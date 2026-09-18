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'Quero perder mais': Gordão da XJ pesou 350 kg, eliminou 140 kg e revela quanto ainda quer emagrecer em 2026

Influenciador de 21 anos compartilhou a nova meta fitness nas redes sociais e afirmou: 'Este ano é meu'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 10:46

Gordão da XJ atualmente após perder 140 kg
Gordão da XJ atualmente após perder 140 kg Crédito: Reprodução

Gordão da XJ quer ir ainda mais longe na transformação que vem compartilhando com os seguidores. O influenciador, que chegou a pesar 350 kg e já perdeu 140 kg com exercícios, esportes e alimentação balanceada, revelou nesta quinta-feira (17) que pretende continuar o processo de emagrecimento nos próximos meses.

Nos Stories do Instagram, Gordão compartilhou uma foto sem camisa, sorrindo, durante mais um dia de rotina fitness, e contou qual é a nova meta para 2026. "Este ano é meu e quero perder mais 70 kg este ano", escreveu.

Antes e depois do Gordão da XJ

Gordão da XJ atualmente após perder 140 kg por Reprodução
Gordão da XJ atualmente após perder 140 kg por Reprodução
Gordão da XJ antes (350 kg) e depois (210 kg) de perder 140 kg por Reprodução
Gordão da XJ por Reprodução
Gordão da XJ por Reprodução
Gordão da XJ por Reprodução
Gordão da XJ por Reprodução
Gordão da XJ por Reprodução
Gordão da XJ por Reprodução/Instagram
Gordão da XJ mostra evolução no emagrecimento por Reprodução/Instagram
Antes de Gordão da XJ, ainda com 350 kg por Reprodução/Instagram
Antes de Gordão da XJ, ainda com 350 kg por Reprodução/Instagram
Depois de Gordão da XJ, agora com 220 kg por Reprodução/Instagram
Depois de Gordão da XJ, agora com 220 kg por Reprodução/Instagram
Gordão da XJ antes (350 kg) e depois (220 kg) de perder 120 kg por Reprodução/Instagram
Gordão da XJ antes (350 kg) e depois (220 kg) de perder 120 kg por Reprodução/Instagram
Antes de Gordão da XJ, ainda com 350 kg por Reprodução/Instagram
Antes de Gordão da XJ, ainda com 350 kg por Reprodução/Instagram
Antes de Gordão da XJ, ainda com 350 kg por Reprodução/Instagram
Depois de Gordão da XJ, agora com 220 kg por Reprodução/Instagram
Depois de Gordão da XJ, agora com 220 kg por Reprodução/Instagram
Depois de Gordão da XJ, agora com 220 kg por Reprodução/Instagram
Depois de Gordão da XJ, agora com 220 kg por Reprodução/Instagram
Gordão da XJ por Reprodução/Instagram
Depois de Gordão da XJ, agora com 220 kg por Reprodução/Instagram
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Gordão da XJ atualmente após perder 140 kg por Reprodução

Além dos exercícios e da alimentação balanceada, o influenciador também mostrou outro momento da rotina de cuidados com o corpo. Em um vídeo, apareceu dentro de uma banheira de gelo, prática utilizada por atletas para ajudar na recuperação muscular, além de evitar lesões e dores.

A mudança de hábitos começou quando Gordão da XJ pesava 350 kg. Desde então, ele passou a investir em exercícios, esportes e alimentação com acompanhamento para transformar a rotina. Atualmente, segundo as informações compartilhadas pelo próprio influenciador, ele está com cerca de 210 kg.

Sonho de ser pai

A nova fase da rotina fitness acontece paralelamente a outro objetivo importante na vida de Gordão, que se chama Sidney Bezerra. Recentemente, ele compartilhou com os seguidores detalhes do processo médico que está enfrentando ao lado da noiva, Nicolle Caroline, para tentar ter filhos.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o casal mostrou a explicação do médico que acompanha os dois e revelou que precisará passar por um tratamento antes de tentar realizar o sonho de aumentar a família.

Segundo o profissional, Nicolle tem síndrome dos ovários policísticos (SOP), condição que pode exigir acompanhamento específico. Já Sidney enfrenta uma questão relacionada ao uso de esteroides anabolizantes durante o processo de emagrecimento. De acordo com o médico, as substâncias interferiram na produção de espermatozoides. Por isso, o protocolo indicado prevê a suspensão do uso por três meses.

"O tecido gorduroso ainda metaboliza testosterona, então é importante ele perder mais um pouco de peso. Talvez até com uma bariátrica, a gente estava discutindo isso. De qualquer maneira, nós vamos fazer o tratamento que a gente faz para todo atleta de alta performance que usa testosterona", explicou o médico no vídeo.

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