'Quero santificar as batidas do meu coração, meus pensamentos e obras mais simples' - a oração poderosa de Santa Teresinha que nos ensina a amar e encontrar a paz

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 15:05
Muitas pessoas acreditam que, para deixar um legado ou alcançar a paz espiritual, é preciso realizar grandes coisas. A vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, no entanto, foi na direção oposta. A jovem francesa, que morreu aos 24 anos e nunca saiu dos muros de um mosteiro, tornou-se uma das figuras mais influentes do catolicismo justamente por provar que a verdadeira força está na simplicidade.
Cantora católica Cidinha Moraes
"Meu Deus, ofereço-vos todas as ações que farei hoje, nas intenções e para a glória do Sagrado Coração de Jesus.
Quero santificar as batidas do meu coração, meus pensamentos e obras mais simples,
unindo-os aos seus méritos infinitos, e reparar minhas faltas, lançando-as na Fornalha de seu Amor Misericordioso.
Peço-vos a graça de cumprir perfeitamente vossa santa vontade, de aceitar por vosso amor as alegrias e as penas desta vida passageira.
Assim seja."