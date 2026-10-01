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'Quero santificar as batidas do meu coração, meus pensamentos e obras mais simples' - a oração poderosa de Santa Teresinha que nos ensina a amar e encontrar a paz

Padroeira prova que as maiores virtudes não estão em atos heroícos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 15:05

Santa Teresinha inspira os fiéis por sua fé inabalável e simplicidade (Imagem: Sidney de Almeida | Shutterstock)
Santa Teresinha inspira os fiéis por sua fé inabalável e simplicidade  Crédito: Imagem: Sidney de Almeida | Shutterstock

Muitas pessoas acreditam que, para deixar um legado ou alcançar a paz espiritual, é preciso realizar grandes coisas. A vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, no entanto, foi na direção oposta. A jovem francesa, que morreu aos 24 anos e nunca saiu dos muros de um mosteiro, tornou-se uma das figuras mais influentes do catolicismo justamente por provar que a verdadeira força está na simplicidade.

Cantora católica Cidinha Moraes

Cantora católica Cidinha Moraes morre aos 60 anos, em São José dos Campos por Reprodução/Instagram
Cantora católica Cidinha Moraes por Reprodução/Instagram
Cantora católica Cidinha Moraes por Reprodução/Instagram
Cantora católica Cidinha Moraes por Reprodução/Instagram
Cantora católica Cidinha Moraes por Reprodução/Instagram
Cantora católica Cidinha Moraes por Reprodução/Instagram
Cantora católica Cidinha Moraes por Reprodução/Instagram
Cantora católica Cidinha Moraes por Reprodução/Instagram
Cantora católica Cidinha Moraes por Reprodução/Instagram
Cantora católica Cidinha Moraes por Reprodução/Instagram
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Cantora católica Cidinha Moraes morre aos 60 anos, em São José dos Campos por Reprodução/Instagram

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Morre Cidinha Moraes, vocalista da banda católica Vida Reluz, aos 60 anos

Confira a oração de Santa Teresinha

"Meu Deus, ofereço-vos todas as ações que farei hoje, nas intenções e para a glória do Sagrado Coração de Jesus.

Quero santificar as batidas do meu coração, meus pensamentos e obras mais simples,

unindo-os aos seus méritos infinitos, e reparar minhas faltas, lançando-as na Fornalha de seu Amor Misericordioso.

Peço-vos a graça de cumprir perfeitamente vossa santa vontade, de aceitar por vosso amor as alegrias e as penas desta vida passageira.

Assim seja."

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Igreja Católica Igreja Oração Reflexão Frase do dia Católico

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