ASTROLOGIA

Quinta-feira, 1º de outubro: 4 signos recebem um recado importante do Anjo da Guarda sobre os próximos dias

Outubro começa com uma mensagem sobre escolhas, relações e situações que podem exigir mais atenção antes de uma decisão

Fernanda Varela

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 06:20

Imagem gerada por IA Crédito: Signos

O primeiro dia de outubro chega com um recado diferente do Anjo da Guarda. Em vez de concentrar a mensagem apenas em problemas ou pessoas que merecem desconfiança, a orientação desta quinta-feira (1º) olha para aquilo que pode começar a se movimentar nos próximos dias.

Uma conversa que finalmente acontece, uma decisão que deixa de ser adiada, uma aproximação inesperada ou uma oportunidade aparentemente pequena pode ganhar importância maior do que parece inicialmente.

Para quatro signos, a principal orientação é não atravessar os próximos dias no automático. Algumas situações vão exigir iniciativa. Outras, justamente o contrário: observar antes de agir.

Veja a mensagem para cada signo.

Áries: não responda antes de saber a história inteira

Uma situação pode chegar até Áries já acompanhada de uma versão pronta. Alguém pode contar o que aconteceu, apresentar seus motivos e esperar uma reação imediata.

O recado do Anjo da Guarda é não decidir apenas com aquilo que ouviu primeiro. Existe a possibilidade de uma informação importante aparecer depois e mudar sua percepção.

Nos próximos dias, ouvir antes de reagir pode evitar um conflito desnecessário.

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Câncer: uma conversa adiada precisa acontecer

Câncer pode perceber que um assunto evitado há algum tempo voltou a ocupar espaço demais nos pensamentos.

Pode envolver família, relacionamento, amizade ou uma pessoa com quem existe algo mal resolvido. O Anjo da Guarda indica que continuar fingindo que o assunto desapareceu talvez seja mais desgastante do que finalmente conversar sobre ele.

Não é preciso resolver tudo de uma vez. O primeiro passo pode ser simplesmente dizer aquilo que vem sendo guardado.

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Escorpião: observe quem se aproxima quando as coisas começam a melhorar

Os próximos dias podem trazer uma mudança positiva, uma conquista ou uma oportunidade para Escorpião. Junto dela, algumas pessoas também podem demonstrar uma proximidade maior.

O Anjo da Guarda pede atenção sem paranoia. Nem toda aproximação esconde interesse, mas o momento pode ajudar você a perceber quem já estava presente antes da boa fase e quem apareceu somente depois dela.

Não esconda suas conquistas. Apenas escolha melhor com quem divide seus próximos passos.

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Aquário: algo que parecia encerrado pode ganhar uma segunda possibilidade

Aquário pode voltar a pensar em uma oportunidade, conversa ou decisão que considerava definitivamente encerrada.

A diferença é que as circunstâncias agora podem ser outras.

O Anjo da Guarda indica que reconsiderar não significa necessariamente voltar atrás. Às vezes, uma escolha que não fazia sentido meses atrás pode merecer uma nova análise quando as condições mudam.

Apenas não confunda uma segunda oportunidade com a repetição de uma situação que já mostrou que não funciona.

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Recado do Anjo da Guarda para 1º de outubro