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Quinta-feira, 1º de outubro: 4 signos recebem um recado importante do Anjo da Guarda sobre os próximos dias

Outubro começa com uma mensagem sobre escolhas, relações e situações que podem exigir mais atenção antes de uma decisão

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 06:20

Signos
Imagem gerada por IA Crédito: Signos

O primeiro dia de outubro chega com um recado diferente do Anjo da Guarda. Em vez de concentrar a mensagem apenas em problemas ou pessoas que merecem desconfiança, a orientação desta quinta-feira (1º) olha para aquilo que pode começar a se movimentar nos próximos dias.

Uma conversa que finalmente acontece, uma decisão que deixa de ser adiada, uma aproximação inesperada ou uma oportunidade aparentemente pequena pode ganhar importância maior do que parece inicialmente.

Para quatro signos, a principal orientação é não atravessar os próximos dias no automático. Algumas situações vão exigir iniciativa. Outras, justamente o contrário: observar antes de agir.

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Veja a mensagem para cada signo.

Áries: não responda antes de saber a história inteira

Uma situação pode chegar até Áries já acompanhada de uma versão pronta. Alguém pode contar o que aconteceu, apresentar seus motivos e esperar uma reação imediata.

O recado do Anjo da Guarda é não decidir apenas com aquilo que ouviu primeiro. Existe a possibilidade de uma informação importante aparecer depois e mudar sua percepção.

Nos próximos dias, ouvir antes de reagir pode evitar um conflito desnecessário.

Perfume ideal para Áries

Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA

Câncer: uma conversa adiada precisa acontecer

Câncer pode perceber que um assunto evitado há algum tempo voltou a ocupar espaço demais nos pensamentos.

Pode envolver família, relacionamento, amizade ou uma pessoa com quem existe algo mal resolvido. O Anjo da Guarda indica que continuar fingindo que o assunto desapareceu talvez seja mais desgastante do que finalmente conversar sobre ele.

Não é preciso resolver tudo de uma vez. O primeiro passo pode ser simplesmente dizer aquilo que vem sendo guardado.

Perfume ideal para Câncer

Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA

Escorpião: observe quem se aproxima quando as coisas começam a melhorar

Os próximos dias podem trazer uma mudança positiva, uma conquista ou uma oportunidade para Escorpião. Junto dela, algumas pessoas também podem demonstrar uma proximidade maior.

O Anjo da Guarda pede atenção sem paranoia. Nem toda aproximação esconde interesse, mas o momento pode ajudar você a perceber quem já estava presente antes da boa fase e quem apareceu somente depois dela.

Não esconda suas conquistas. Apenas escolha melhor com quem divide seus próximos passos.

Perfume ideal para Escorpião

Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA

Aquário: algo que parecia encerrado pode ganhar uma segunda possibilidade

Aquário pode voltar a pensar em uma oportunidade, conversa ou decisão que considerava definitivamente encerrada.

A diferença é que as circunstâncias agora podem ser outras.

O Anjo da Guarda indica que reconsiderar não significa necessariamente voltar atrás. Às vezes, uma escolha que não fazia sentido meses atrás pode merecer uma nova análise quando as condições mudam.

Apenas não confunda uma segunda oportunidade com a repetição de uma situação que já mostrou que não funciona.

Perfume ideal para Aquário

Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA

Recado do Anjo da Guarda para 1º de outubro

Nem todo novo ciclo começa com uma grande mudança. Alguns começam com uma conversa, um não que finalmente é dito, uma oportunidade reconsiderada ou a decisão de observar melhor quem caminha ao seu lado. Outubro começa pedindo menos pressa para prever o que vai acontecer e mais atenção ao que já está acontecendo diante de você.

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