Quintal Du Samba completa 5 anos com encontro de projetos de samba em Salvador

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Heider Sacramento
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 08:14
O Quintal Du Samba completa cinco anos de história em Salvador com uma edição especial no dia 17 de outubro. A partir das 16h, o Porto Salvador recebe uma tarde dedicada ao samba e ao pagode, com uma novidade na trajetória do projeto: pela primeira vez, outro evento participa da programação.
O convidado da vez é o Quinta Carioca, que se junta ao Quintal Du Samba em uma celebração que reúne diferentes nomes da cena musical da cidade. Também sobem ao palco Simplesmente Luís, Bruninho Santiago e Grupo Estigou.
Criado em 2021, no Pelourinho, o Quintal Du Samba começou reunindo cerca de 250 pessoas e, desde então, passou por diferentes espaços de Salvador. A proposta de aproximar o público do samba produzido na Bahia fez o projeto ganhar novas edições e formatos ao longo dos anos.
A comemoração dos cinco anos aposta justamente nessa mistura de iniciativas e artistas que ajudam a movimentar o gênero na capital baiana. A ideia é reunir diferentes públicos em uma mesma roda e celebrar a trajetória construída pelo projeto desde sua criação.
Os ingressos estão à venda pela Bilheteria Digital.
SERVIÇO
Quintal Du Samba – 5 anos
17 de outubro
A partir das 16h
Porto Salvador – Salvador
Quinta Carioca, Simplesmente Luís, Bruninho Santiago e Grupo Estigou
Ingressos: Bilheteria Digital