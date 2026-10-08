MÚSICA

Quintal Du Samba completa 5 anos com encontro de projetos de samba em Salvador

O convidado da vez é o Quinta Carioca, que se junta ao Quintal Du Samba em uma celebração que reúne diferentes nomes da cena musical da cidade

Heider Sacramento

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 08:14

Evento acontece no dia 17 de outubro, no Porto Salvador, com participação especial do Quinta Carioca Crédito: Divulgação

O Quintal Du Samba completa cinco anos de história em Salvador com uma edição especial no dia 17 de outubro. A partir das 16h, o Porto Salvador recebe uma tarde dedicada ao samba e ao pagode, com uma novidade na trajetória do projeto: pela primeira vez, outro evento participa da programação.

O convidado da vez é o Quinta Carioca, que se junta ao Quintal Du Samba em uma celebração que reúne diferentes nomes da cena musical da cidade. Também sobem ao palco Simplesmente Luís, Bruninho Santiago e Grupo Estigou.

Criado em 2021, no Pelourinho, o Quintal Du Samba começou reunindo cerca de 250 pessoas e, desde então, passou por diferentes espaços de Salvador. A proposta de aproximar o público do samba produzido na Bahia fez o projeto ganhar novas edições e formatos ao longo dos anos.

A comemoração dos cinco anos aposta justamente nessa mistura de iniciativas e artistas que ajudam a movimentar o gênero na capital baiana. A ideia é reunir diferentes públicos em uma mesma roda e celebrar a trajetória construída pelo projeto desde sua criação.

Os ingressos estão à venda pela Bilheteria Digital.

SERVIÇO

Quintal Du Samba – 5 anos

17 de outubro

A partir das 16h

Porto Salvador – Salvador

Quinta Carioca, Simplesmente Luís, Bruninho Santiago e Grupo Estigou