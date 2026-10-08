Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quintal Du Samba completa 5 anos com encontro de projetos de samba em Salvador

O convidado da vez é o Quinta Carioca, que se junta ao Quintal Du Samba em uma celebração que reúne diferentes nomes da cena musical da cidade

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 08:14

Evento acontece no dia 17 de outubro, no Porto Salvador, com participação especial do Quinta Carioca Crédito: Divulgação

O Quintal Du Samba completa cinco anos de história em Salvador com uma edição especial no dia 17 de outubro. A partir das 16h, o Porto Salvador recebe uma tarde dedicada ao samba e ao pagode, com uma novidade na trajetória do projeto: pela primeira vez, outro evento participa da programação.

O convidado da vez é o Quinta Carioca, que se junta ao Quintal Du Samba em uma celebração que reúne diferentes nomes da cena musical da cidade. Também sobem ao palco Simplesmente Luís, Bruninho Santiago e Grupo Estigou.

Criado em 2021, no Pelourinho, o Quintal Du Samba começou reunindo cerca de 250 pessoas e, desde então, passou por diferentes espaços de Salvador. A proposta de aproximar o público do samba produzido na Bahia fez o projeto ganhar novas edições e formatos ao longo dos anos.

A comemoração dos cinco anos aposta justamente nessa mistura de iniciativas e artistas que ajudam a movimentar o gênero na capital baiana. A ideia é reunir diferentes públicos em uma mesma roda e celebrar a trajetória construída pelo projeto desde sua criação.

Os ingressos estão à venda pela Bilheteria Digital.

SERVIÇO

Quintal Du Samba – 5 anos

17 de outubro

A partir das 16h

Porto Salvador – Salvador

Quinta Carioca, Simplesmente Luís, Bruninho Santiago e Grupo Estigou

Ingressos: Bilheteria Digital

Mais recentes

Imagem - 'Maior inimiga das feministas', Eduarda Campopiano já defendeu aborto e pautas LGBTQIA+ antes de virar deputada com quase 2 milhões de votos

'Maior inimiga das feministas', Eduarda Campopiano já defendeu aborto e pautas LGBTQIA+ antes de virar deputada com quase 2 milhões de votos
Imagem - O que explica o domínio da China no tênis de mesa: o sistema que forma atletas de elite desde a infância e vai surpreender nos próximos jogos

O que explica o domínio da China no tênis de mesa: o sistema que forma atletas de elite desde a infância e vai surpreender nos próximos jogos
Imagem - Atriz revela desejo inusitado para quando morrer: quer virar adubo

Atriz revela desejo inusitado para quando morrer: quer virar adubo