Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quíron retorna a Áries e 3 signos entram em uma fase de coragem e grandes decisões a partir de hoje (18 de setembro)

O movimento retrógrado aconteceu na noite de ontem e pode trazer mais clareza para quem estava preso ao passado ou com medo de dar o próximo passo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 07:00

Signos e força
Signos e força Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas mudanças começam antes mesmo de serem percebidas. Na noite de ontem, 17 de setembro, às 22h54, Quíron retornou a Áries em movimento retrógrado, deixando temporariamente Touro e permanecendo no signo até 2027.

Na astrologia, Quíron está ligado a feridas emocionais, aprendizados e processos de cura. Seu retorno a Áries pode colocar novamente em evidência questões relacionadas à identidade, coragem, autonomia e à capacidade de agir mesmo quando ainda existem inseguranças.

Para Touro, Sagitário e Aquário, esse movimento pode marcar uma espécie de mudança de postura. Em vez de continuar presos ao que aconteceu, eles podem começar a perceber com mais clareza o que precisam fazer daqui para frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Universo abre uma porta para 3 signos nesta sexta-feira (18 de setembro), e uma escolha pode trazer sorte e boas notícias

Universo abre uma porta para 3 signos nesta sexta-feira (18 de setembro), e uma escolha pode trazer sorte e boas notícias

Imagem - Hoje (18 de setembro), estes signos podem perceber que uma decisão prática muda o rumo do trabalho, do dinheiro e do amor

Hoje (18 de setembro), estes signos podem perceber que uma decisão prática muda o rumo do trabalho, do dinheiro e do amor

Imagem - 4 signos do horóscopo chinês encerram um ciclo difícil hoje (18 de setembro) e finalmente destravam relações

4 signos do horóscopo chinês encerram um ciclo difícil hoje (18 de setembro) e finalmente destravam relações

Touro

Touro pode sentir que uma fase importante chegou ao fim. Depois de um período em que dúvidas e inseguranças pareciam dificultar decisões, o retorno de Quíron a Áries pode trazer uma percepção mais clara sobre aquilo que precisa mudar.

A sensação pode ser de recuperar o controle sobre escolhas que antes pareciam complicadas demais. Você não precisa ter todas as respostas para começar. Às vezes, a clareza aparece justamente depois que a primeira atitude é tomada.

Esse também pode ser um momento de se permitir correr alguns riscos calculados. Se algo deixou de fazer sentido, insistir apenas por medo de mudar pode custar mais do que experimentar um caminho diferente.

Dica cósmica: escolha uma decisão que você vem adiando e dê o primeiro passo, mesmo que ainda não tenha certeza de todo o caminho.

Filmes para Touro

O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
As Patricinhas de Beverly Hills – Conforto, estilo e valores claros por Reprodução
Comer, Rezar, Amar – Prazer, autoconhecimento e experiências sensoriais por Reprodução
A Casa do Lago – Amor paciente e duradouro por Reprodução
Titanic – Amor intenso e apego emocional por Reprodução
Julie & Julia – Comida, dedicação e constância por Reprodução
Chocolate – Sensualidade e sabor como narrativa por Reprodução
Um Bom Ano – Vida simples, vinho e prazer por Reprodução
Meia-Noite em Paris – Nostalgia e apreciação da beleza por Reprodução
Cartas para Julieta – Romance com calma e emoção por Reprodução
1 de 10
O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução

Sagitário

Sagitário pode perceber uma vontade maior de voltar a perseguir objetivos que ficaram esquecidos. Depois de uma fase em que a motivação oscilou, o retorno de Quíron a Áries favorece uma postura mais ativa diante do futuro.

O passado pode continuar ensinando, mas não precisa determinar os próximos capítulos. Em vez de ficar revisitando erros ou oportunidades perdidas, você pode usar o que aprendeu para escolher melhor o que fazer agora.

A gratidão também pode ajudar nesse processo. Reconhecer aquilo que já deu certo não significa se acomodar. Pelo contrário, pode devolver a confiança necessária para voltar a fazer planos maiores.

Dica cósmica: pare de medir seu futuro pelos erros do passado e escolha uma meta que volte a despertar seu entusiasmo.

Filmes para Sagitário

Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução
Forrest Gump – Movimento e descobertas por Reprodução
Livre – Caminho, autoconhecimento e coragem por Reprodução
Peixe Grande – Histórias e imaginação por Reprodução
O Terminal – Otimismo diante do inesperado por Reprodução
Eurotrip – Humor e aventura por Reprodução
Viagem ao Centro da Terra – Exploração por Reprodução
Indiana Jones – Aventura e liberdade por Reprodução
Na Natureza Selvagem – Busca por sentido por Reprodução
As Aventuras de Walter Mitty – Sonhos e expansão por Reprodução
1 de 10
Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução

Aquário

Aquário pode ter percebido nas últimas semanas uma sensação difícil de explicar, como se alguma coisa estivesse prestes a mudar. O retorno de Quíron a Áries pode funcionar como um sinal para finalmente transformar essa percepção em atitude.

O momento favorece a recuperação da autonomia. Uma decisão que antes parecia arriscada pode começar a fazer mais sentido, especialmente se estiver relacionada a algo que você realmente deseja construir.

Não é necessário esperar desaparecer todo o medo para agir. Coragem não significa ausência de insegurança, mas disposição para não deixar que ela decida tudo por você.

Dica cósmica: se uma ideia continua voltando à sua cabeça, descubra qual é a menor atitude que você pode tomar para colocá-la em movimento.

Filmes para Aquário

Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução
Laranja Mecânica – Ruptura social por Reprodução
A Chegada – Comunicação fora do óbvio por Reprodução
Ela – Tecnologia e afeto por Reprodução
Blade Runner 2049 – Futuro e identidade por Reprodução
Donnie Darko – Pensamento alternativo por Reprodução
Ex Machina – Tecnologia e ética por Reprodução
Interestelar – Futuro e humanidade por Reprodução
Não Olhe para Cima – Crítica social e visão coletiva por Reprodução
Moonlight – Identidade fora de padrões por Reprodução
1 de 10
Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução

Tags:

Signo Áries Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Pérola discute com Vanessa e desmaia em Por Você nesta quinta-feira (18 de setembro)

Pérola discute com Vanessa e desmaia em Por Você nesta quinta-feira (18 de setembro)