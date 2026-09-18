ASTROLOGIA

Quíron retorna a Áries e 3 signos entram em uma fase de coragem e grandes decisões a partir de hoje (18 de setembro)

O movimento retrógrado aconteceu na noite de ontem e pode trazer mais clareza para quem estava preso ao passado ou com medo de dar o próximo passo

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 07:00

Signos e força Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas mudanças começam antes mesmo de serem percebidas. Na noite de ontem, 17 de setembro, às 22h54, Quíron retornou a Áries em movimento retrógrado, deixando temporariamente Touro e permanecendo no signo até 2027.

Na astrologia, Quíron está ligado a feridas emocionais, aprendizados e processos de cura. Seu retorno a Áries pode colocar novamente em evidência questões relacionadas à identidade, coragem, autonomia e à capacidade de agir mesmo quando ainda existem inseguranças.

Para Touro, Sagitário e Aquário, esse movimento pode marcar uma espécie de mudança de postura. Em vez de continuar presos ao que aconteceu, eles podem começar a perceber com mais clareza o que precisam fazer daqui para frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro pode sentir que uma fase importante chegou ao fim. Depois de um período em que dúvidas e inseguranças pareciam dificultar decisões, o retorno de Quíron a Áries pode trazer uma percepção mais clara sobre aquilo que precisa mudar.

A sensação pode ser de recuperar o controle sobre escolhas que antes pareciam complicadas demais. Você não precisa ter todas as respostas para começar. Às vezes, a clareza aparece justamente depois que a primeira atitude é tomada.

Esse também pode ser um momento de se permitir correr alguns riscos calculados. Se algo deixou de fazer sentido, insistir apenas por medo de mudar pode custar mais do que experimentar um caminho diferente.

Dica cósmica: escolha uma decisão que você vem adiando e dê o primeiro passo, mesmo que ainda não tenha certeza de todo o caminho.

Filmes para Touro 1 de 10

Sagitário

Sagitário pode perceber uma vontade maior de voltar a perseguir objetivos que ficaram esquecidos. Depois de uma fase em que a motivação oscilou, o retorno de Quíron a Áries favorece uma postura mais ativa diante do futuro.

O passado pode continuar ensinando, mas não precisa determinar os próximos capítulos. Em vez de ficar revisitando erros ou oportunidades perdidas, você pode usar o que aprendeu para escolher melhor o que fazer agora.

A gratidão também pode ajudar nesse processo. Reconhecer aquilo que já deu certo não significa se acomodar. Pelo contrário, pode devolver a confiança necessária para voltar a fazer planos maiores.

Dica cósmica: pare de medir seu futuro pelos erros do passado e escolha uma meta que volte a despertar seu entusiasmo.

Filmes para Sagitário 1 de 10

Aquário

Aquário pode ter percebido nas últimas semanas uma sensação difícil de explicar, como se alguma coisa estivesse prestes a mudar. O retorno de Quíron a Áries pode funcionar como um sinal para finalmente transformar essa percepção em atitude.

O momento favorece a recuperação da autonomia. Uma decisão que antes parecia arriscada pode começar a fazer mais sentido, especialmente se estiver relacionada a algo que você realmente deseja construir.

Não é necessário esperar desaparecer todo o medo para agir. Coragem não significa ausência de insegurança, mas disposição para não deixar que ela decida tudo por você.

Dica cósmica: se uma ideia continua voltando à sua cabeça, descubra qual é a menor atitude que você pode tomar para colocá-la em movimento.