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'R$ 100 mil por mês só parado': Jon Vlogs surpreende ao detalhar custos para manter jatinho de R$ 15 milhões

Influenciador tem um jatinho particular no modelo Gulfstream G100 personalizado com as siglas PP-JVL

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 22:40

Influenciador Jon Vlogs comprou jatinho avaliado em R$ 15 milhões
Influenciador Jon Vlogs comprou jatinho avaliado em R$ 15 milhões Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador Jon Vlogs detalhou em entrevista ao PodPah os custos elevados para manter seu jatinho particular, um Gulfstream G100 avaliado em cerca de R$ 15 milhões. Segundo ele, os gastos fixos exigem um investimento expressivo mesmo quando a aeronave não sai do chão.

"O difícil não é comprar, é manter. É um gasto de dois pilotos, hangar, seguro, manutenção, gasolina. Sem eu voar, ele parado no chão, são R$ 100 mil por mês. Só o hangar é R$ 30 mil", revelou Jon durante o podcast.

Confira fotos do novo jatinho de R$ 15 milhões de Jon Vlogs

Jon Vlogs comprou uma aeronave no modelo Gulfstream G100, avaliado em cerca de R$ 15 milhões. por Reprodução/Instagram
Jon Vlogs comprou uma aeronave no modelo Gulfstream G100, avaliado em cerca de R$ 15 milhões. por Reprodução/Instagram
Jon Vlogs comprou uma aeronave no modelo Gulfstream G100, avaliado em cerca de R$ 15 milhões. por Reprodução/Instagram
Jon Vlogs comprou uma aeronave no modelo Gulfstream G100, avaliado em cerca de R$ 15 milhões. por Reprodução/Instagram
Jon Vlogs comprou uma aeronave no modelo Gulfstream G100, avaliado em cerca de R$ 15 milhões. por Reprodução/Instagram
Jon Vlogs comprou uma aeronave no modelo Gulfstream G100, avaliado em cerca de R$ 15 milhões. por Reprodução/Instagram
Jon Vlogs comprou uma aeronave no modelo Gulfstream G100, avaliado em cerca de R$ 15 milhões. por Reprodução/Instagram
Jon Vlogs comprou uma aeronave no modelo Gulfstream G100, avaliado em cerca de R$ 15 milhões. por Reprodução/Instagram
Jon Vlogs comprou uma aeronave no modelo Gulfstream G100, avaliado em cerca de R$ 15 milhões. por Reprodução/Instagram
Jon Vlogs comprou uma aeronave no modelo Gulfstream G100, avaliado em cerca de R$ 15 milhões. por Reprodução/Instagram
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Jon Vlogs comprou uma aeronave no modelo Gulfstream G100, avaliado em cerca de R$ 15 milhões. por Reprodução/Instagram

Com capacidade para oito passageiros, o Gulfstream G100 alcança velocidade de aproximadamente 850 km/h, tem dois motores e possui autonomia de 5 mil quilômetros, ideal para viagens privada de média distância.

O interior é equipado com poltronas de couro, mesas retráteis e acabamento de alto padrão. O modelo adquirido por Jon veio do Canadá por intermediação de uma empresa brasileira especializada em aeronaves e recebeu a personalização PP-JVL, que representa suas iniciais.

Na época da compra, o influenciador celebrou a conquista em suas redes sociais. "Hoje realizei um dos maiores sonhos da minha vida. Ainda parece difícil acreditar que aquele sonho que um dia parecia tão distante, hoje virou realidade. Sou muito grato por cada pessoa que fez parte dessa caminhada. Nada disso foi sozinho. Que eu nunca perca a vontade de sonhar, a humildade para agradecer e a coragem para continuar correndo atrás dos meus sonhos", publicou no Instagram, ao compartilhar imagens da aeronave.

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