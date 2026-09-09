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'R$ 100 mil por mês só parado': Jon Vlogs surpreende ao detalhar custos para manter jatinho de R$ 15 milhões

Influenciador tem um jatinho particular no modelo Gulfstream G100 personalizado com as siglas PP-JVL

Kamila Macedo

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 22:40

Influenciador Jon Vlogs comprou jatinho avaliado em R$ 15 milhões Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador Jon Vlogs detalhou em entrevista ao PodPah os custos elevados para manter seu jatinho particular, um Gulfstream G100 avaliado em cerca de R$ 15 milhões. Segundo ele, os gastos fixos exigem um investimento expressivo mesmo quando a aeronave não sai do chão.

"O difícil não é comprar, é manter. É um gasto de dois pilotos, hangar, seguro, manutenção, gasolina. Sem eu voar, ele parado no chão, são R$ 100 mil por mês. Só o hangar é R$ 30 mil", revelou Jon durante o podcast.

Confira fotos do novo jatinho de R$ 15 milhões de Jon Vlogs 1 de 10

Com capacidade para oito passageiros, o Gulfstream G100 alcança velocidade de aproximadamente 850 km/h, tem dois motores e possui autonomia de 5 mil quilômetros, ideal para viagens privada de média distância.

O interior é equipado com poltronas de couro, mesas retráteis e acabamento de alto padrão. O modelo adquirido por Jon veio do Canadá por intermediação de uma empresa brasileira especializada em aeronaves e recebeu a personalização PP-JVL, que representa suas iniciais.