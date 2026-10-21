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R$ 12 milhões, elevador privativo, piscina e cinema: veja como é a mansão de 3 andares que Ana Clara comprou em condomínio de luxo no Rio

Apresentadora da Globo negociou desconto de R$ 900 mil em imóvel de três andares na Barra da Tijuca e será vizinha de Vini Jr., Belo e Ludmilla

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 11:14

Ana Clara compra mansão de R$ 12 milhões em condomínio de famosos no Rio Crédito: Reprodução

Ana Clara Lima está de endereço novo. A apresentadora da Globo comprou uma mansão milionária no condomínio Alphaville Barra, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O imóvel estava anunciado por R$ 12,9 milhões, mas a ex-BBB conseguiu negociar um desconto de R$ 900 mil, cerca de 6,9% do valor inicial, e fechou o negócio por R$ 12 milhões.

A aquisição foi divulgada pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia. Com a mudança, Ana Clara terá como vizinhos famosos como o jogador Vini Jr. e os cantores Belo e Ludmilla.

Ana Clara compra mansão de R$ 12 milhões em condomínio de famosos no Rio 1 de 13

A casa tem três andares, que podem ser acessados por um elevador privativo, cinco suítes, sete banheiros e uma estrutura que inclui piscina, sauna e espaços para lazer. São cerca de 900 m² de área construída em um terreno de 605 m². A mansão ainda conta com garagem para quatro carros, enquanto a suíte principal dispõe de uma ampla sala de banho, segundo a Purepeople.

No primeiro andar, ficam o escritório, a cozinha, a lavanderia, um lavabo e a dependência de serviço. O pavimento intermediário reúne quatro suítes com acesso a varandas, além de uma sala de banho com banheira de imersão.

Já o último andar abriga espaços para jogos e cinema. Na área externa, a propriedade tem piscina, hidromassagem, sauna, churrasqueira e espaço gourmet.

A residência também conta com automação integrada à Alexa, que permite controlar a iluminação e outras funções por comandos de voz. Antes de se mudar, Ana Clara ainda pretende fazer ajustes no imóvel com a ajuda de arquitetos e decoradores.

Enquanto os trabalhos não são concluídos, a apresentadora continuará morando em sua cobertura duplex, também localizada na Barra da Tijuca. A assessoria de Ana Clara foi procurada pelo O Dia para comentar a compra, mas não havia respondido até a publicação da reportagem.