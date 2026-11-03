SEGURANÇA PÚBLICA

R$ 2 bilhões, quase 3 mil viaturas, 15 mil pistolas Glock: fronteira do Brasil quadruplica frota policial e compra 128 fuzis israelenses

Além das armas austríacas e de fuzis israelenses, Mato Grosso anunciou a aquisição de outras 250 viaturas por R$ 75,4 milhões para reforçar o combate à criminalidade



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 15:47

Mato Grosso ampliou sua frota de segurança de 700 para 2,9 mil veículos, além de investir na modernização da policia Crédito: Christiano Antonucci / Secom-MT

Um estado brasileiro investiu R$ 2 bilhões em segurança pública, mais que quadruplicou sua frota de veículos e comprou 15,4 mil pistolas Glock para equipar seus policiais. Agora, prepara a incorporação de outras 250 viaturas.

A transformação aconteceu em Mato Grosso, onde o governo estadual ampliou a estrutura das forças de segurança desde 2019. O pacote inclui fuzis israelenses, metralhadoras, tecnologias de monitoramento e novos equipamentos para operações policiais.

8 armas e tecnologias que reforçam as polícias de Mato Grosso 1 de 8

Frota quase quadruplicada

Em 2019, as forças de segurança de Mato Grosso utilizavam aproximadamente 700 veículos. Até 2025, a frota havia alcançado 2,9 mil unidades, um crescimento de cerca de 314%, segundo dados do governo estadual.

O levantamento considera tanto veículos próprios quanto alugados. Para reduzir a dependência dos contratos de locação, o estado anunciou a compra de 250 novas viaturas, com investimento de R$ 75,4 milhões.

As primeiras 62 unidades chegaram em 16 de outubro de 2026. Os veículos serão distribuídos entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e o Grupo Especial de Fronteira (Gefron).

Parte da nova frota será destinada à fiscalização da fronteira com a Bolívia, considerada uma área estratégica para o enfrentamento ao tráfico internacional de drogas e à atuação de organizações criminosas.

Estado comprou milhares de armas

A renovação também atingiu o armamento das corporações. Desde 2019, Mato Grosso adquiriu aproximadamente 15,4 mil pistolas, produzidas pela fabricante austríaca Glock, para substituir os antigos revólveres calibre .38.

Na Polícia Militar, a substituição foi concluída em 2023. Os agentes passaram a contar com pistolas semiautomáticas como armamento individual, enquanto unidades especializadas receberam equipamentos destinados a operações de maior complexidade.

Pistolas Glock substituíram antigos revólveres calibre .38 utilizados pelas forças policiais de Mato Grosso Crédito: Ank Kumar / Geckcgt / Wikimedia Commons

Entre as aquisições estão 128 fuzis e cinco metralhadoras da Israel Weapon Industries (IWI), empresa israelense especializada na fabricação de armamentos militares e policiais. Os equipamentos foram incorporados à Polícia Militar em 2025.

O estado também adquiriu aproximadamente 3 mil armas longas, incluindo fuzis e espingardas. Ao todo, mais de 22 mil armas foram entregues às instituições de segurança desde 2019, com investimentos superiores a R$ 77 milhões.

Investimento de R$ 2 bilhões

Os bilhões anunciados pelo governo não foram destinados exclusivamente a armas e veículos. O montante também contempla infraestrutura, sistemas de comunicação, contratação de profissionais e tecnologias de vigilância.

Uma das iniciativas é o Vigia Mais MT, programa que utiliza câmeras de monitoramento nos 142 municípios do estado. O sistema auxilia na identificação de suspeitos, localização de veículos roubados e acompanhamento de ocorrências.

No mesmo período, Mato Grosso registrou uma redução de aproximadamente 75% nos roubos em geral. Os casos passaram de 13.978, em 2019, para 3.441, em 2025, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT).

Os homicídios dolosos apresentaram queda de aproximadamente 16% na comparação entre os dois anos Crédito: Polícia Civil do Mato Grosso

Os roubos de veículos também diminuíram cerca de 71%. Entre janeiro e setembro, o estado registrou 2.150 roubos, contra 2.645 no mesmo intervalo de 2025, uma redução de 18,71%.