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R$ 2 bilhões, quase 3 mil viaturas, 15 mil pistolas Glock: fronteira do Brasil quadruplica frota policial e compra 128 fuzis israelenses

Além das armas austríacas e de fuzis israelenses, Mato Grosso anunciou a aquisição de outras 250 viaturas por R$ 75,4 milhões para reforçar o combate à criminalidade

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 15:47

Mato Grosso ampliou sua frota de segurança de 700 para 2,9 mil veículos, além de investir na modernização da policia
Mato Grosso ampliou sua frota de segurança de 700 para 2,9 mil veículos, além de investir na modernização da policia Crédito: Christiano Antonucci / Secom-MT

Um estado brasileiro investiu R$ 2 bilhões em segurança pública, mais que quadruplicou sua frota de veículos e comprou 15,4 mil pistolas Glock para equipar seus policiais. Agora, prepara a incorporação de outras 250 viaturas.

A transformação aconteceu em Mato Grosso, onde o governo estadual ampliou a estrutura das forças de segurança desde 2019. O pacote inclui fuzis israelenses, metralhadoras, tecnologias de monitoramento e novos equipamentos para operações policiais.

8 armas e tecnologias que reforçam as polícias de Mato Grosso

As pistolas austríacas Glock de 9 mm passaram a equipar todos os policiais militares de Mato Grosso em 2023, substituindo armamentos antigos por Reprodução / Sesp-MT
Fabricados em Israel, 128 fuzis IWI Arad foram entregues à PMMT em 2025 para reforçar o armamento das unidades de operações especiais por Ministerio de Defensa del Perú
Cinco metralhadoras israelenses Negev chegaram à Polícia Militar em 2025, acompanhadas de fuzis, miras e equipamentos de visão noturna por Reprodução / PMMT
O Vigia Mais MT ultrapassou 22,7 mil câmeras em 2026, com recursos de leitura de placas e monitoramento integrado dos 142 municípios por Reprodução / Sesp-MT
Policiais do Grupo Raio utilizam motocicletas BMW F850 GS para ampliar a mobilidade em operações urbanas e no patrulhamento especializado por Victor Pauletti / Ascom Prefeitura de Lucas do Rio Verde
Preparadas para estradas de terra e áreas de difícil acesso, 35 caminhonetes Mitsubishi L200 4x4 foram entregues para reforçar a segurança no campo por Marcos Vergueiro / Secom-MT
Com 45 fuzis Sig Sauer adquiridos em 2023, o Bope e as Forças Táticas ganharam novos equipamentos para operações de precisão por Divulgação
As espingardas semiautomáticas Benelli de calibre 12 reforçaram o patrulhamento ostensivo e as equipes de Força Tática no interior de Mato Grosso por Cjp24 / Wikimedia Commons
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As pistolas austríacas Glock de 9 mm passaram a equipar todos os policiais militares de Mato Grosso em 2023, substituindo armamentos antigos por Reprodução / Sesp-MT

Frota quase quadruplicada

Em 2019, as forças de segurança de Mato Grosso utilizavam aproximadamente 700 veículos. Até 2025, a frota havia alcançado 2,9 mil unidades, um crescimento de cerca de 314%, segundo dados do governo estadual.

O levantamento considera tanto veículos próprios quanto alugados. Para reduzir a dependência dos contratos de locação, o estado anunciou a compra de 250 novas viaturas, com investimento de R$ 75,4 milhões.

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As primeiras 62 unidades chegaram em 16 de outubro de 2026. Os veículos serão distribuídos entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e o Grupo Especial de Fronteira (Gefron).

Parte da nova frota será destinada à fiscalização da fronteira com a Bolívia, considerada uma área estratégica para o enfrentamento ao tráfico internacional de drogas e à atuação de organizações criminosas.

Estado comprou milhares de armas

A renovação também atingiu o armamento das corporações. Desde 2019, Mato Grosso adquiriu aproximadamente 15,4 mil pistolas, produzidas pela fabricante austríaca Glock, para substituir os antigos revólveres calibre .38.

Na Polícia Militar, a substituição foi concluída em 2023. Os agentes passaram a contar com pistolas semiautomáticas como armamento individual, enquanto unidades especializadas receberam equipamentos destinados a operações de maior complexidade.

Pistolas Glock substituíram antigos revólveres calibre .38 utilizados pelas forças policiais de Mato Grosso
Pistolas Glock substituíram antigos revólveres calibre .38 utilizados pelas forças policiais de Mato Grosso Crédito: Ank Kumar / Geckcgt / Wikimedia Commons

Entre as aquisições estão 128 fuzis e cinco metralhadoras da Israel Weapon Industries (IWI), empresa israelense especializada na fabricação de armamentos militares e policiais. Os equipamentos foram incorporados à Polícia Militar em 2025.

O estado também adquiriu aproximadamente 3 mil armas longas, incluindo fuzis e espingardas. Ao todo, mais de 22 mil armas foram entregues às instituições de segurança desde 2019, com investimentos superiores a R$ 77 milhões.

Investimento de R$ 2 bilhões

Os bilhões anunciados pelo governo não foram destinados exclusivamente a armas e veículos. O montante também contempla infraestrutura, sistemas de comunicação, contratação de profissionais e tecnologias de vigilância.

Uma das iniciativas é o Vigia Mais MT, programa que utiliza câmeras de monitoramento nos 142 municípios do estado. O sistema auxilia na identificação de suspeitos, localização de veículos roubados e acompanhamento de ocorrências.

No mesmo período, Mato Grosso registrou uma redução de aproximadamente 75% nos roubos em geral. Os casos passaram de 13.978, em 2019, para 3.441, em 2025, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT).

Os homicídios dolosos apresentaram queda de aproximadamente 16% na comparação entre os dois anos
Os homicídios dolosos apresentaram queda de aproximadamente 16% na comparação entre os dois anos Crédito: Polícia Civil do Mato Grosso

Os roubos de veículos também diminuíram cerca de 71%. Entre janeiro e setembro, o estado registrou 2.150 roubos, contra 2.645 no mesmo intervalo de 2025, uma redução de 18,71%.

Além dos equipamentos, o governo convocou 4.795 profissionais para as forças de segurança desde 2019. Desse total, aproximadamente 1.400 foram incorporados apenas entre janeiro e julho de 2026.

Tags:

Polícia Segurança Armamento Viatura Mato Grosso Investimento

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