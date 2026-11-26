BRIGA

R$ 22 milhões em disputa: milionário do ramo de lavanderias deixou fortuna para mulher que conheceu em supermercado, mas filhas tentam reverter herança na Justiça

Empresário britânico morreu aos 88 anos e destinou todo o patrimônio à mulher com quem afirma ter vivido um romance por 12 anos

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 14:12

Hacer Gun, Mary Djemal e Saniye Djemal Crédito: Reprodução/Champion News

Uma fortuna de até 3 milhões de libras, o equivalente a aproximadamente R$ 22 milhões, está no centro de uma disputa judicial em Londres que reúne acusações de influência indevida, conflitos familiares e um relacionamento que teria começado em um supermercado. Ali Djemal, empresário britânico do ramo de lavanderias, morreu em 2022, aos 88 anos, e deixou todo o patrimônio para Hacer Gun, mulher que conheceu enquanto fazia compras.

As filhas do empresário, Saniye e Mary Djemal, contestam o testamento assinado em 2018. Elas alegam que o pai não tinha plena capacidade mental quando tomou a decisão e acusam Hacer, hoje com 69 anos, de ter exercido influência sobre ele, afastando-o da família e assumindo o controle de seus negócios e de suas finanças. A defesa delas também questiona a natureza do relacionamento e sustenta que Hacer era apenas cuidadora de Ali.

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A mulher, por sua vez, afirma que os dois tiveram uma relação amorosa por cerca de 12 anos e que Ali decidiu por conta própria deixar a fortuna para ela. Seus advogados negam qualquer tentativa de dilapidar o patrimônio e sustentam que os pagamentos feitos à família de Hacer foram presentes concedidos pelo empresário.

Mulher conheceu empresário em supermercado

Ali conheceu Hacer em 2009, quando ele tinha 75 anos e ela, 52. Segundo a versão apresentada pela defesa da mulher ao Tribunal Superior de Londres, ela começou a ajudá-lo em sua casa, na região central da capital britânica, inclusive nos cuidados com a então companheira do empresário, que tinha deficiência.

O vínculo entre os dois teria se aprofundado e se transformado em um relacionamento amoroso por volta de 2010. Hacer passou a visitar Ali seis vezes por semana e também começou a ajudá-lo em sua empresa de lavanderias. Depois do início da pandemia de Covid-19, em 2021, o empresário se mudou para a casa dela e de sua filha, Kristen, no norte de Londres.

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A defesa de Hacer afirma que os dois foram reconhecidos como um casal durante os últimos 12 anos de vida de Ali e que mantinham uma relação feliz. Segundo os advogados, o empresário chegou a dizer que estaria "morto sem ela".

As filhas, porém, contestam essa versão. A advogada Susan Bayliss, que representa Saniye e Mary, afirmou ao tribunal que Hacer era cuidadora do empresário, e não sua companheira. Segundo a acusação, ela teria se aproximado gradualmente de Ali, assumido o controle de sua rotina e de seus bens e conseguido afastá-lo dos familiares.

As irmãs também afirmam que o pai ficou mais frágil e confuso nos últimos anos de vida. Elas dizem ter procurado o médico dele por preocupação com sua memória e saúde e, posteriormente, acionado a polícia e os serviços sociais quando não conseguiram mais contato pessoalmente.

Filhas apontam transferências de R$ 3,7 milhões e gastos na Amazon

Outro ponto importante do processo envolve movimentações financeiras realizadas antes da morte do empresário. De acordo com a acusação, cerca de 500 mil libras, aproximadamente R$ 3,7 milhões, foram retiradas das contas de Ali em operações consideradas suspeitas pelas filhas.

Entre os pagamentos questionados, estão uma transferência de 270 mil libras, cerca de R$ 2 milhões, para o filho de Hacer, em agosto de 2017, além de outros repasses menores à mulher e a familiares dela. As herdeiras também apontam despesas de 107.929 libras, aproximadamente R$ 810 mil, na Amazon.

A defesa de Hacer nega que ela tenha provocado o esvaziamento das contas. Os advogados afirmam que, a partir de 2015, Ali passou a considerar a mulher e seus familiares como parte de sua própria família. Por isso, os presentes e pagamentos seriam demonstrações de afeto, feitas por vontade do empresário.

A defesa também argumenta que Ali costumava pedir que Hacer realizasse compras em seu nome e que boa parte das despesas na Amazon ocorreu durante a pandemia, período em que as compras pela internet se tornaram mais frequentes.

As filhas ainda acusam Hacer de ter contribuído para o isolamento do pai, inclusive com a troca do número de telefone dele e o bloqueio dos contatos dos filhos. A mulher nega ter impedido a comunicação entre Ali e os familiares. Segundo sua versão, o próprio empresário decidiu reduzir o contato por causa de desentendimentos antigos, especialmente com Saniye e seu filho, envolvendo a administração de imóveis e disputas financeiras.

Testamento de 2018 deixou toda a fortuna para Hacer

O documento contestado pelas filhas foi elaborado em 2018 e destinou todo o patrimônio de Ali a Hacer, com uma condição: ela deveria garantir o sustento de Mary durante toda a vida. Saniye e a irmã consideram a cláusula insuficiente, pois, segundo elas, não oferece proteção financeira adequada à filha mais nova e não prevê qualquer benefício para Saniye.

As duas querem que o juiz Alan Johns KC anule o testamento mais recente e restabeleça um documento de 1992. Na versão anterior, três imóveis localizados na Swinton Street, em Kings Cross, seriam divididos igualmente entre os três filhos do empresário. O terceiro herdeiro, Murat Soyer, que mora no Chipre, não participa ativamente do processo.

Durante seu depoimento, Hacer descreveu Ali como um homem rígido e autoritário, que tomava as próprias decisões sobre os relacionamentos familiares. Ela também negou que ele tivesse problemas de memória ou não estivesse em condições de administrar seus negócios nos últimos meses de vida.

"Ele não sofria de nenhum tipo de esquecimento", afirmou ao tribunal.

A mulher também rejeitou a acusação de que teria afastado o empresário dos filhos. Segundo ela, Ali tinha motivos próprios para manter distância de alguns familiares, em razão de conflitos que, de acordo com sua versão, continuaram mesmo depois da morte dele.