TELEVISÃO

R$ 3 milhões, multa e até um ano fora do ar: como seria a negociação da Globo para tirar Celso Portiolli do SBT

Proposta antecipada pela emissora incluiria custos de uma possível rescisão e compromissos comerciais do apresentador, além de espaço para Portiolli nas plataformas digitais

Heider Sacramento

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 13:27

A proposta da Globo por Celso Portiolli pode envolver R$ 3 milhões, rescisão e até um ano fora do ar Crédito: Francisco Cepeda

A possível chegada de Celso Portiolli à Globo envolveria uma operação milionária que vai muito além de um novo contrato. Segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, a emissora teria antecipado para os próximos dias uma proposta de R$ 3 milhões para tentar tirar o apresentador do SBT, onde ele está há 33 anos.

O valor seria apenas uma parte da investida. A Globo estaria disposta a assumir também uma eventual multa de rescisão contratual e custos relacionados a compromissos comerciais que Portiolli tenha firmado por meio do Domingo Legal.

A estratégia permitiria que o apresentador chegasse à nova emissora sem precisar resolver sozinho as possíveis pendências deixadas no SBT. Até o momento, porém, não há confirmação oficial de que a proposta tenha sido apresentada ou aceita.

Outro detalhe que chama atenção na negociação é o período de transição. Caso a mudança aconteça nos moldes apontados pela publicação, Portiolli poderia ficar até um ano fora do ar antes de estrear na Globo.

A ideia seria estabelecer uma espécie de intervalo entre sua saída do SBT e o início de um novo projeto. O acordo, no entanto, também preveria a possibilidade de antecipação caso a Globo decida colocar o apresentador no ar antes desse prazo.

Celso Portiolli 1 de 10

Além da televisão aberta, as plataformas digitais da Globo também fariam parte dos planos para o apresentador.

A movimentação acontece em meio à disputa pela audiência dos domingos. O Domingo Legal tem conseguido, em determinados momentos, encostar na liderança na Grande São Paulo, resultado que teria aumentado o interesse da concorrente pelo apresentador.

Apartamento de Celso Portiolli 1 de 8

A contratação também teria um peso simbólico. Portiolli construiu praticamente toda a carreira no SBT e está à frente do Domingo Legal desde 2009, depois de assumir a atração que havia sido comandada por Gugu Liberato.

Uma eventual transferência, portanto, representaria uma mudança importante na guerra dominical entre as emissoras.

Até agora, Celso Portiolli não confirmou a negociação com a Globo. Também não houve anúncio oficial da emissora sobre uma eventual contratação.