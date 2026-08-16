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R$ 3 milhões, multa e até um ano fora do ar: como seria a negociação da Globo para tirar Celso Portiolli do SBT

Proposta antecipada pela emissora incluiria custos de uma possível rescisão e compromissos comerciais do apresentador, além de espaço para Portiolli nas plataformas digitais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 13:27

Celso Portiolli
A proposta da Globo por Celso Portiolli pode envolver R$ 3 milhões, rescisão e até um ano fora do ar Crédito: Francisco Cepeda

A possível chegada de Celso Portiolli à Globo envolveria uma operação milionária que vai muito além de um novo contrato. Segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, a emissora teria antecipado para os próximos dias uma proposta de R$ 3 milhões para tentar tirar o apresentador do SBT, onde ele está há 33 anos.

O valor seria apenas uma parte da investida. A Globo estaria disposta a assumir também uma eventual multa de rescisão contratual e custos relacionados a compromissos comerciais que Portiolli tenha firmado por meio do Domingo Legal.

A estratégia permitiria que o apresentador chegasse à nova emissora sem precisar resolver sozinho as possíveis pendências deixadas no SBT. Até o momento, porém, não há confirmação oficial de que a proposta tenha sido apresentada ou aceita.

Outro detalhe que chama atenção na negociação é o período de transição. Caso a mudança aconteça nos moldes apontados pela publicação, Portiolli poderia ficar até um ano fora do ar antes de estrear na Globo.

A ideia seria estabelecer uma espécie de intervalo entre sua saída do SBT e o início de um novo projeto. O acordo, no entanto, também preveria a possibilidade de antecipação caso a Globo decida colocar o apresentador no ar antes desse prazo.

Celso Portiolli

Celso Portiolli no Domingo Legal por Divulgação
Celso Portiolli sempre é lembrado no 11 de setembro por conta de um meme que nasceu em 2010 por Reprodução/Redes sociais
Celso Portiolli já revelou que a data também carrega um peso pessoal: foi em 11 de setembro que ele perdeu o pai por Reprodução/Redes sociais
Em entrevista ao podcast Flow, Celso Portiolli disse que a piada nasceu em Portugal e depois foi trazida ao Brasil por Reprodução/Redes sociais
Todos os anos, no dia 11 de setembro, o nome de Celso Portiolli volta aos assuntos mais comentados das redes sociais por Reprodução/Redes sociais
Montagem de foto de Celso Portiolli dentro de um avião com duas torres ao fundo por Reprodução/Redes sociais
Celso Portiolli emocionou público por Reprodução
Celso Portiolli chora ao vivo por Reprodução / SBT
Celso Portiolli e Silvio Santos por Reprodução/SBT
Celso Portiolli por Francisco Cepeda
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Celso Portiolli no Domingo Legal por Divulgação

Além da televisão aberta, as plataformas digitais da Globo também fariam parte dos planos para o apresentador.

A movimentação acontece em meio à disputa pela audiência dos domingos. O Domingo Legal tem conseguido, em determinados momentos, encostar na liderança na Grande São Paulo, resultado que teria aumentado o interesse da concorrente pelo apresentador.

Apartamento de Celso Portiolli

Celso Portiolli investe em apartamento de luxo em prédio com 37 áreas de lazer no litoral de Santa Catarina. por Reprodução
Celso Portiolli investe em apartamento de luxo em prédio com 37 áreas de lazer no litoral de Santa Catarina. por Reprodução
Celso Portiolli investe em apartamento de luxo em prédio com 37 áreas de lazer no litoral de Santa Catarina. por Reprodução
Celso Portiolli investe em apartamento de luxo em prédio com 37 áreas de lazer no litoral de Santa Catarina. por Reprodução
Celso Portiolli investe em apartamento de luxo em prédio com 37 áreas de lazer no litoral de Santa Catarina. por Reprodução
Celso Portiolli investe em apartamento de luxo em prédio com 37 áreas de lazer no litoral de Santa Catarina. por Reprodução
Celso Portiolli investe em apartamento de luxo em prédio com 37 áreas de lazer no litoral de Santa Catarina. por Reprodução
Celso Portiolli investe em apartamento de luxo em prédio com 37 áreas de lazer no litoral de Santa Catarina. por Reprodução
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Celso Portiolli investe em apartamento de luxo em prédio com 37 áreas de lazer no litoral de Santa Catarina. por Reprodução

A contratação também teria um peso simbólico. Portiolli construiu praticamente toda a carreira no SBT e está à frente do Domingo Legal desde 2009, depois de assumir a atração que havia sido comandada por Gugu Liberato.

Uma eventual transferência, portanto, representaria uma mudança importante na guerra dominical entre as emissoras.

Até agora, Celso Portiolli não confirmou a negociação com a Globo. Também não houve anúncio oficial da emissora sobre uma eventual contratação.

A informação disponível aponta para uma proposta que ainda estaria em fase de preparação, com previsão de ser apresentada ao apresentador. Caso avance, o negócio poderá envolver não apenas o valor oferecido diretamente a Portiolli, mas também os custos necessários para romper seu vínculo de longa duração com o SBT.

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