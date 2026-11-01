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R$ 5 milhões? Gominho revela o que herdou de Preta Gil e surpreende ao falar sobre fortuna

Apresentador conta quais objetos guardou após a morte da amiga e fala sobre a perda de 70 kg e a retomada da carreira musical

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 09:33

Gominho esteve com Preta Gil nos últimos dias Crédito: Reprodução | Instagram

Gominho abriu o jogo sobre os boatos de que teria recebido parte da herança de Preta Gil após a morte da cantora. O apresentador do "TVZ" negou ter herdado dinheiro da amiga e explicou que ficou com alguns objetos pessoais dela, como bolsas de grife, uma echarpe e itens de decoração da casa.

Um dos boatos afirmava que a filha de Gilberto Gil teria deixado R$ 5 milhões para o artista. Gominho contou que não sabe de onde surgiu essa história. Para ele, a especulação teria sido criada como uma suposta forma de retribuir o período em que ele se dedicou aos cuidados da cantora durante o tratamento contra o câncer.

Preta Gil e Gominho 1 de 15

"Não faço a menor ideia de onde tiraram essa história. Hoje em dia, a internet tem um lado muito perigoso, que é o de dar voz a todo mundo, e todo mundo fala o que quiser. As pessoas acham que essa seria uma forma de ela ser grata a mim por eu ter parado minha vida para cuidar dela. Mas a nossa relação nunca foi baseada nisso", afirmou, em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

Gominho explicou que, como a casa de Preta era muito grande, os amigos dividiram alguns pertences da cantora. Ele ficou com várias bolsas de grife, mas vendeu a maioria.

"Vivíamos outras coisas, e é isso que as pessoas não entendem. Por mais rica que ela fosse, a nossa relação era muito íntima, com uma troca muito natural. Preta deixou para mim tudo o que eu sou hoje em dia. E fiquei com várias coisas que eram dela. Como a casa dela era muito grande, a gente foi dividindo as coisas. Peguei várias bolsas de grife, que, inclusive, eu vendi — a maioria", contou.

Mansão de Preta Gil 1 de 12

"Fiquei só com uma, que era a que ela mais gostava. A echarpe que ela usava muito no pescoço e algumas coisas de casa também. São coisas afetivas mesmo, o dinheiro vem e vai. E eu não tenho apego a coisas materiais", completou.

Perda de 70 kg

A morte de Preta também provocou mudanças na rotina de Gominho, que decidiu olhar com mais atenção para a própria saúde enquanto acompanhava o tratamento da amiga. Na época, ele enfrentava problemas como gastrite, pesava 160 kg e tinha dificuldades até para realizar tarefas simples do dia a dia.

"Isso começou a acontecer quando saiu o segundo resultado do câncer dela. Porque foi uma porrada, e ali eu senti que ia ser algo meio breve. Dali, eu puxei muito o autocuidado, porque eu estava muito doente, com gastrite, e pesando 160 kg. Naquele momento, eu não estava conseguindo nem amarrar o meu cadarço. Eu dava dez passos e cansava. Eu fiquei pensando: 'Eu quero cuidar de alguém, mas não estou cuidando nem de mim. Essa conta não está batendo'", relembrou, ainda na entrevista ao jornal O Globo.

Gominho 1 de 19

Desde então, o apresentador passou a cuidar da alimentação, incorporar os treinos à rotina e priorizar o descanso. "Hoje eu cuido muito da minha alimentação, treino bonitinho e gosto de dormir cedo. Fico me empenhando ao máximo para ter uma rotina saudável, dentro dos limites. Perdi, no total, 70 quilos. Tomei Mounjaro por um ano, depois parei porque tenho muito receio de ficar viciado no remédio. Então, agora eu fico apenas mantendo o meu peso entre 89 e 95 kg".

Preta Gil incentivou retomada musical

Além das mudanças pessoais, Gominho também está investindo em uma nova etapa profissional. O apresentador lançou a música "Proteção de Orixá", em parceria com o cantor Quéops, e prepara um projeto de banda de baile para conciliar os compromissos na televisão com apresentações pelo país.

A ideia é que, durante a semana, ele siga à frente do "TVZ", no Multishow, e reserve os fins de semana para os shows com a Gominho & Banda Astral.

O artista contou que Preta foi uma das principais incentivadoras da iniciativa. Segundo ele, a cantora já sugeria que montasse uma banda de baile quando ainda estava em tratamento contra o câncer.

"Ela tinha esse dom de olhar, de ver do que o outro era capaz e ficar instigando. Assim que ela ficou doente, quando ela teve o câncer, ela me incentivava muito a fazer uma banda de baile. Ela dizia: 'O mercado está com esse lugar, tem demanda'. Eu demorei para entender aquilo", contou.

Gominho também falou sobre como tem lidado com a ausência da amiga, que morreu no ano passado. Para ele, a dor do luto diminuiu com o passar do tempo, mas a presença de Preta continua fazendo parte de sua vida.