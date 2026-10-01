FAMOSOS

R$ 7,6 milhões depois, Kauan mostra estado da casa dos sonhos, relata invasão de privacidade e desabafa: 'A injustiça prevalece'

Cantor sertanejo afirma que construção está parada e diz ter registrado boletim de ocorrência após episódios que classifica como coação e perseguição

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 09:00

Kauan, dupla de Matheus, desabafou sobre obra parada após pagar R$ 7,5 milhões Crédito: Reprodução/Instagram

Kauan, da dupla com Matheus, usou as redes sociais nesta quarta-feira (30) para fazer um desabafo sobre a construção da casa dos sonhos da família. O cantor sertanejo afirmou ter pago mais de R$ 7,5 milhões à construtora responsável pela obra, mas disse que o projeto está parado e apresentou uma série de reclamações sobre o serviço realizado no imóvel.

Sem revelar o nome da empresa, Kauan mostrou imagens do terreno onde a casa estava sendo construída, no condomínio Tamboré 2, em Alphaville, na Grande São Paulo. Segundo ele, o espaço já pertencia à família antes da contratação da construtora e seria avaliado em R$ 15 milhões.

Kauan, dupla de Matheus, desabafou sobre obra parada após pagar R$ 7,5 milhões e relatou perseguição 1 de 10

"Está vendo esse terreno aqui? Esse terreno é nosso, onde a gente estava construindo, estamos construindo a casa dos nossos sonhos. Porém, a gente escolheu a pior construtora que existe no Brasil para fazer a nossa obra, que, inclusive, está parada aqui há não sei quanto tempo. Já foram pagos mais de R$ 7,5 milhões, e isso aqui foi o que ele entregou", afirmou.

De acordo com o cantor, além do terreno, avaliado por ele em R$ 15 milhões, foram pagos aproximadamente R$ 7,5 milhões pela construção. Ele contou que, enquanto a obra não é concluída, ele e a esposa, Sarah Biancolini, estão vivendo em outro imóvel.

"Isso aqui é no condomínio Tamboré 2, e essa obra está assim. Eu e a Sarah estamos em outra casa. [...] O terreno é avaliado em R$ 15 milhões. O terreno é nosso, avaliado nesse valor. Fora o terreno, que já é nosso, foram pagos para essa construtora R$ 7,5 milhões", declarou.

Comprovantes de pagamentos

Nos Stories, o sertanejo compartilhou uma planilha que, segundo ele, reúne os pagamentos feitos à construtora. O documento exibido nas redes sociais aponta um total atualizado de R$ 7.676.908,03. "Comprovantes dos pagamentos para essa construtora! O resultado foi o que vocês viram nos vídeos anteriores", escreveu Kauan.

O cantor também afirmou ter documentos relacionados à execução da obra. Segundo ele, possui laudos e uma perícia que apontariam quanto teria sido utilizado pela construtora até o momento. Os documentos citados, porém, não foram disponibilizados integralmente nas publicações.

Dupla Matheus & Kauan 1 de 7

"Tenho todos os laudos e a perícia feita de quanto essa construtora usou até o momento. Não dá para se calar diante de uma situação dessa. Esse é o Brasil! Que a injustiça prevalece. São quase três anos assim, tá? Nesse estado que se encontra nossa obra", desabafou.

Durante as imagens feitas no terreno, Kauan também apontou o que seriam problemas na execução de um muro de arrimo. O cantor afirmou ainda ter recebido reclamações relacionadas à estrutura.

Cantor relata episódios de coação e invasão de privacidade

Além das queixas sobre a construção, Kauan relatou episódios que classificou como invasão de privacidade e coação. Ele publicou imagens de câmeras de segurança nas quais aparecem pessoas e veículos nas proximidades da residência onde sua família morava.

Segundo o sertanejo, pessoas que teriam ligação com o responsável pela obra teriam permanecido diante do imóvel e acompanhado seus deslocamentos dentro do condomínio.

"Invasão de privacidade que poderia colocar a vida da minha família em risco! Funcionários dele filmando a porta da minha casa, invadindo nossa privacidade. Logo em seguida, tem vídeos de como eles me abordaram no condomínio T2", afirmou.

Em outra publicação, Kauan disse que um carro teria ficado durante horas parado em frente à casa onde sua família vivia. Para o cantor, a situação causou preocupação principalmente por envolver os filhos.

"Esse carro ficou parado por horas na porta da casa que nós morávamos, vigiando a minha saída. Não sei com qual intenção era, mas foi tudo um grande susto para os meus filhos e minha família", declarou.

O sertanejo também compartilhou imagens de outro momento e classificou o episódio como uma "perseguição dentro do condomínio".

"Logo em seguida, esse carro que ficou horas na porta da minha casa vigiando nos abordou dessa forma no condomínio T2, colocando a vida de terceiros em risco. São funcionários dele, coagindo na frente dos meus funcionários, que são prova", alegou.

De acordo com o cantor, os episódios teriam acontecido em meio a uma discussão sobre os pagamentos referentes à obra. Ele contou que decidiu não fazer novos repasses porque estava insatisfeito com o andamento da construção.

"Era um dia em que teria um pagamento para ele, e eu me neguei a pagar mais porque não aceitava mais ver a obra da forma que estava. Eu falei: ‘Não vou dar mais nenhum centavo nisso aí enquanto eu não vir nenhum resultado’. Enfim, travou a obra nesse formato aqui. Ele colocou pessoas para filmar a porta da minha casa, para me coagir dentro do condomínio", afirmou.

Kauan disse que já procurou as autoridades por causa dos episódios que relatou. "Já temos boletim de ocorrência, inclusive por invasão de privacidade, coação", escreveu.

O conteúdo integral do boletim mencionado pelo artista não foi apresentado publicamente nas publicações.

Ao lado de Sarah, Kauan também lamentou a situação da casa que, segundo ele, seria o projeto da família. "A vida de trabalhador que sai de casa todos os dias para fazer show, para cumprir suas agendas. O sonho dos meus filhos, o meu sonho, o sonho da minha esposa está assim", declarou.

"Estamos eu e a Sarah aqui hoje, de frente, olhando para o nosso terreno, com um monte de dinheiro já pago para o cara. [...] Às vezes, seus sonhos ficam pela metade por conta de pessoas que são injustas. Só que existem os lados das histórias que agora vão ser contadas por aqui também", completou.

Kauan afirmou ainda que pretende apresentar outros registros relacionados ao caso, incluindo contratos e comprovantes, e disse que a situação deverá ser levada à rede nacional.

Em determinado momento do desabafo, o cantor levantou a hipótese de que valores pagos pela família para a construção poderiam estar sendo utilizados em outra obra da mesma construtora. A suspeita, no entanto, não foi acompanhada de provas nas publicações feitas por ele. "Do lado tem uma obra dessa mesma construtora rolando [...]. Deve estar sendo usado o dinheiro daqui lá na dele", afirmou.