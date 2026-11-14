CAVALO

Raça de cavalo criada em fazenda no Sul de Minas há 200 anos reúne 215 mil visitantes em exposição: animal avaliado em R$ 102 milhões é declarado raça nacional

Criado há cerca de 200 anos no interior mineiro, o Mangalarga Marchador foi declarado raça nacional e reúne milhares de admiradores



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 10:20

A 43ª Exposição Nacional do Mangalarga Marchador recebeu 215 mil visitantes em Belo Horizonte Crédito: Foto: Portal Minas Gerais

Uma raça de cavalo desenvolvida há cerca de 200 anos em uma fazenda do interior de Minas Gerais se transformou em um dos símbolos da criação de equinos no Brasil. O Mangalarga Marchador voltou a chamar atenção nacional em 2026, quando uma exposição dedicada aos animais recebeu 215 mil visitantes em Belo Horizonte.

Realizada durante 15 dias, a 43ª Exposição Nacional do Mangalarga Marchador reuniu 1.639 animais e 552 expositores de 18 estados brasileiros. O evento terminou em 1º de agosto e mostrou a dimensão que a raça alcançou desde seus primeiros cruzamentos no território mineiro.

Mangalarga Marchador 1 de 4

Além da popularidade entre criadores e admiradores, o cavalo tem um reconhecimento especial: desde 2014, é declarado oficialmente raça nacional por uma lei federal.

Mangalarga Marchador surgiu em uma fazenda no Sul de Minas

A história do Mangalarga Marchador começou no início do século XIX, na região da antiga Comarca do Rio das Mortes, no Sul de Minas Gerais.

O berço da raça foi a Fazenda Campo Alegre, propriedade de Gabriel Francisco Junqueira, conhecido como Barão de Alfenas. Ele é apontado como um dos principais responsáveis pela formação dos primeiros exemplares.

De acordo com o histórico divulgado pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM), a raça surgiu do cruzamento de cavalos da linhagem Alter com outros animais selecionados por criadores mineiros.

Os cavalos Alter tinham origem portuguesa e chegaram ao Brasil em 1808, durante a transferência da família real para o território brasileiro. A linhagem também tinha influência de animais espanhóis da raça Andaluza.

O cavalo mais caro da raça Mangalarga Marchador já negociado é o garanhão Esteio de Três Corações, avaliado em R$ 102 milhões, após ter 2% de sua posse negociada a R$ 2,5 milhões em um leilão em 2025.

Por que o cavalo recebeu o nome Mangalarga Marchador?

O nome da raça também tem uma história curiosa e envolve uma propriedade localizada no estado do Rio de Janeiro.

Uma das versões mais aceitas pela ABCCMM relaciona a palavra Mangalarga à Fazenda Mangalarga, situada em Paty do Alferes, no interior fluminense.

O Mangalarga Marchador surgiu há cerca de 200 anos em uma fazenda no interior de Minas Gerais Crédito: Foto: Moussa Idrissi- Pexels

O proprietário da fazenda teria conhecido os cavalos criados pela família Junqueira e adquirido alguns exemplares para passeios. Com o interesse de outras pessoas pelos animais, ele indicava os criadores do Sul de Minas.

Com o tempo, os cavalos passaram a ser conhecidos pela referência à propriedade fluminense. A palavra Marchador foi acrescentada para destacar uma característica importante do animal: seu modo de caminhar, conhecido como marcha.

O que diferencia o Mangalarga de outras raças?

Uma das principais características do Mangalarga Marchador é justamente seu andamento. Diferentemente de cavalos que se movimentam predominantemente no trote, esses animais apresentam uma marcha característica.

Esse tipo de deslocamento proporciona mais conforto ao cavaleiro durante a montaria, especialmente em trajetos longos.

A raça também é conhecida por reunir características físicas e comportamentais valorizadas na equitação.

Entre os principais destaques estão:

Resistência: capacidade de percorrer distâncias maiores e enfrentar diferentes condições de terreno.

Docilidade: temperamento que favorece o relacionamento com o cavaleiro.

Versatilidade: possibilidade de utilização em atividades de lazer, passeios e práticas equestres.

Facilidade de manejo: característica valorizada por criadores e proprietários.

Marcha: andamento que proporciona uma montaria mais confortável.

A combinação dessas características ajudou a ampliar a presença do Mangalarga Marchador em diferentes regiões do Brasil.

Exposição de 2026 reuniu mais de 1,6 mil cavalos em Belo Horizonte

A 43ª Exposição Nacional do Mangalarga Marchador aconteceu entre 18 de julho e 1º de agosto de 2026, no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte.

Durante o evento, criadores de diferentes regiões apresentaram seus animais em uma programação que envolveu avaliações de características físicas, movimentação e provas esportivas.

Segundo os números divulgados pela ABCCMM, a edição reuniu:

215 mil visitantes ao longo de 15 dias;

1.639 cavalos participantes;

552 expositores;

Representantes de 18 estados brasileiros.