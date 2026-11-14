Raça de cavalo criada em fazenda no Sul de Minas há 200 anos reúne 215 mil visitantes em exposição: animal avaliado em R$ 102 milhões é declarado raça nacional

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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 10:20
Uma raça de cavalo desenvolvida há cerca de 200 anos em uma fazenda do interior de Minas Gerais se transformou em um dos símbolos da criação de equinos no Brasil. O Mangalarga Marchador voltou a chamar atenção nacional em 2026, quando uma exposição dedicada aos animais recebeu 215 mil visitantes em Belo Horizonte.
Realizada durante 15 dias, a 43ª Exposição Nacional do Mangalarga Marchador reuniu 1.639 animais e 552 expositores de 18 estados brasileiros. O evento terminou em 1º de agosto e mostrou a dimensão que a raça alcançou desde seus primeiros cruzamentos no território mineiro.
Mangalarga Marchador
Além da popularidade entre criadores e admiradores, o cavalo tem um reconhecimento especial: desde 2014, é declarado oficialmente raça nacional por uma lei federal.
A história do Mangalarga Marchador começou no início do século XIX, na região da antiga Comarca do Rio das Mortes, no Sul de Minas Gerais.
O berço da raça foi a Fazenda Campo Alegre, propriedade de Gabriel Francisco Junqueira, conhecido como Barão de Alfenas. Ele é apontado como um dos principais responsáveis pela formação dos primeiros exemplares.
De acordo com o histórico divulgado pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM), a raça surgiu do cruzamento de cavalos da linhagem Alter com outros animais selecionados por criadores mineiros.
Os cavalos Alter tinham origem portuguesa e chegaram ao Brasil em 1808, durante a transferência da família real para o território brasileiro. A linhagem também tinha influência de animais espanhóis da raça Andaluza.
O cavalo mais caro da raça Mangalarga Marchador já negociado é o garanhão Esteio de Três Corações, avaliado em R$ 102 milhões, após ter 2% de sua posse negociada a R$ 2,5 milhões em um leilão em 2025.
O nome da raça também tem uma história curiosa e envolve uma propriedade localizada no estado do Rio de Janeiro.
Uma das versões mais aceitas pela ABCCMM relaciona a palavra Mangalarga à Fazenda Mangalarga, situada em Paty do Alferes, no interior fluminense.
O proprietário da fazenda teria conhecido os cavalos criados pela família Junqueira e adquirido alguns exemplares para passeios. Com o interesse de outras pessoas pelos animais, ele indicava os criadores do Sul de Minas.
Com o tempo, os cavalos passaram a ser conhecidos pela referência à propriedade fluminense. A palavra Marchador foi acrescentada para destacar uma característica importante do animal: seu modo de caminhar, conhecido como marcha.
Uma das principais características do Mangalarga Marchador é justamente seu andamento. Diferentemente de cavalos que se movimentam predominantemente no trote, esses animais apresentam uma marcha característica.
Esse tipo de deslocamento proporciona mais conforto ao cavaleiro durante a montaria, especialmente em trajetos longos.
A raça também é conhecida por reunir características físicas e comportamentais valorizadas na equitação.
Entre os principais destaques estão:
A combinação dessas características ajudou a ampliar a presença do Mangalarga Marchador em diferentes regiões do Brasil.
A 43ª Exposição Nacional do Mangalarga Marchador aconteceu entre 18 de julho e 1º de agosto de 2026, no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte.
Durante o evento, criadores de diferentes regiões apresentaram seus animais em uma programação que envolveu avaliações de características físicas, movimentação e provas esportivas.
Segundo os números divulgados pela ABCCMM, a edição reuniu:
A quantidade de visitantes demonstra o alcance que a raça conquistou para além do universo dos criadores. A exposição também funciona como um espaço de encontro entre profissionais, admiradores e pessoas interessadas no universo equestre.