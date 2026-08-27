TECNOLOGIA

Radar brasileiro desenvolvido pela Embraer: detecta drone a 4 km, entra em lista de arsenal de defesa, e pode virar a nova sentinela do Exército contra ataques aéreos

SENTIR M20 encontrou e acompanhou um DJI Matrice 400 durante teste militar; tecnologia nacional pode integrar futuras defesas contra drones



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 11:14

O CTEx considerou o desempenho de sensoriamento positivo e apontou potencial para integrar futuras arquiteturas brasileiras de defesa antidrone Crédito: Divulgação / Exército do Brasil

Na área de testes do Exército, um drone DJI Matrice 400 tinha uma função simples: virar alvo. A alguns quilômetros dali, o radar SENTIR M20 precisava resolver um problema cada vez mais difícil: perceber o pequeno objeto voador antes de ele se aproximar.

O radar brasileiro conclui a missão com sucesso ao detectar e acompanhar o drone a 4 quilômetros de distância. O ensaio, conduzido pelo Centro Tecnológico do Exército (CTEx), acelerou a pesquisa antidrones em território nacional, um nicho cada vez mais requerido mundialmente.

Como funciona a defesa antidrone 1 de 6

Drones são complicados de serem detectados por radares porque podem voar baixo, devagar e apresentar uma assinatura muito menor que aviões e helicópteros. No ensaio realizado no Centro de Avaliações do Exército (CAEx), o alvo escolhido foi o Matrice 400, drone profissional fabricado pela DJI.

Um radar brasileiro

A história do SENTIR M20 começou dentro do próprio Exército. O equipamento foi desenvolvido pelo CTEx com financiamento da Finep e da Força Terrestre, e sua versão portátil teve o relatório de teste e avaliação homologado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia em 2025.

A fabricação ficou com a Embraer. Hoje, o M20 integra a família de radares terrestres da companhia e pode ser usado para vigilância de fronteiras e proteção de instalações estratégicas, além de operar conectado a estruturas maiores de comando e controle.

A necessidade de proteção contra ataques de drones se tornou um problema urgente. Segundo a The Century Foundation, eventos de conflito envolvendo UAVs passaram de 140 em 2016 para mais de 58 mil em 2025 Crédito: АрміяInform / Wikimedia Commons

Limitações atuais

O SENTIR M20 não é sozinho um sistema completo para combater drones. Detectar um objeto é diferente de identificá-lo com segurança e, principalmente, de neutralizá-lo.

Para medir melhor a nova capacidade, seriam necessários ensaios com mais aeronaves, especialmente drones FPV e micro-VANTs, que podem ser menores e mais difíceis de perceber. Também seria necessário avaliar situações com diferentes velocidades, altitudes, trajetórias e vários alvos simultaneamente.

O Brasil já desenvolve outras peças desse quebra-cabeça. Em 2026, por exemplo, a Embraer anunciou uma parceria para ampliar a capacidade do A-29 Super Tucano contra sistemas aéreos não tripulados, enquanto o Exército continua desenvolvendo e modernizando sua família de radares.