Rafa e Roberto Justus reprovam compra de R$ 147 mil de Ana Paula Siebert: ‘Pelo amor de Deus’

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Felipe Sena
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 20:02
Rafaella Justus, de 17 anos, se revoltou na noite desta terça-feira (6) com a nova aquisição de luxo de sua madrasta, Ana Paula Siebert, de 38 anos.
A adolescente, que já tinha feito um vídeo por meio dos Stories do Instagram, falando sobre uma peça que não gostava do armário de Siebert, voltou a criticar a escolha.
Ana Paula Siebert compra bolsa de mais de R$ 140 mil
"A Paula acaba de chegar de viagem com essa bolsa, e eu só falei que vai ser a parte dois do vídeo das coisas que eu tiraria do closet dela", brincou.
Recém-chegada da Semana de Moda de Paris, Ana Paula defendeu a compra. "Coitada!". "Pelo amor de Deus, Paula", disse Rafa, que questionou a opinião do pai sobre a bolsa.
"Muito feia", disse o empresário, fazendo sinal de negativo com as mãos. "Gente, mas não sabiam se iam criar uma girafa de decoração ou uma bolsa? Super prática, né? Como você carrega?", se revoltou a menina.
A peça inusitada da grife francesa Chanel, da coleção 2026 Métiers D’Art, traz a peça com uma escultura metalizada de girafa dourada. O preço da peça em maison é sob consulta, mas a revenda chega a R$ 147,2 mil.