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Rafa e Roberto Justus reprovam compra de R$ 147 mil de Ana Paula Siebert: ‘Pelo amor de Deus’

Filha de Roberto Justus reprovou compra de bolsa feita pela madrasta e caiu na risada nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 20:02

Ana Paula Siebert fez compra de peça inusitada
Ana Paula Siebert fez compra de peça inusitada Crédito: Reprodução | Instagram

Rafaella Justus, de 17 anos, se revoltou na noite desta terça-feira (6) com a nova aquisição de luxo de sua madrasta, Ana Paula Siebert, de 38 anos.

A adolescente, que já tinha feito um vídeo por meio dos Stories do Instagram, falando sobre uma peça que não gostava do armário de Siebert, voltou a criticar a escolha.

Ana Paula Siebert compra bolsa de mais de R$ 140 mil

Peça inusitada é da grife francesa Chanel, da coleção 2026 Métiers D’Art, e traz escultura metalizada de girafa dourada por Reprodução | Instagram
Peça inusitada é da grife francesa Chanel, da coleção 2026 Métiers D’Art, e traz escultura metalizada de girafa dourada por Reprodução | Instagram
Peça inusitada é da grife francesa Chanel, da coleção 2026 Métiers D’Art, e traz escultura metalizada de girafa dourada por Reprodução | Instagram
Peça inusitada é da grife francesa Chanel, da coleção 2026 Métiers D’Art, e traz escultura metalizada de girafa dourada por Reprodução | Instagram
Peça inusitada é da grife francesa Chanel, da coleção 2026 Métiers D’Art, e traz escultura metalizada de girafa dourada por Reprodução | Instagram
Peça inusitada é da grife francesa Chanel, da coleção 2026 Métiers D’Art, e traz escultura metalizada de girafa dourada por Reprodução | Instagram
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Peça inusitada é da grife francesa Chanel, da coleção 2026 Métiers D’Art, e traz escultura metalizada de girafa dourada por Reprodução | Instagram

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"A Paula acaba de chegar de viagem com essa bolsa, e eu só falei que vai ser a parte dois do vídeo das coisas que eu tiraria do closet dela", brincou.

Amiga de Ana Paula Siebert, influenciadora Giovana Bartelle, segurando bolsas da Chanel
Amiga de Ana Paula Siebert, influenciadora Giovana Bartelle, segurando bolsas da Chanel Crédito: Reprodução | Instagram

Recém-chegada da Semana de Moda de Paris, Ana Paula defendeu a compra. "Coitada!". "Pelo amor de Deus, Paula", disse Rafa, que questionou a opinião do pai sobre a bolsa.

Bolsa é feita com couro de cordeiro
Bolsa é feita com couro de cordeiro Crédito: Reprodução | Chanel

"Muito feia", disse o empresário, fazendo sinal de negativo com as mãos. "Gente, mas não sabiam se iam criar uma girafa de decoração ou uma bolsa? Super prática, né? Como você carrega?", se revoltou a menina.

A peça inusitada da grife francesa Chanel, da coleção 2026 Métiers D’Art, traz a peça com uma escultura metalizada de girafa dourada. O preço da peça em maison é sob consulta, mas a revenda chega a R$ 147,2 mil.

Tags:

Roberto Justus ana Paula Siebert Rafa Justus Rafaella Justus

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