INUSITADO?

Rafa e Roberto Justus reprovam compra de R$ 147 mil de Ana Paula Siebert: ‘Pelo amor de Deus’

Filha de Roberto Justus reprovou compra de bolsa feita pela madrasta e caiu na risada nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 20:02

Ana Paula Siebert fez compra de peça inusitada Crédito: Reprodução | Instagram

Rafaella Justus, de 17 anos, se revoltou na noite desta terça-feira (6) com a nova aquisição de luxo de sua madrasta, Ana Paula Siebert, de 38 anos.

A adolescente, que já tinha feito um vídeo por meio dos Stories do Instagram, falando sobre uma peça que não gostava do armário de Siebert, voltou a criticar a escolha.

Ana Paula Siebert compra bolsa de mais de R$ 140 mil 1 de 6

"A Paula acaba de chegar de viagem com essa bolsa, e eu só falei que vai ser a parte dois do vídeo das coisas que eu tiraria do closet dela", brincou.

Amiga de Ana Paula Siebert, influenciadora Giovana Bartelle, segurando bolsas da Chanel Crédito: Reprodução | Instagram

Recém-chegada da Semana de Moda de Paris, Ana Paula defendeu a compra. "Coitada!". "Pelo amor de Deus, Paula", disse Rafa, que questionou a opinião do pai sobre a bolsa.

Bolsa é feita com couro de cordeiro Crédito: Reprodução | Chanel

"Muito feia", disse o empresário, fazendo sinal de negativo com as mãos. "Gente, mas não sabiam se iam criar uma girafa de decoração ou uma bolsa? Super prática, né? Como você carrega?", se revoltou a menina.