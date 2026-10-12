Rafa Justus aconselha versão infantil em vídeo que emocionou seguidores; veja

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Felipe Sena
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 22:06
Rafa Justus compartilhou uma reflexão nesta segunda-feira (12), Dia das Crianças, com seus seguidores.
A influenciadora publicou um vídeo gerado por inteligência artificial (IA) em que sua versão atual aparece conversando com ela mesma durante a infância.
Rafa Justus
Durante a conversa, é abordado de forma sensível os julgamentos e as críticas que enfrentou nos primeiros anos de vida.
Um dos pontos abordados durante a conversa é quando a versão infantil de Rafa desabafa sobre ter sido chamada de “estranha”.
Em um gesto de acolhimento, a adolescente consola a menina com palavras de encorajamento, garantindo que o futuro reserva experiências incríveis e uma rede de apoio repleta de amizades e amor. “Um dia você vai entender que isso fala deles e não de você”, aconselha a influenciadora. Ticiane Pinheiro, mãe de Rafa, demonstrou emoção ao assistir à gravação.
A publicação veio após Rafa ser alvo de ataques virtuais nas redes sociais. Na semana passada, no domingo de eleições, Rafa precisou ir a público rebater ofensas direcionadas a sua aparência e sua intelectualidade após publicar uma foto comemorando seu primeiro voto. Na ocasião, a adolescente destacou que diferenças políticas ou de opinião não justificam o desrespeito.