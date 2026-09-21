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Rafa Justus revela apelido inusitado de César Tralli e explica origem: 'Vem de biscoito'

Filha de Ticiane Pinheiro contou como é a convivência com o padrasto longe das câmeras e afirmou que o considera seu 'pai do coração'

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 14:18

Rafa Justus e César Tralli
Rafa Justus e César Tralli Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Rafa Justus revelou detalhes da relação que mantém com César Tralli e contou a história por trás do apelido carinhoso que deu ao padrasto. Apesar de não chamar o jornalista de “pai”, ela se refere a ele como “Bis”, uma abreviação de “Biscoitão” que surgiu por causa de um gato.

Em entrevista à repórter Monique Arruda, do Portal LeoDias, no sábado (19), Rafa explicou que tudo começou durante uma viagem da família. “É Bis, porque veio de Biscoito. A gente estava num hotel, aí tinha vários gatos, gatinhos. E aí um dia um seguiu a gente por tudo, o nome dele era Biscoito. Daí eu comecei a chamar ele de Biscoitão e, depois, a gente abreviou, virou Bis”, contou.

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A jovem também falou com carinho sobre a relação entre Tralli e seu pai, Roberto Justus. Para ela, os dois ocupam lugares importantes em sua vida. “Meu pai de sangue e meu pai do coração, eu sempre falo isso”, declarou.

Como César Tralli é dentro de casa?

Rafa contou que a postura mais séria de Tralli à frente do Jornal Nacional fica restrita ao trabalho. Longe das câmeras, segundo ela, o jornalista é bem diferente. “Ele é formal no jornal, mas, no dia a dia, é uma pessoa leve, uma pessoa divertida. E aí eu amo muito ele, gente. Eu admiro muito o Bis”, afirmou.

Apesar de acompanhar o trabalho do padrasto na televisão, Rafa disse que jornalismo não costuma dominar as conversas da família. “Deixa isso para o jornal. Em casa, a gente fala sobre coisas leves. Mas, quando eu pergunto, ele fala, a gente conversa, claro. Normalmente, são os nossos assuntos pessoais mesmo, e é uma delícia estar com eles”, explicou.

Rafa Justus

Rafa Justus por Reprodução/Instagram
Rafa Justus por Reprodução/Instagram
Rafa Justus por Reprodução/Instagram
Rafa Justus por Reprodução/Instagram
Rafa Justus por Reprodução/Instagram
Rafa Justus por Reprodução/Instagram
Rafa Justus por Reprodução/Instagram
Rafa Justus por Reprodução/Instagram
Rafa Justus por Reprodução/Instagram
Rafa Justus por Reprodução/Instagram
Rafa Justus por Reprodução/Instagram
Rafa Justus por Reprodução/Instagram
Rafa Justus por Reprodução/Instagram
Rafa Justus por Reprodução/Instagram
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Rafa Justus por Reprodução
Rafa Justus por Reprodução
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Rafa Justus por Reprodução
Rafa Justus por Reprodução
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Rafa Justus por Reprodução/Instagram

Rafa também afirmou que assiste ao Jornal Nacional todas as noites e contou que Roberto Justus acompanha o telejornal.

Durante a entrevista, Rafa comentou ainda a rotina intensa de Tralli em meio à cobertura das eleições de 2026. Segundo ela, os compromissos profissionais fizeram com que os dois se desencontrassem nos últimos dias.

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução
César Tralli e Rafa Justus por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli e Ticiane Pinheiro curtem férias na Bahia por Reprodução/ Instagram
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Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram

Mesmo assim, a jovem afirmou que procura aproveitar o tempo ao lado do padrasto sempre que consegue. “Mas, sempre quando eu posso, estou com ele. Eu venho para casa e a gente fica junto”, disse.

Apesar da admiração pelo trabalho de Tralli, Rafa não pretende seguir os passos dele profissionalmente. Questionada sobre a possibilidade de cursar jornalismo, ela descartou a ideia e indicou outro caminho para o futuro. “Acho que eu vou para o lado mais de marketing”, revelou.

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