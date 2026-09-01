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Rafa Kalimann anuncia morte de cachorro após luta contra tumor: ‘Dor muito diferente’

Alfredo, Golden Retriever que acompanhava a família há cerca de oito anos, enfrentava problemas de saúde e foi diagnosticado com um tumor

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 20:35

Rafa Kalimann lamentou a morte de Alfredo, seu cachorro
Rafa Kalimann lamentou a morte de Alfredo, seu cachorro Crédito: Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann emocionou os seguidores ao anunciar a morte de Alfredo, cachorro da família que ocupava um lugar especial na vida da influenciadora. O Golden Retriever morreu após enfrentar uma série de problemas de saúde nos últimos anos.

A notícia foi contada primeiro pela mãe de Rafa, Genilda Fernandes. Ao relembrar o momento em que recebeu a ligação, a influenciadora contou que ouviu uma frase usada para tentar suavizar a perda: “Filha, o Alfredo virou estrelinha”.

Rafa explicou que o cachorro já apresentava dificuldades de saúde desde que chegou à família. Ao longo dos anos, Alfredo passou por diversas cirurgias e precisou de cuidados frequentes.

Nascimento de Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan

Nascimento de Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram @hannarocha
Nascimento de Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram @hannarocha
Nascimento de Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram @hannarocha
Nascimento de Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram @hannarocha
Nascimento de Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram @hannarocha
Nascimento de Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram @hannarocha
Nascimento de Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram @hannarocha
Nascimento de Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram @hannarocha
Nascimento de Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram @hannarocha
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Nascimento de Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram @hannarocha

Meses antes da morte, Rafa percebeu um caroço nas costas do animal durante uma visita a Goiânia. Depois dos exames, os veterinários identificaram um tumor, que foi retirado em uma cirurgia.

Mesmo após o procedimento, Alfredo apresentou novas complicações. Entre elas, estavam dificuldades para respirar. O cachorro chegou a iniciar um tratamento, mas continuou enfrentando problemas de saúde até morrer.

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Em meio ao luto, Rafa destacou a relação que construiu com o animal e afirmou que ele era diferente dos outros cachorros que já teve. “Eu tenho muitos cachorros, mas igual ao Alfredo... Eu sempre compartilhei isso com vocês; ele era muito especial”, declarou.

A influenciadora também se emocionou ao lembrar da convivência de Alfredo com sua filha, Zuza. Segundo ela, ficou feliz por as duas terem compartilhado momentos de carinho, mesmo que por menos tempo do que gostaria.

Para Rafa, a despedida de um animal de estimação tem uma dimensão difícil de explicar. “Eu acho que deveria ter um nome direcionado para a dor de perder um deles”, afirmou. “É uma dor muito diferente.”

Apesar da tristeza, a influenciadora acredita que fez tudo o que estava ao seu alcance para proporcionar uma vida feliz ao cachorro.“Eu fiz tudo que pude para ele se sentir muito amado e feliz, e eu acho que foi muito amado e feliz na vida dele”, finalizou.

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