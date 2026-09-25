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Rafael Cardoso celebra 114 dias de sobriedade após deixar clínica de reabilitação

O ator esteve internado voluntariamente por 45 dias este ano

Kamila Macedo

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 19:54

Rafael Cardoso se internou voluntariamente Crédito: Reprodução | Instagram

Rafael Cardoso utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (25) para comemorar uma conquista marcante em sua trajetória pós-reabilitação: a marca de 114 dias de sobriedade. O ator esteve internado por 45 dias este ano em uma clínica para tratar a dependência química e o alcoolismo.

"Hoje, 25 de setembro de 2026, faz 114 dias desde 3 de junho. 114 dias limpo", declarou em sua publicação.

"Passei mais da metade da minha vida anestesiando a dor: bebida, droga, qualquer coisa que fizesse eu não sentir. Até eu pedir ajuda e me internar por 45 dias”, afirmou Rafael.

Rafael Cardoso comemora 114 longe do vício Crédito: Reprodução/Instagram

A busca pelo tratamento ocorreu de forma voluntária após o artista perceber a gravidade da situação. A internação foi revelada por ele próprio em junho, por meio de um vídeo no qual desabafou sobre ter sofrido uma recaída e a urgência de buscar auxílio profissional.

Em julho, o ator publicou uma carta aberta para detalhar o impacto do vício em sua vida. "Está tudo mais claro. Havia perdido o controle da minha vida. Só quem não enxergava era eu mesmo", escreveu na ocasião, aproveitando para agradecer o carinho dos fãs e prometer um retorno gradual à rotina.

Fazenda de Rafael Cardoso 1 de 7

Desde que recebeu alta, o artista vem compartilhando bastidores de treinos, reflexões pessoais e trechos da novela "Além do Tempo" (2015) – trama da TV Globo protagonizada por ele e atualmente em reprise.