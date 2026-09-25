Rafael Cardoso celebra 114 dias de sobriedade após deixar clínica de reabilitação

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Kamila Macedo
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 19:54
Rafael Cardoso utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (25) para comemorar uma conquista marcante em sua trajetória pós-reabilitação: a marca de 114 dias de sobriedade. O ator esteve internado por 45 dias este ano em uma clínica para tratar a dependência química e o alcoolismo.
"Hoje, 25 de setembro de 2026, faz 114 dias desde 3 de junho. 114 dias limpo", declarou em sua publicação.
"Passei mais da metade da minha vida anestesiando a dor: bebida, droga, qualquer coisa que fizesse eu não sentir. Até eu pedir ajuda e me internar por 45 dias”, afirmou Rafael.
A busca pelo tratamento ocorreu de forma voluntária após o artista perceber a gravidade da situação. A internação foi revelada por ele próprio em junho, por meio de um vídeo no qual desabafou sobre ter sofrido uma recaída e a urgência de buscar auxílio profissional.
Em julho, o ator publicou uma carta aberta para detalhar o impacto do vício em sua vida. "Está tudo mais claro. Havia perdido o controle da minha vida. Só quem não enxergava era eu mesmo", escreveu na ocasião, aproveitando para agradecer o carinho dos fãs e prometer um retorno gradual à rotina.
Fazenda de Rafael Cardoso
Desde que recebeu alta, o artista vem compartilhando bastidores de treinos, reflexões pessoais e trechos da novela "Além do Tempo" (2015) – trama da TV Globo protagonizada por ele e atualmente em reprise.
Atualmente, Rafael vive de forma mais reclusa em seu sítio em Cachoeiras de Macacu, no interior do Rio de Janeiro. Ele está solteiro após o fim do relacionamento de dois anos com a psicóloga Carol Ferraz, com quem tem Helena, de 3 anos. O ator também é pai de Aurora, de 11, e Valentim, de 8, frutos do casamento com a atriz Mariana Bridi.