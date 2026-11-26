SUPERAÇÃO

Rafael Cardoso celebra quase seis meses de sobriedade após internação: 'Uma escolha diária'

Ator passou 45 dias internado voluntariamente em uma clínica para tratar a dependência química e o alcoolismo

Heider Sacramento

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 18:40

Rafael Cardoso está prestes a completar seis meses de sobriedade após internação voluntária Crédito: Reprodução/Instagram

Rafael Cardoso, de 40 anos, está prestes a completar seis meses de sobriedade. Em entrevista divulgada nesta quinta-feira (26), o ator abriu o coração sobre o tratamento contra a dependência química e o alcoolismo e revelou como tem lidado com o processo de recuperação.

O artista contou que, apesar de já ter passado um período mais longo sem consumir substâncias, esta é a primeira vez que encara a recuperação como um tratamento contínuo. “Limpo eu já fiquei um ano e oito meses, mas em recuperação é a primeira vez. É diferente”, explicou em entrevista ao portal LeoDias.

Fazenda de Rafael Cardoso 1 de 7

Entre abril e junho deste ano, Rafael passou 45 dias internado voluntariamente em uma clínica especializada. Desde que recebeu alta, em 3 de junho, o ator afirma que permanece sóbrio. “É uma escolha diária, todo dia. Não é que não seja uma escolha diária, mas hoje em dia está mais simples. Quanto mais tempo vai passando, mais tranquilo vai ficando”, declarou.

Ator atribui recuperação à fé

Rafael também revelou que falar publicamente sobre a dependência química tem contribuído positivamente para o tratamento.

“Pelo contrário, só melhora. Acho que a verdade organiza e liberta. Quando a gente assume realmente todos os 'B.O.s' da nossa vida e ressignifica, tudo fica mais tranquilo”, avaliou.