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Rafael Cardoso grava clipe no Rio de Janeiro após período em clínica de reabilitação

Ator se internou voluntariamente em junho, devido a uma recaída

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 20:06

Rafael Cardoso
Rafael Cardoso Crédito: Divulgação

Rafael Cardoso foi flagrado na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (31). Nos registros, que estão circulando nas redes sociais, o ator aparece participando das gravações de um clipe da banda Mahi, após um período de afastamento da carreira artística para cuidar da saúde.

O artista esteve internado em uma clínica de reabilitação, fato revelado por ele ao público em junho deste ano. Rafael explicou que a busca pelo tratamento foi voluntária, ao perceber a necessidade de tratar a dependência química e o alcoolismo. A informação veio à tona em um vídeo no qual relatou ter sofrido uma recaída e a urgência de ser internado para dar continuidade ao processo de recuperação.

Rafael Cardoso é visto em gravação no Rio de Janeiro

Rafael Cardoso é visto em gravação no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Rafael Cardoso é visto em gravação no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Rafael Cardoso é visto em gravação no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
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Rafael Cardoso é visto em gravação no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram

No mês seguinte, publicou uma carta aberta nas redes sociais abordando a dependência química e os impactos da condição em sua vida. "Está tudo mais claro. Havia perdido o controle da minha vida. Só quem não enxergava era eu mesmo", escreveu na época. Ele também agradeceu pelo apoio recebido e garantiu que retornaria à rotina em poucas semanas.

Após a alta, Rafael esteve ativo nas redes sociais com a publicação de trechos de Além do Tempo – novela da TV Globo protagonizada por ele, que está atualmente em reprise –, além de vídeos na academia e reflexões pessoais.

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