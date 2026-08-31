Rafael Cardoso grava clipe no Rio de Janeiro após período em clínica de reabilitação

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Kamila Macedo
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 20:06
Rafael Cardoso foi flagrado na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (31). Nos registros, que estão circulando nas redes sociais, o ator aparece participando das gravações de um clipe da banda Mahi, após um período de afastamento da carreira artística para cuidar da saúde.
O artista esteve internado em uma clínica de reabilitação, fato revelado por ele ao público em junho deste ano. Rafael explicou que a busca pelo tratamento foi voluntária, ao perceber a necessidade de tratar a dependência química e o alcoolismo. A informação veio à tona em um vídeo no qual relatou ter sofrido uma recaída e a urgência de ser internado para dar continuidade ao processo de recuperação.
Rafael Cardoso é visto em gravação no Rio de Janeiro
No mês seguinte, publicou uma carta aberta nas redes sociais abordando a dependência química e os impactos da condição em sua vida. "Está tudo mais claro. Havia perdido o controle da minha vida. Só quem não enxergava era eu mesmo", escreveu na época. Ele também agradeceu pelo apoio recebido e garantiu que retornaria à rotina em poucas semanas.
Após a alta, Rafael esteve ativo nas redes sociais com a publicação de trechos de Além do Tempo – novela da TV Globo protagonizada por ele, que está atualmente em reprise –, além de vídeos na academia e reflexões pessoais.