Rafael Cardoso impressiona com corpo supermusculoso após deixar clínica de reabilitação

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Felipe Sena
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 14:04
Rafael Cardoso tem vivido uma nova fase na vida e tem compartilhado com os seguidores seu processo de mudança corporal durante tratamento para reabilitação, além de 98 dias limpo, ou seja, sem o uso de bebidas alcoólicas.
Sem camisa, Rafael exibiu os músculos e chamou atenção dos seguidores pelo físico. O ator que está no ar na reprise de Além do Tempo, passou 45 dias internado em uma clínica de reabilitação.
Rafael Cardoso
Na ocasião, o ator contou que a decisão de buscar tratamento partiu dele e que pensou nos filhos e na família ao procurar ajuda especializada.
“Todo mundo sabe da batalha que enfrento há anos, das minhas questões. Eu acabei perdendo essa luta”, disse o ator.
“Cheguei agora, de livre e espontânea vontade, para continuar essa batalha. Cheguei aqui na clínica. Vou ficar aqui mais um tempo. É isso, pessoal. Só assim, cuidando da gente, conseguimos ficar bem. Pela nossa família, pelos nossos filhos. Vou seguir aqui e, daqui a pouco, estou de volta”, completou.
Em entrevista ao Domingo Espetacular no mês passado, Rafael abriu o coração sobre o vício em álcool, cocaína e celular.
Nos anos anteriores, o ator tinha passado por três tratamentos semelhantes. Em nenhuma das ocasiões, no entanto, se recuperou dos vícios.
“Hoje estou orgulhoso de mim. Orgulhoso porque o pilar da minha recuperação é honestidade. Se eu for desonesto comigo, acabou. Achei que eu fosse morrer sozinho, que eu ia perder o respeito dos meus filhos e de todo mundo. Eu já tinha perdido o respeito por mim mesmo", desabafou, na entrevista ao repórter Roberto Cabrini.
O ator explicou que “pela primeira vez na vida” entrou em recuperação, de fato. "Quando eu estava sozinho, aí os pensamentos estavam ficando obscuros. Planejei tudo realmente. Eu falei: 'Chega, não quero mais”.
Rafael é pai de Helena, nascida em 2023, fruto do relacionamento com a psicóloga Carol Ferraz, além de Aurora, de 11 anos, e Valentim, de 8, do casamento com a atriz Mariana Bridi, de quem se separou em dezembro de 2022.