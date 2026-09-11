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Rafael Cardoso impressiona com corpo supermusculoso após deixar clínica de reabilitação

Ator decidiu se internar em uma clínica de reabilitação, onde está em tratamento há 45 dias

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 14:04

Antes e depois de Rafael Cardoso
Antes e depois de Rafael Cardoso Crédito: Reprodução | Instagram

Rafael Cardoso tem vivido uma nova fase na vida e tem compartilhado com os seguidores seu processo de mudança corporal durante tratamento para reabilitação, além de 98 dias limpo, ou seja, sem o uso de bebidas alcoólicas.

Sem camisa, Rafael exibiu os músculos e chamou atenção dos seguidores pelo físico. O ator que está no ar na reprise de Além do Tempo, passou 45 dias internado em uma clínica de reabilitação.

Rafael Cardoso

Rafael Cardoso por Divulgação
Rafael Cardoso após harmonização por Reprodução / Redes Sociais
Rafael Cardoso antes e depois por Reprodução / Redes Sociais
Rafael Cardoso e filhos por Redes sociais
Rafael Cardoso e os filhos por Reprodução/Instagram
Rafael Cardoso mostra o antes e o depois após harmonização facial por Reprodução/Instagram
Rafael Cardoso por Divulgação
'Ela invadiu minha casa': Rafael Cardoso expõe briga com ex e diz que está sem ver os filhos há meses por Reprodução/Redes Sociais
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Rafael Cardoso por Divulgação

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Na ocasião, o ator contou que a decisão de buscar tratamento partiu dele e que pensou nos filhos e na família ao procurar ajuda especializada.

“Todo mundo sabe da batalha que enfrento há anos, das minhas questões. Eu acabei perdendo essa luta”, disse o ator.

“Cheguei agora, de livre e espontânea vontade, para continuar essa batalha. Cheguei aqui na clínica. Vou ficar aqui mais um tempo. É isso, pessoal. Só assim, cuidando da gente, conseguimos ficar bem. Pela nossa família, pelos nossos filhos. Vou seguir aqui e, daqui a pouco, estou de volta”, completou.

Em entrevista ao Domingo Espetacular no mês passado, Rafael abriu o coração sobre o vício em álcool, cocaína e celular.

Nos anos anteriores, o ator tinha passado por três tratamentos semelhantes. Em nenhuma das ocasiões, no entanto, se recuperou dos vícios.

“Hoje estou orgulhoso de mim. Orgulhoso porque o pilar da minha recuperação é honestidade. Se eu for desonesto comigo, acabou. Achei que eu fosse morrer sozinho, que eu ia perder o respeito dos meus filhos e de todo mundo. Eu já tinha perdido o respeito por mim mesmo", desabafou, na entrevista ao repórter Roberto Cabrini.

O ator explicou que “pela primeira vez na vida” entrou em recuperação, de fato. "Quando eu estava sozinho, aí os pensamentos estavam ficando obscuros. Planejei tudo realmente. Eu falei: 'Chega, não quero mais”.

Rafael é pai de Helena, nascida em 2023, fruto do relacionamento com a psicóloga Carol Ferraz, além de Aurora, de 11 anos, e Valentim, de 8, do casamento com a atriz Mariana Bridi, de quem se separou em dezembro de 2022.

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Rafael Cardoso

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