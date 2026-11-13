CLINICA MAXWELL

Rafael Ilha descobriu que seria pai durante internação em clínica investigada

Aos 23 anos, Kauan Bejar trabalha com produção de eventos e chama atenção pela semelhança com o ex-integrante do Polegar; história é relembrada no documentário ‘A Clínica’

Heider Sacramento

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 19:37

Rafael Ilha descobriu que seria pai durante internação na Clínica Maxwell Crédito: Reprodução

A história de Rafael Ilha ganhou um capítulo pouco conhecido com a estreia de A Clínica, documentário da Globo disponível no Globoplay. Durante o período em que esteve internado na Clínica Maxwell, em Atibaia, no interior de São Paulo, para tratar a dependência química, o ex-integrante do grupo Polegar descobriu que seria pai pela primeira vez.

No início dos anos 2000, o cantor vivia uma fase marcada pelo uso de crack e por tentativas de recuperação. Foi nesse contexto que conheceu Fabiana Bejar, com quem teve Kauan Bejar, nascido em 2003. Hoje, aos 23 anos, o jovem trabalha como produtor e coordenador de eventos em São Paulo e mantém uma vida discreta, longe da exposição pública.

A semelhança física entre pai e filho chama atenção. Além de Kauan, Rafael também é pai de Laura, de 12 anos.

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A relação entre Rafael e Fabiana começou durante as saídas autorizadas do cantor da Clínica Maxwell para a capital paulista. O relacionamento durou cerca de seis anos e atravessou diferentes momentos da luta do artista contra a dependência química.

Segundo relatos do cantor, Kauan cresceu acompanhando as consequências do consumo de drogas na família. A experiência teria influenciado a decisão do jovem de manter distância de bebidas alcoólicas e entorpecentes.

O fim do relacionamento com Fabiana coincidiu com outro período delicado. Após uma recaída, Rafael enfrentou uma grave crise emocional e tentou tirar a própria vida aos 36 anos. Na época, Kauan tinha apenas seis anos e chegou a acompanhar o episódio pela televisão.

Documentário revisita histórias da Clínica Maxwell

Com seis episódios, A Clínica investiga a trajetória da instituição, conhecida por receber pacientes famosos e pessoas de alto poder aquisitivo nas décadas de 1990 e 2000. O segundo episódio, exibido na quarta-feira (11), reúne depoimentos de Rafael Ilha e do ator Maurício Mattar, que também passou pelo estabelecimento.

A produção aborda os métodos adotados durante os tratamentos, a relação dos pacientes com o médico Sabino Ferreira de Farias Neto e questionamentos sobre a autonomia das pessoas internadas.

Entre os episódios recuperados está o caso do lutador Ryan Gracie, morto em 2007. Sabino foi condenado em primeira instância no processo relacionado à morte, mas acabou absolvido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O médico também participa do documentário e apresenta sua versão dos acontecimentos.

Em seu depoimento, Rafael relata situações extremas vividas durante a internação, que durou aproximadamente um ano. Ele conta que, em uma tentativa de deixar a clínica, chegou a engolir objetos como isqueiros, uma pilha e uma caneta.

O cantor também relembra uma recaída após participar de uma pegadinha no programa Festa do Mallandro. Na ocasião, um ator simulou o consumo de cocaína no camarim de Rafael. Sem saber que era uma brincadeira, o artista reagiu agressivamente e, segundo seu relato, voltou a consumir drogas depois do episódio.