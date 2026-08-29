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Rafael Infante se irrita com fotógrafo em praia, faz ameaça e briga termina com pedido: ‘Não me esculache’

Ator pediu para não ter mais o corpo e a família fotografados; profissional rebateu e afirmou ter sido “esculachado” durante discussão

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 23:00

Rafael Infante se irrita com fotógrafo
Rafael Infante se irrita com fotógrafo Crédito: Reprodução

Rafael Infante protagonizou uma discussão com o fotógrafo de celebridades Fabrício Pioyani na Praia da Barra, no Rio de Janeiro. O ator e humorista do Porta dos Fundos reclamou dos registros feitos pelo profissional e pediu para não ser mais fotografado no local.

As cenas foram registradas durante uma gravação de Lucas Selfie para o YouTube. No quadro, o influenciador acompanhava Fabrício para experimentar a rotina de um fotógrafo de celebridades quando presenciou o desentendimento.

Rafael Infante se irrita com fotógrafo

Rafael Infante se irrita com fotógrafo por Reprodução
Rafael Infante se irrita com fotógrafo por Reprodução
Rafael Infante se irrita com fotógrafo por Reprodução
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Rafael Infante se irrita com fotógrafo por Reprodução

Durante a discussão, Rafael chegou a apontar o dedo para o fotógrafo e fez um alerta. “Vou pedir para você parar de tirar foto minha. A Polícia Federal está com seu nome. Se liga”, afirmou.

Fabrício respondeu que trabalha para uma agência e que os registros fazem parte de sua atividade profissional. “Eu trabalho para agência. Tem que brigar com eles. Eu presto serviço para os caras, eles me pagam um salário, eu presto serviço. Faço o que os caras pedem”, declarou.

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Rafael Infante reclama de exposição do corpo

Em outro momento da conversa, Rafael explicou o motivo do incômodo. Segundo o ator, fotografias dele e de familiares estariam sendo feitas e divulgadas sem que ele desejasse esse tipo de exposição. “Eu trabalho com o meu corpo e você fica expondo minhas fotos por aí. Eu quero meu direito de ir e vir à praia. Já mandei mensagem para você”, disse.

Depois, o humorista diminuiu o tom e afirmou que estava fazendo um pedido ao profissional. “Estou pedindo uma gentileza. Se estiver precisando de trabalho, faço contigo numa boa”.

Fabrício concordou em não fotografá-lo mais, mas também fez um pedido: “Não faço foto sua mais, mas não me esculache mais”.

Fotógrafo desabafa após discussão

Depois do episódio, Fabrício conversou com Lucas Selfie em um quiosque e falou sobre o desentendimento. O fotógrafo disse que nunca havia passado por uma situação semelhante e rebateu a afirmação feita por Rafael sobre a Polícia Federal.

“Ele não gosta de aparecer com o corpo. Não posso fazer nada. É meu trabalho, irmão. Diz ele que tentou entrar em contato comigo, mas nunca vi. Eu só mando as fotos para os clientes. Falou que a PF está atrás de mim. Absurdo. Primeira vez que passo por isso. Ele é cheio de marra”, desabafou.

Lucas Selfie também demonstrou surpresa com a discussão que presenciou durante a gravação e resumiu o clima do encontro: “Teve até dedo na cara”.

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