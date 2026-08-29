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Rafael Zulu e esposa chocam com corpos exuberantes durante treino de casal: ‘Resultados em dobro’

Ator e Aline Becker fizeram sequência de exercícios abdominais juntos e terminaram treino com beijos

Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 18:01

Rafael Zulu e a esposa Crédito: Reprodução

Rafael Zulu e a esposa, Aline Becker, mostraram sintonia até na hora de treinar. O casal compartilhou nas redes sociais, neste sábado (29), uma sequência de exercícios abdominais feita a dois e chamou atenção pelo condicionamento físico.

No vídeo, Rafael e Aline aparecem realizando diferentes movimentos em dupla. Além do treino, os dois aproveitaram a gravação para trocar beijos e protagonizar momentos de romance. “Estudos comprovam que fazer abs em dupla traz resultados em dobro. E aí, quem será seu par nessa sequência?”, escreveu Aline, que é nutricionista, na legenda da publicação.

A afirmação sobre os “resultados em dobro” foi feita em tom descontraído na postagem do casal.

Juntos há anos, Rafael Zulu e Aline Becker oficializaram a união em outubro de 2023. Os dois celebraram o casamento em uma cerimônia luxuosa realizada em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.