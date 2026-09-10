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Rainha Matos deixa festa de Virginia Fonseca aos prantos após discussão com famoso: 'Foi muito grosseiro'

Estudante de Jornalismo afirmou ter sido confrontada por um dos maiores nomes da internet e decidiu não revelar a identidade do influenciador

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 11:00

Rainha Matos Crédito: Reprodução/Instagram

Uma discussão durante a festa de Virginia Fonseca terminou com Rainha Matos aos prantos na madrugada desta sexta-feira (10). A estudante de Jornalismo e responsável pelo perfil homônimo de notícias sobre famosos contou que foi destratada por um influenciador de grande alcance durante a comemoração dos cinco anos da marca de beleza de Virginia e Samara Pink.

Em um vídeo publicado após deixar o evento, Rainha apareceu com os olhos vermelhos e explicou que havia chorado por causa do episódio. Segundo ela, a situação começou quando se aproximou do famoso para cumprimentá-lo.

Festa de Virginia Fonseca teve polêmicas e confusão 1 de 18

"Acabei de sair da festa da Virginia... Acho que vocês estão vendo pelos meus óculos que os meus olhos estão vermelhos. Eu estava chorando. Sabe o porquê? Teve um influenciador na festa da Virginia bem grande, que foi muito grosseiro comigo. Fui dar um oi para ele e ele falou assim: 'Você tem que se decidir se você gosta de mim ou se me odeia. Você só posta coisa ruim de mim'", relatou.

Rainha afirmou que ficou surpresa com a abordagem porque, segundo sua versão, nunca teria inventado informações sobre o influenciador. Ela também disse que costuma apenas reproduzir declarações feitas pelos próprios famosos.

"Eu queria falar uma coisa para esse influenciador: sempre te respeitei muito e só postei o que você dizia. Nunca inventei uma mentira sobre você, principalmente agora, nos momentos recentes. Você como um dos maiores influenciadores, deveria pensar", desabafou.

A rainha matos falando do Carlinhos Maia pic.twitter.com/MGqxgSUxCc — whoisale (@alemagnoos) September 10, 2026

A estudante ainda acusou o famoso de responsabilizá-la pelas críticas que recebe nas redes sociais. Para Rainha, as próprias declarações do influenciador acabam gerando reações negativas entre os internautas.

"Foi muito grosseiro comigo. Falou que eu só postava coisa para acabar com ele, para cancelar. E na verdade, não. É você que só fala coisas que te complicam e te trazem hate, principalmente de pessoas LGBTQIAPN+ como eu", afirmou.

"Você não sustenta o que você diz, mas não se preocupe, que a partir de hoje, você não vai mais aparecer na minha página. A não ser que seja uma notícia bem prazerosa para mim. Vou falar para os meus amigos jornalistas o que você fez comigo e vou falar para os meus amigos: 'Por favor, não postem essa pessoa porque ele já é muito grande'. Fica aqui o meu apelo. Foi um absurdo! Nunca tinha passado por isso na minha vida", ameaçou.

Identidade virou mistério nas redes

Rainha Matos não revelou quem foi o influenciador envolvido na discussão. Entre os convidados da festa, estavam nomes como Carlinhos Maia, Yugnir Ângelo, Tokinho, William Gusmão, Lucas Guedez e Lucas Viana.

Nas redes sociais, internautas passaram a especular sobre a identidade do famoso após a publicação do desabafo. Um vídeo que circula na internet também foi associado ao episódio, mas a identidade do homem apontado pelos usuários não foi confirmada pela própria Rainha.

Ela fez questão, porém, de negar que o envolvido fosse Rico Melquiades, com quem já teve um episódio de atrito anteriormente. "Gente, não foi o Rico, tá? Só para deixar claro", afirmou.

Apesar de não revelar o nome do famoso, internautas apontaram se tratar de Carlinhos Maia. Pouco após o desabafo, viralizou um vídeo do influenciador se esquivando de Rainha Matos quando ela se aproxima dele.

'Não vai mais aparecer na minha página'

Depois da discussão, Rainha afirmou que pretende deixar de publicar conteúdos sobre o influenciador, salvo quando houver algo que considere positivo.