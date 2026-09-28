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Ralf detona pedido de dupla com Renner após morte de Rick: 'Falta de respeito'

Cantor sertanejo garantiu que seguirá em carreira solo e pediu respeito ao luto das famílias

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 09:41

Ralf descarta formar dupla com Renner e se revolta com enquetes: 'Insubstituíveis'
Ralf descarta formar dupla com Renner e se revolta com enquetes: 'Insubstituíveis' Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Ralf usou as redes sociais para colocar um ponto final nos rumores de que formaria uma nova dupla com Renner. A especulação ganhou força na internet após Renner anunciar que seguiria nos palcos, poucos dias após a morte de sua dupla, Rick, vítima de um acidente de helicóptero em Santa Catarina. 

Ralf detona pedido de dupla com Renner após morte de Rick

Ralf descarta formar dupla com Renner e se revolta com enquetes: 'Insubstituíveis' por Reprodução/Insatagram
Ralf descarta formar dupla com Renner e se revolta com enquetes: 'Insubstituíveis' por Reprodução/Insatagram
Ralf descarta formar dupla com Renner e se revolta com enquetes: 'Insubstituíveis' por Reprodução/Instagram
Ralf descarta formar dupla com Renner e se revolta com enquetes: 'Insubstituíveis' por Reprodução/Insatagram
Ralf descarta formar dupla com Renner e se revolta com enquetes: 'Insubstituíveis' por Reprodução/Insatagram
Ralf se emocionou ao falar do irmão por Divulgação/SBT
Christyan e Ralf por YouTube
Renner pede orações por Rick após desaparecimento do helicóptero: “Vamos manter a fé e a esperança” por Reprodução
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Ralf descarta formar dupla com Renner e se revolta com enquetes: 'Insubstituíveis' por Reprodução/Insatagram

Revoltado com as enquetes que sugeriam a parceria, Ralf foi direto e garantiu que a união jamais acontecerá. O sertanejo criticou a postura de perfis que tentam atrair curtidas e engajamento em cima das recentes tragédias, classificando a atitude como falta de respeito e de bom senso.

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Em seu desabafo, o veterano ressaltou que tanto seu irmão, Chrystian, quanto o cantor Rick jamais terão seus lugares ocupados. O artista reforçou que já trabalha focado em sua carreira solo há um bom tempo e que seu objetivo atual é apenas manter vivo o legado musical das antigas formações.

"Me impressiona enquetes como essa . ISSO JAMAIS ACONTECERÁ já deixei claro em várias entrevistas inclusive no @piunti que o meu irmão Chrystian é insubstituível. Estou a muito tempo já em carreira solo. Hoje em dia infelizmente vale qualquer coisa para viralizar e ganhar likes, muita falta de respeito com o @ricksollo1 que acabou de nos deixar ele tbm é insubstituível. Falta de bom senso", disse Ralf.

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O peso das perdas continua sendo um desafio enorme para o músico. Em entrevista recente ao jornalista André Piunti, Ralf revelou ter procurado ajuda médica após sentir problemas de saúde. Durante a consulta, descobriu que os sintomas físicos eram reflexo do luto prolongado pela morte de Chrystian, falecido em 2024.

Rick fez sucesso com Renner, compôs hits do sertanejo e morreu em queda de helicóptero

A música Ela é Demais, conhecida por seu refrão "uma deusa, uma louca, uma feiticeira", catapultou a dupla para o sucesso em todo o país por Reprodução/Divulgação
Em 2010, Rick e Renner se separaram e retomaram em 2018 por Reprodução/Divulgação
Rick continuou em uma carreira solo quando a dupla se separou por Reprodução/Divulgação
Rick compôs para João Paulo & Daniel, Leandro & Leonardo, Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e Bruno & Marrone por Reprodução/Divulgação
Helicóptero que transportava o cantor Rick desapareceu na Serra de Santa Catarina por Reprodução/Divulgação
Além de cantar, Rick também compunha e produzia os álbuns por Reprodução/Divulgação
Rick e Renner construíram uma carreira de grande sucesso, com mais de dez milhões de discos vendidos por Reprodução/Divulgação
Rick passou por diferentes parceiros antes de encontrar aquele que mudaria sua carreira: Ivair dos Reis Gonçalves, o Renner por Reprodução/Divulgação
Rick nasceu em Porto Nacional, no Tocantins, em 1966 por Reprodução/Divulgação
Aos seis anos, Rick mudou-se com a família para Brasília por Reprodução/Divulgação
Rick começou a carreira cantando em bares de Brasília quando criança por Reprodução/Divulgação
Rick morreu aos 59 anos por Reprodução
Renner se declarou para Rick por Reprodução
Rick e seu sócio, Olívio Beltrão Júnior por Reprodução
Zezé di Camargo era amigo de Rick por Reprodução
Rick com o filho, Victor Henrique por Reprodução/Instagram
Rick com os filhos, Victor Henrique e Mônica por Reprodução/Instagram
Rick com a esposa e as filhas de Victor Henrique por Reprodução/Instagram
Rick com os filhos, Victor Henrique e Mônica por Reprodução/Instagram
Rick com a esposa e uma das netas por Reprodução/Instagram
Paulo Soares estava em helicóptero que caiu em SC por Reprodução/Instagram e Divulgação
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
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A música Ela é Demais, conhecida por seu refrão "uma deusa, uma louca, uma feiticeira", catapultou a dupla para o sucesso em todo o país por Reprodução/Divulgação

A tentativa de "unir" os sertanejos dividiu os internautas. Nos comentários das páginas, alguns fãs torceram pela ideia elogiando o talento de ambos, enquanto a grande maioria concordou que os dois devem cantar sozinhos.

Rick morreu no último dia 21 de setembro, após a queda do helicóptero em que viajava. A aeronave foi encontrada em uma área de mata na cidade de Urubici (SC), acidente que tirou a vida do cantor e de outros quatro ocupantes.

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Tags:

Rick Sollo Rick & Renner Rick E Renner Ralf

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