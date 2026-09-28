MÚSICA SERTANEJA

Ralf detona pedido de dupla com Renner após morte de Rick: 'Falta de respeito'

Cantor sertanejo garantiu que seguirá em carreira solo e pediu respeito ao luto das famílias

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 09:41

Ralf descarta formar dupla com Renner e se revolta com enquetes: 'Insubstituíveis' Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Ralf usou as redes sociais para colocar um ponto final nos rumores de que formaria uma nova dupla com Renner. A especulação ganhou força na internet após Renner anunciar que seguiria nos palcos, poucos dias após a morte de sua dupla, Rick, vítima de um acidente de helicóptero em Santa Catarina.

Ralf detona pedido de dupla com Renner após morte de Rick 1 de 8

Revoltado com as enquetes que sugeriam a parceria, Ralf foi direto e garantiu que a união jamais acontecerá. O sertanejo criticou a postura de perfis que tentam atrair curtidas e engajamento em cima das recentes tragédias, classificando a atitude como falta de respeito e de bom senso.

Em seu desabafo, o veterano ressaltou que tanto seu irmão, Chrystian, quanto o cantor Rick jamais terão seus lugares ocupados. O artista reforçou que já trabalha focado em sua carreira solo há um bom tempo e que seu objetivo atual é apenas manter vivo o legado musical das antigas formações.

"Me impressiona enquetes como essa . ISSO JAMAIS ACONTECERÁ já deixei claro em várias entrevistas inclusive no @piunti que o meu irmão Chrystian é insubstituível. Estou a muito tempo já em carreira solo. Hoje em dia infelizmente vale qualquer coisa para viralizar e ganhar likes, muita falta de respeito com o @ricksollo1 que acabou de nos deixar ele tbm é insubstituível. Falta de bom senso", disse Ralf.

O peso das perdas continua sendo um desafio enorme para o músico. Em entrevista recente ao jornalista André Piunti, Ralf revelou ter procurado ajuda médica após sentir problemas de saúde. Durante a consulta, descobriu que os sintomas físicos eram reflexo do luto prolongado pela morte de Chrystian, falecido em 2024.

Rick fez sucesso com Renner, compôs hits do sertanejo e morreu em queda de helicóptero 1 de 23

A tentativa de "unir" os sertanejos dividiu os internautas. Nos comentários das páginas, alguns fãs torceram pela ideia elogiando o talento de ambos, enquanto a grande maioria concordou que os dois devem cantar sozinhos.