Ralf detona pedido de dupla com Renner após morte de Rick: 'Falta de respeito'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 09:41
O cantor Ralf usou as redes sociais para colocar um ponto final nos rumores de que formaria uma nova dupla com Renner. A especulação ganhou força na internet após Renner anunciar que seguiria nos palcos, poucos dias após a morte de sua dupla, Rick, vítima de um acidente de helicóptero em Santa Catarina.
Ralf detona pedido de dupla com Renner após morte de Rick
Revoltado com as enquetes que sugeriam a parceria, Ralf foi direto e garantiu que a união jamais acontecerá. O sertanejo criticou a postura de perfis que tentam atrair curtidas e engajamento em cima das recentes tragédias, classificando a atitude como falta de respeito e de bom senso.
Em seu desabafo, o veterano ressaltou que tanto seu irmão, Chrystian, quanto o cantor Rick jamais terão seus lugares ocupados. O artista reforçou que já trabalha focado em sua carreira solo há um bom tempo e que seu objetivo atual é apenas manter vivo o legado musical das antigas formações.
"Me impressiona enquetes como essa . ISSO JAMAIS ACONTECERÁ já deixei claro em várias entrevistas inclusive no @piunti que o meu irmão Chrystian é insubstituível. Estou a muito tempo já em carreira solo. Hoje em dia infelizmente vale qualquer coisa para viralizar e ganhar likes, muita falta de respeito com o @ricksollo1 que acabou de nos deixar ele tbm é insubstituível. Falta de bom senso", disse Ralf.
O peso das perdas continua sendo um desafio enorme para o músico. Em entrevista recente ao jornalista André Piunti, Ralf revelou ter procurado ajuda médica após sentir problemas de saúde. Durante a consulta, descobriu que os sintomas físicos eram reflexo do luto prolongado pela morte de Chrystian, falecido em 2024.
Rick fez sucesso com Renner, compôs hits do sertanejo e morreu em queda de helicóptero
A tentativa de "unir" os sertanejos dividiu os internautas. Nos comentários das páginas, alguns fãs torceram pela ideia elogiando o talento de ambos, enquanto a grande maioria concordou que os dois devem cantar sozinhos.
Rick morreu no último dia 21 de setembro, após a queda do helicóptero em que viajava. A aeronave foi encontrada em uma área de mata na cidade de Urubici (SC), acidente que tirou a vida do cantor e de outros quatro ocupantes.