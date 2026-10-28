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Rapper Hungria sofre acidente de moto e exibe ferimentos; saiba detalhes

Cantor publicou registros de ferimentos no corpo após acidente

Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 21:25

Rapper Hungria após acidente de moto Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Hungria apareceu nas redes sociais com um ferimento no rosto e nos braços após sofrer um acidente de moto.

Apesar do artista não ter dado detalhes de como aconteceu a situação, é possível ver as escoriações no corpo e rosto do rapper.

Rapper Hungria sofre acidente de moto 1 de 5

Hungria chegou a brincar com a situação, e disse antes tivesse comprado um “disco voador” do que uma moto, com um emoji de riso.

“Tenho que comprar um disco voador mesmo, porque andar de moto está f*da.”, escreveu em tom bem humorado.

“Família, pensa numa queda. Olha”, disse Hungria ao exibir os ferimentos. Na sequência de Stories do Instagram, o cantor exibiu um machucado grande no braço.

O cantor não precisou ser internado por causa do acidente e tranquilizou os fãs. “Acontece, ficar reclamando também não adianta nada”, completou.