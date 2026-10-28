Rapper Hungria sofre acidente de moto e exibe ferimentos; saiba detalhes

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Felipe Sena
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 21:25
O cantor Hungria apareceu nas redes sociais com um ferimento no rosto e nos braços após sofrer um acidente de moto.
Apesar do artista não ter dado detalhes de como aconteceu a situação, é possível ver as escoriações no corpo e rosto do rapper.
Rapper Hungria sofre acidente de moto
Hungria chegou a brincar com a situação, e disse antes tivesse comprado um “disco voador” do que uma moto, com um emoji de riso.
“Tenho que comprar um disco voador mesmo, porque andar de moto está f*da.”, escreveu em tom bem humorado.
“Família, pensa numa queda. Olha”, disse Hungria ao exibir os ferimentos. Na sequência de Stories do Instagram, o cantor exibiu um machucado grande no braço.
O cantor não precisou ser internado por causa do acidente e tranquilizou os fãs. “Acontece, ficar reclamando também não adianta nada”, completou.
Além dos registros nos Stories, o rapper publicou uma foto no feed do Instagram exibindo o machucado no braço e no rosto e colocou a trilha sonora de sua música, “Disco Voador”, ao remeter a brincadeira que fez.