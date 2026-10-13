Raquel Brito anuncia nascimento do primeiro filho: 'Nasceu'

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Heider Sacramento
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 22:36
A influenciadora Raquel Brito, irmã do ex-BBB Davi Brito, anunciou nesta terça-feira (13) o nascimento do primeiro filho, Ravi. O bebê é fruto do relacionamento dela com Cleiton Souza.
A novidade foi compartilhada com os seguidores por meio dos stories do Instagram. Primeiro, Raquel publicou a mensagem “Tenho uma coisa para contar”. Logo depois, confirmou a chegada do menino: “Ravi nasceu”.
O casal anunciou a gravidez em abril deste ano. Em julho, os dois revelaram que esperavam um menino. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o nascimento.
Raquel Brito anuncia gravidez
Nos últimos dias da gestação, Raquel também mostrou parte dos preparativos para a chegada do filho. Dois dias antes de dar à luz, a influenciadora compartilhou os itens separados para levar à maternidade, incluindo roupas e produtos de higiene, além de pertences de Ravi que não couberam na mala do bebê.