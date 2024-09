A FAZENDA

Raquel Brito suspeita de gravidez em reality: 'Vou até pedir um teste'

A irmã do ganhador do BBB24, Raquel Brito, cogitou fazer um teste de gravidez após passar mal dentro do reality A Fazenda 16, da TV Record. A peoa revelou a desconfiança durante uma conversa com suas colegas na piscina. Raquel sentiu pressão baixa e enjoo.