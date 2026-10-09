Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rara e ameaçada, fruta brasileira nasce direto no tronco, tem 'polpa suculentona' e sabor que lembra jabuticaba

Árvore nativa da Mata Atlântica, o cambucá cobre o tronco de frutos amarelo-alaranjados e conquista pelo sabor parecido com o da jabuticaba

  • Foto do(a) author(a) Juliana Matias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Juliana Matias

  • Agência Correio

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 23:23

Árvore nativa da Mata Atlântica, o cambucá cobre o tronco de frutos amarelo-alaranjados e conquista pelo sabor parecido com o da jabuticaba Crédito: Foto: Reprodução/WikimediaCommons/Martimsaintive

O cambucá, fruta nativa da Mata Atlântica, chama atenção pelo jeito incomum de crescer: ele nasce diretamente no tronco da árvore, como a jabuticaba. De cor amarelo-alaranjada, o fruto tem polpa da mesma tonalidade e sabor que lembra a jabuticaba, o que o torna uma raridade entre as espécies brasileiras.

Pouco conhecido fora de quintais, viveiros e áreas de mata, o cambucá reúne características que despertam curiosidade tanto em quem gosta de frutas diferentes quanto em quem se interessa pela biodiversidade brasileira.

Veja características e benefícios das frutas

Açaí – Fruto amazônico conhecido pela polpa roxa; suas sementes também despertam interesse em pesquisas por
Cambuci – Nativo da Mata Atlântica, tem sabor ácido e costuma ser usado em geleias, sorvetes e molhos por Reprodução
Cereja-do-rio-grande – Frutinha doce encontrada no Sul e Sudeste, consumida ao natural e em compotas por Reprodução
Cupuaçu – Parente do cacau, é famoso pela polpa aromática e pelo cupulate, doce feito de suas sementes por Shutterstock
Cutia – Também chamada de fruta-de-babado, tem polpa com sabor entre mamão e laranja por Reprodução
Goiabão – Também conhecido como araçá-piranga, tem polpa alaranjada e sabor doce por Reprodução
Grumixama – Fruta roxa da Mata Atlântica muito usada em sucos, geleias e consumida fresca por Reprodução
Guaraná – Fruto amazônico famoso pelas sementes ricas em cafeína, usadas em bebidas e vitaminas por Arquivo/Fapeam
Jabuticaba – Cresce diretamente no tronco da árvore e tem casca rica em compostos naturais por Imagem: litchima | Shutterstock
Jenipapo – Muito consumido no Nordeste em doces, licores, sucos e outras bebidas por Reproduçaõ
1 de 10
Açaí – Fruto amazônico conhecido pela polpa roxa; suas sementes também despertam interesse em pesquisas por

Uma fruta colada ao tronco: o que torna o cambucá tão curioso

A principal peculiaridade da espécie é a forma como os frutos aparecem. Em vez de pendurar nas pontas dos galhos, eles surgem direto no caule, em um fenômeno conhecido na botânica como caulifloria.

É o mesmo traço que fez da jabuticabeira uma das imagens mais populares da fruticultura brasileira. A diferença está na cor: no lugar do roxo-escuro, o cambucá exibe um tom amarelo-alaranjado, que se repete na polpa.

O que é cambucá e qual é o sabor da fruta?

O cambucá é uma fruta brasileira nativa da Mata Atlântica, de casca e polpa amarelo-alaranjadas, que cresce diretamente no tronco da árvore. Quanto ao sabor, a comparação mais comum é com a jabuticaba. É uma referência familiar para o paladar do brasileiro, mas o cambucá segue sendo uma opção pouco encontrada no comércio.

Uma raridade que merece ser conhecida

Em meio a tantas frutas conhecidas, o cambucá lembra que a Mata Atlântica ainda guarda sabores pouco explorados. Basta imaginar um tronco coberto de frutinhas amarelo-alaranjadas para entender o fascínio que a espécie desperta em quem a encontra. Preservar a árvore é também preservar uma parte da memória alimentar do país. Quem tiver a chance de provar vai descobrir uma fruta que lembra a jabuticaba, mas tem identidade própria.

Por que o cambucá é tão raro?

O cambucá é raro porque a Mata Atlântica, seu único habitat natural, foi reduzida drasticamente. Segundo o laboratório LEAp, da UFSC, o desmatamento e a urbanização diminuíram muito as populações da espécie, hoje descrita como extremamente escassa.

Pesquisadores também a classificam como "rara e ameaçada", com distribuição geográfica muito restrita. Uma análise científica concluiu que as áreas protegidas brasileiras não bastam para conservá-la.

O ritmo da própria árvore pesa nessa conta. O cambucazeiro tem crescimento muito lento: plantado por semente, pode levar de 8 a 10 anos para dar frutos. Com mudas enxertadas ou clonadas, o prazo cai para 3 a 4 anos.

A planta ainda é exigente, porque gosta de solo profundo, úmido e rico em matéria orgânica, e as mudas jovens precisam de meia-sombra e regas frequentes. Esse trabalho ajuda a explicar por que a espécie nunca virou cultura comercial como outras frutas.

A saída apontada por especialistas passa por quintais, jardins e sistemas agroflorestais. É por isso que projetos de resgate investem na produção de mudas e no plantio da árvore fora das matas.

Tags:

Árvores Frutíferas Fruta

Mais recentes

Imagem - Luiz Caldas anuncia sessão extra no TCA após esgotar ingressos para show em Salvador

Luiz Caldas anuncia sessão extra no TCA após esgotar ingressos para show em Salvador
Imagem - Menino conclui a escola aos 8 anos e termina o doutorado em física quântica aos 15: aos 16, 'Pequeno Einstein' já mira revolucionar a medicina e aumentar tempo de vida humana

Menino conclui a escola aos 8 anos e termina o doutorado em física quântica aos 15: aos 16, 'Pequeno Einstein' já mira revolucionar a medicina e aumentar tempo de vida humana
Imagem - ‘Quem Ama Cuida’: Pilar perde a suíte para Heitor e enfrenta nova ameaça à sua fortuna

‘Quem Ama Cuida’: Pilar perde a suíte para Heitor e enfrenta nova ameaça à sua fortuna