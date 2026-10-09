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Rara e ameaçada, fruta brasileira nasce direto no tronco, tem 'polpa suculentona' e sabor que lembra jabuticaba

Árvore nativa da Mata Atlântica, o cambucá cobre o tronco de frutos amarelo-alaranjados e conquista pelo sabor parecido com o da jabuticaba



Juliana Matias

Agência Correio

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 23:23

Árvore nativa da Mata Atlântica, o cambucá cobre o tronco de frutos amarelo-alaranjados e conquista pelo sabor parecido com o da jabuticaba Crédito: Foto: Reprodução/WikimediaCommons/Martimsaintive

O cambucá, fruta nativa da Mata Atlântica, chama atenção pelo jeito incomum de crescer: ele nasce diretamente no tronco da árvore, como a jabuticaba. De cor amarelo-alaranjada, o fruto tem polpa da mesma tonalidade e sabor que lembra a jabuticaba, o que o torna uma raridade entre as espécies brasileiras.

Pouco conhecido fora de quintais, viveiros e áreas de mata, o cambucá reúne características que despertam curiosidade tanto em quem gosta de frutas diferentes quanto em quem se interessa pela biodiversidade brasileira.

Veja características e benefícios das frutas 1 de 10

Uma fruta colada ao tronco: o que torna o cambucá tão curioso

A principal peculiaridade da espécie é a forma como os frutos aparecem. Em vez de pendurar nas pontas dos galhos, eles surgem direto no caule, em um fenômeno conhecido na botânica como caulifloria.

É o mesmo traço que fez da jabuticabeira uma das imagens mais populares da fruticultura brasileira. A diferença está na cor: no lugar do roxo-escuro, o cambucá exibe um tom amarelo-alaranjado, que se repete na polpa.

O que é cambucá e qual é o sabor da fruta?

O cambucá é uma fruta brasileira nativa da Mata Atlântica, de casca e polpa amarelo-alaranjadas, que cresce diretamente no tronco da árvore. Quanto ao sabor, a comparação mais comum é com a jabuticaba. É uma referência familiar para o paladar do brasileiro, mas o cambucá segue sendo uma opção pouco encontrada no comércio.



Uma raridade que merece ser conhecida

Em meio a tantas frutas conhecidas, o cambucá lembra que a Mata Atlântica ainda guarda sabores pouco explorados. Basta imaginar um tronco coberto de frutinhas amarelo-alaranjadas para entender o fascínio que a espécie desperta em quem a encontra. Preservar a árvore é também preservar uma parte da memória alimentar do país. Quem tiver a chance de provar vai descobrir uma fruta que lembra a jabuticaba, mas tem identidade própria.

Por que o cambucá é tão raro?

O cambucá é raro porque a Mata Atlântica, seu único habitat natural, foi reduzida drasticamente. Segundo o laboratório LEAp, da UFSC, o desmatamento e a urbanização diminuíram muito as populações da espécie, hoje descrita como extremamente escassa.

Pesquisadores também a classificam como "rara e ameaçada", com distribuição geográfica muito restrita. Uma análise científica concluiu que as áreas protegidas brasileiras não bastam para conservá-la.

O ritmo da própria árvore pesa nessa conta. O cambucazeiro tem crescimento muito lento: plantado por semente, pode levar de 8 a 10 anos para dar frutos. Com mudas enxertadas ou clonadas, o prazo cai para 3 a 4 anos.

A planta ainda é exigente, porque gosta de solo profundo, úmido e rico em matéria orgânica, e as mudas jovens precisam de meia-sombra e regas frequentes. Esse trabalho ajuda a explicar por que a espécie nunca virou cultura comercial como outras frutas.