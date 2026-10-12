DICAS DE CASA

Ratos podem entrar por frestas minúsculas: esponja metálica promete bloquear a passagem para 'primos do Mickey Mouse'

Lã de aço pode dificultar o acesso dos roedores, principalmente ao redor de canos, rodapés e outras aberturas da casa



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 18:08

Esponja metálica pode ser usada para fechar frestas próximas a tubulações e dificultar a passagem de ratos Crédito: Ilustração gerada por IA

Uma abertura que parece insignificante pode se transformar em uma porta de entrada para ratos. O espaço ao redor de um cano, uma falha no rodapé ou uma passagem escondida atrás de um móvel já pode ser suficiente para facilitar o acesso dos animais ao interior da casa. Nesses pontos, a esponja metálica pode funcionar como uma barreira física, dificultando a passagem do roedor.

A ideia, porém, não consiste simplesmente em colocar qualquer pedaço de metal dentro da abertura. Uma vedação mal feita pode deixar espaços pelas laterais ou se soltar com o tempo, mantendo justamente o caminho que deveria ser bloqueado.

Xô, ratos 1 de 5

O tamanho da fresta também muda a estratégia. A lã de aço e outros materiais metálicos podem ajudar em pequenas aberturas, enquanto espaços maiores podem exigir outro tipo de reparo.

Mais do que fechar um buraco isolado, a prevenção depende de descobrir como os ratos conseguem chegar até ele. Inspecionar a casa e reduzir as fontes de alimento e abrigo torna o controle mais eficiente.

O que o metal faz na fresta

Lã de aço e malhas metálicas apropriadas dificultam fisicamente a passagem dos roedores. O material ocupa o espaço disponível e cria uma superfície que torna mais difícil a passagem do animal.

Não se trata, portanto, de um repelente. O efeito está na barreira criada, e não em algum odor capaz de afastar os ratos.

É justamente por isso que uma abertura parcialmente preenchida continua sendo um problema. Se restar espaço suficiente em uma das extremidades, o roedor ainda pode tentar atravessar.

Também é importante não confundir uma vedação adequada com uma solução improvisada. Uma esponja de cozinha colocada de qualquer maneira pode não permanecer firme e pode deixar espaços ao redor da abertura.

Os lugares que costumam passar despercebidos

Na cozinha, uma boa inspeção começa pelos pontos onde os canos entram ou saem da parede. O espaço sob a pia, por exemplo, pode esconder uma abertura que não aparece durante a limpeza comum. Atrás de armários, fogões e outros equipamentos também existem locais que merecem atenção.

A lavanderia apresenta situações semelhantes, principalmente ao redor de tubulações. Garagens e áreas de serviço entram na mesma lista, assim como rodapés soltos, portas com falhas de vedação e encontros entre pisos e paredes.

Olhar apenas para o chão, entretanto, pode deixar parte do problema de fora. Ratos conseguem alcançar regiões mais altas e aproveitar estruturas próximas ao telhado ou à cobertura para encontrar novas entradas.

Por isso, a inspeção deve acompanhar o caminho que o animal poderia percorrer, e não apenas os pontos em que os sinais aparecem.

Como fechar uma pequena abertura

Encontrar a fresta é apenas o começo. Antes de colocar qualquer material, verifique se há fios, canos ou outras instalações passando pelo local. Uma tentativa de vedação sem essa checagem pode danificar uma estrutura ou bloquear uma passagem que precisa continuar acessível.

Depois da avaliação, o material metálico deve preencher a abertura de maneira firme. O objetivo é eliminar os espaços laterais e evitar que o preenchimento possa ser facilmente deslocado.

Luvas são recomendadas durante o manuseio da lã de aço, já que as fibras metálicas podem machucar as mãos. A fixação, por sua vez, precisa considerar o tipo de superfície e o produto utilizado para manter o material no lugar.

Em buracos maiores, simplesmente aumentar a quantidade de esponja não resolve necessariamente. Tela, chapa ou um reparo estrutural podem ser opções mais adequadas dependendo das características da abertura.

Há ainda pontos em que o improviso deve ser evitado. Tomadas, fios expostos, tubulações de gás e sistemas de ventilação exigem cuidados específicos e não devem ser bloqueados com materiais metálicos sem uma avaliação apropriada.

Fechar a fresta não basta

Uma casa pode ter as principais entradas vedadas e ainda continuar atraindo roedores. Comida disponível, lixo acumulado e locais protegidos podem manter os animais por perto, aumentando a chance de que encontrem outro caminho para entrar.

Na cozinha, guardar alimentos em recipientes fechados ajuda a reduzir esse atrativo. Migalhas e restos também devem ser retirados das superfícies, enquanto o lixo precisa permanecer em recipientes com tampa e ser descartado regularmente.

A rotina de quem tem animais de estimação merece atenção especial. Ração deixada por longos períodos pode servir de alimento para os roedores, principalmente durante a noite, quando a movimentação dentro da casa costuma diminuir.

No lado externo, o cenário muda um pouco. Frutas caídas, folhas acumuladas e materiais empilhados podem funcionar como abrigo, permitindo que os animais permaneçam próximos da residência mesmo quando não encontram uma entrada imediatamente.

Quando o problema já chegou à casa

Alguns sinais indicam que a situação pode ser mais séria do que uma única abertura na parede. Fezes dentro de armários, embalagens roídas, marcas recentes de dentes e materiais usados para formar ninhos mostram que os roedores podem estar circulando pelo imóvel.

Nessa situação, vedar apenas uma fresta dificilmente resolve o problema. É necessário procurar outros acessos e entender onde os animais estão encontrando alimento ou abrigo.

A persistência desses sinais merece atenção, principalmente quando eles aparecem novamente depois de uma tentativa de vedação. Isso pode indicar que existe outra entrada ainda não identificada.