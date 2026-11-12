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Raul Gil nega boatos de que teria sido abandonado pela família em um asilo: 'Ninguém largou de mim'

Apresentador gravou vídeo para desmentir informações falsas e afirmou que segue trabalhando no YouTube

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 15:44

Raul Gil segue internado
Raul Gil segue mantém canal no Youtube Crédito: Reprodução | SBT

O apresentador Raul Gil vinha sendo alvo de especulações de que teria sido abandonado pela família em um asilo. Na última quinta-feira (11), ele utilizou as redes sociais para desmentir os rumores e afirmar que nunca morou em uma instituição para idosos.

A publicação foi feita no perfil de sua filha, a jornalista Nanci Gil. Na legenda, ela explicou que conversava com o pai quando os dois relembraram as notícias falsas que circulavam sobre o assunto. "Enquanto tomava um café da manhã com meu pai, lembramos dessas fake news absurdas dele estar em asilos e ter sido abandonado pela família. Então, aproveitamos o encontro para desmentir isso de uma vez por todas”, escreveu a jornalista.

Raul Gil

Raul Gil é internado em São Paulo por Reprodução
Raul Gil é internado em São Paulo por Reprodução
Raul Gil é internado em São Paulo por Reprodução
Raul Gil é internado em São Paulo por Reprodução
Raul Gil é internado em São Paulo por Reprodução
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Raul Gil é internado em São Paulo por Reprodução

No vídeo, Raul Gil comentou os boatos a respeito de sua situação e demonstrou incômodo com as mentiras que costumam envolver figuras públicas, citando também os apresentadores Carlos Alberto de Nóbrega e Celso Portiolli. “É engraçado. Por que querem falar isso? Vocês se sentem à vontade para falar assim? Descarrega alguma coisa, faz bem para vocês?”, questionou.

“Eu nunca estive em asilo. Aliás, estive muito em asilo cantando para os velhinhos lá, cantando as músicas antigas”, afirmou o apresentador.

Ele também esclareceu que não foi deixado pelos filhos e reforçou que segue trabalhando. "Ninguém largou de mim. Meus filhos estão comigo. Eu estou ótimo, maravilhosamente bem. Eu estou trabalhando, estou fazendo o meu programa no YouTube, é Raul Gil Oficial, toda semana, todo dia”, disse.

Apesar de negar que viva em um asilo, o comunicador ponderou que essas instituições são uma alternativa para idosos que não têm recursos ou o acolhimento necessário da família. Para ele, a hospedagem nesses locais pode ser preferível a morar com parentes com os quais não há uma boa convivência.

“O asilo não é abandonado. O asilo é uma reunião dos velhinhos. Eles tomam café juntos, conversam juntos, falam do tempo do passado. É melhor ficar no asilo do que ficar em casa quando a nora não gosta ou o genro detesta", comentou.

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