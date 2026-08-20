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Rayssa Leal acompanha nascimento da irmã caçula: ‘Amo vocês’

Rayssa apareceu em registros publicados nesta quinta-feira (20) comemorando a chegada da nova integrante da família

Felipe Sena

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 22:02

Lilian Mendes deu à luz na segunda-feira (17) Crédito: Reprodução | Instagram

A família de Rayssa Leal cresceu! A mãe da skatista, Lilian Mendes, deu à luz Isis Helena, irmã caçula da atleta.

Rayssa apareceu em registros publicados nesta quinta-feira (20) comemorando a chegada da nova integrante da família.

Nascimento da irmã de Rayssa Leal 1 de 7

“Eu amo vocês”, escreveu Rayssa numa publicação em que segura a bebê no colo. Lilian é casada com Wanderson e tiveram o primeiro filho. Além de Rayssa, ela também é mãe de Arthur Leal, também do antigo casamento com o pai da skatista. Harodo Leal.