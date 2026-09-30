TELEVISÃO

Rayssa Leal e Lucas Pinheiro participam do 'Altas Horas' pela primeira vez

Programa comandado por Serginho Groisman será exibido no próximo sábado (3)

Kamila Macedo

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 20:46

Rayssa Leal e Lucas Pinheiro marcam presença no "Altas Horas" Crédito: Reprodução/Redes sociais

Medalhistas olímpicos, Rayssa Leal e Lucas Pinheiro estão confirmados no “Altas Horas” deste sábado (3). Esta será a primeira vez de ambos na atração comandada por Serginho Groisman. O bate-papo terá foco nas trajetórias profissionais dos atletas, além de abordar as dificuldades nos esportes praticados por eles: o skate e o esqui, respectivamente. As informações são do jornal O Globo.

Além de Leal e Pinheiro, o programa contará com o árbitro Raphael Claus, a jornalista Paula Duprat, que apresenta o “AutoEsporte”, e a banda Blitz como atração musical.

Rayssa Leal é medalhista nos Jogos Olímpicos de 2020 e 2024, com uma prata e um bronze, respectivamente, sendo a atleta brasileira mais jovem a subir em um pódio olímpico. Além dessas conquistas, foi campeã mundial de skate street em 2022 e 2024.

Skatista Rayssa Leal 1 de 41

Durante a conversa, Rayssa abordará seu início no esporte ainda na infância, aos 6 anos, ao ser incentivada por um amigo de seu pai. Ela contará que apenas os pais a apoiaram na época, visto que a modalidade era marginalizada.

Já Lucas, apesar de ter nascido na Noruega, possui dupla nacionalidade e compete pelo Brasil nas Olimpíadas de Inverno. Em 2026, tornou-se o primeiro brasileiro e latino-americano da história a conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno. Ele foi campeão na modalidade de slalom gigante.

Lucas e Isadora são namorados 1 de 10