Rayssa Leal e Lucas Pinheiro participam do 'Altas Horas' pela primeira vez

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Kamila Macedo
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 20:46
Medalhistas olímpicos, Rayssa Leal e Lucas Pinheiro estão confirmados no “Altas Horas” deste sábado (3). Esta será a primeira vez de ambos na atração comandada por Serginho Groisman. O bate-papo terá foco nas trajetórias profissionais dos atletas, além de abordar as dificuldades nos esportes praticados por eles: o skate e o esqui, respectivamente. As informações são do jornal O Globo.
Além de Leal e Pinheiro, o programa contará com o árbitro Raphael Claus, a jornalista Paula Duprat, que apresenta o “AutoEsporte”, e a banda Blitz como atração musical.
Rayssa Leal é medalhista nos Jogos Olímpicos de 2020 e 2024, com uma prata e um bronze, respectivamente, sendo a atleta brasileira mais jovem a subir em um pódio olímpico. Além dessas conquistas, foi campeã mundial de skate street em 2022 e 2024.
Skatista Rayssa Leal
Durante a conversa, Rayssa abordará seu início no esporte ainda na infância, aos 6 anos, ao ser incentivada por um amigo de seu pai. Ela contará que apenas os pais a apoiaram na época, visto que a modalidade era marginalizada.
Já Lucas, apesar de ter nascido na Noruega, possui dupla nacionalidade e compete pelo Brasil nas Olimpíadas de Inverno. Em 2026, tornou-se o primeiro brasileiro e latino-americano da história a conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno. Ele foi campeão na modalidade de slalom gigante.
Lucas e Isadora são namorados
O atleta falará sobre ter jogado futebol no bairro onde morava, em São Paulo, tendo Ronaldinho como maior ídolo no esporte. Além disso, o medalhista detalhará como foi o seu primeiro contato com o esqui, aos 9 anos, e abrirá o jogo sobre os desafios e as lesões que enfrentou ao longo da trajetória esportiva.