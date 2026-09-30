Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rayssa Leal e Lucas Pinheiro participam do 'Altas Horas' pela primeira vez

Programa comandado por Serginho Groisman será exibido no próximo sábado (3)

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 20:46

Rayssa Leal e Lucas Pinheiro marcam presença no
Rayssa Leal e Lucas Pinheiro marcam presença no "Altas Horas" Crédito: Reprodução/Redes sociais

Medalhistas olímpicos, Rayssa Leal e Lucas Pinheiro estão confirmados no “Altas Horas” deste sábado (3). Esta será a primeira vez de ambos na atração comandada por Serginho Groisman. O bate-papo terá foco nas trajetórias profissionais dos atletas, além de abordar as dificuldades nos esportes praticados por eles: o skate e o esqui, respectivamente. As informações são do jornal O Globo.

Além de Leal e Pinheiro, o programa contará com o árbitro Raphael Claus, a jornalista Paula Duprat, que apresenta o “AutoEsporte”, e a banda Blitz como atração musical.

Rayssa Leal é medalhista nos Jogos Olímpicos de 2020 e 2024, com uma prata e um bronze, respectivamente, sendo a atleta brasileira mais jovem a subir em um pódio olímpico. Além dessas conquistas, foi campeã mundial de skate street em 2022 e 2024.

Skatista Rayssa Leal

Rayssa Leal é a campeã da liga mundial de skate por Divulgação/Time Brasil
Rayssa Leal vai ganhar mais um irmão por Reprodução/Redes sociais
Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal por Gaspar Nobrega/COB
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal e João Gomes por Reprodução
Rayssa Leal por SLS/Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal se torna tricampeã da SLS por Reprodução I Instagram @rayssalealsk8
Rayssa Leal por Divulgação: Skate Total Urbe (STU)
Rayssa Leal no Mundial de skate street de Roma por Julio Detefon/CBSK
Rayssa Leal no Mundial de skate street de Roma por Julio Detefon/CBSK
Thaisa é consolada por Rayssa Leal e Rebeca Andrade por Reprodução
2024.07.28 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - Skate street feminino - A atleta Rayssa Leal garante a medalha de bronze na categoria. por Gaspar Nóbrega/COB
Rayssa Leal quebra recorde no skate olímpico em Paris 2024 por Luiza Moraes/COB
Lilian e Rayssa Leal por Redes sociais
[Edicase]A jovem skatista Rayssa Leal é conhecida por sua técnica impecável e estilo único em manobras complexas (Imagem: Celso Pupo | Shutterstock) por
Rayssa Leal é campeã na China por Julio Defeton / Divulgação CBSKT
Rayssa Leal por Reprodução/Twitter
Rayssa Leal é prata no Mundial de Skate Street em Tóquio por Julio Detefon/CBSK
Rayssa Leal e Pâmela Rosa representam o Brasil no Mundial de Skate por Alexandre Loureiro/COB
Rayssa Leal e Pamela fizeram dobradinha no pódio por Alexandre Loureiro/COB
A brasileira Rayssa Leal e o português Gustavo Ribeiro venceram o último Super Crown, no Rio de Janeiro por SLS/Divulgação
Rayssa leal por divulgação
1 de 41
Rayssa Leal é a campeã da liga mundial de skate por Divulgação/Time Brasil

Durante a conversa, Rayssa abordará seu início no esporte ainda na infância, aos 6 anos, ao ser incentivada por um amigo de seu pai. Ela contará que apenas os pais a apoiaram na época, visto que a modalidade era marginalizada.

Já Lucas, apesar de ter nascido na Noruega, possui dupla nacionalidade e compete pelo Brasil nas Olimpíadas de Inverno. Em 2026, tornou-se o primeiro brasileiro e latino-americano da história a conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno. Ele foi campeão na modalidade de slalom gigante.

Lucas e Isadora são namorados

Lucas Pinheiro e Isadora Cruz por Reprodução
Lucas Pinheiro e Isadora Cruz por Reprodução
Lucas Pinheiro e Isadora Cruz por Reprodução
Lucas Pinheiro e Isadora Cruz por Reprodução
Lucas Pinheiro e Isadora Cruz por Reprodução
Lucas Pinheiro e Isadora Cruz por Reprodução
Lucas Pinheiro e Isadora Cruz por Reprodução
Lucas Pinheiro e Isadora Cruz por Reprodução
Lucas Pinheiro e Isadora Cruz por Reprodução
Lucas Pinheiro e Isadora Cruz por Reprodução
1 de 10
Lucas Pinheiro e Isadora Cruz por Reprodução

O atleta falará sobre ter jogado futebol no bairro onde morava, em São Paulo, tendo Ronaldinho como maior ídolo no esporte. Além disso, o medalhista detalhará como foi o seu primeiro contato com o esqui, aos 9 anos, e abrirá o jogo sobre os desafios e as lesões que enfrentou ao longo da trajetória esportiva.

Leia mais

Imagem - Aos 84 anos, Paul McCartney compara fim dos Beatles a demissão de emprego: 'Assustador'

Aos 84 anos, Paul McCartney compara fim dos Beatles a demissão de emprego: 'Assustador'

Imagem - MasterChef Profissionais: veja o que se sabe sobre a nova temporada

MasterChef Profissionais: veja o que se sabe sobre a nova temporada

Imagem - Marjorie Estiano e Márcio Maranhão relembram como se conheceram nos bastidores de 'Sob Pressão'

Marjorie Estiano e Márcio Maranhão relembram como se conheceram nos bastidores de 'Sob Pressão'

Tags:

Rayssa Leal Lucas Pinheiro

Mais recentes

Imagem - Morre Otto Sirgo, ícone das novelas mexicanas, aos 79 anos

Morre Otto Sirgo, ícone das novelas mexicanas, aos 79 anos
Imagem - Aprenda a fazer um bolo de pudim super cremoso e com calda de caramelo

Aprenda a fazer um bolo de pudim super cremoso e com calda de caramelo
Imagem - Cantor Netinho é internado após volta do câncer; saiba estado de saúde

Cantor Netinho é internado após volta do câncer; saiba estado de saúde