PATRIMÔNIO

Real Gabinete Português de Leitura guarda 'Os Lusíadas' de 1572 e manuscritos em biblioteca no estilo Hogwarts, do Harry Potter: PF apura tentativa de acesso ao acervo

Biblioteca no Rio reúne cerca de 350 mil volumes, incluindo edição de 1572 de “Os Lusíadas”; operação cumpriu mandados em três cidades



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 19:19

Salão principal da biblioteca, cujo acervo inclui uma edição de 1572 de “Os Lusíadas” e manuscritos históricos Crédito: Reprodução

Estantes que chegam ao teto guardam uma coleção de cerca de 350 mil volumes no Centro do Rio de Janeiro. Entre eles estão uma edição de 1572 de “Os Lusíadas”, manuscritos de Camilo Castelo Branco e documentos ligados a Machado de Assis. O acervo pertence ao Real Gabinete Português de Leitura, instituição fundada em 1837 que entrou no foco de uma investigação da Polícia Federal (PF).

Na terça-feira (10), a PF deflagrou a Operação Página Oculta para apurar a receptação, a ocultação e a comercialização de livros raros, imagens sacras e outros bens culturais. Segundo a corporação, as investigações identificaram indícios de que o grupo tentou cooptar um funcionário para facilitar o acesso ao acervo do Real Gabinete.

A instituição, porém, contestou essa informação. Em comunicado, o Real Gabinete afirmou que não identificou furto de obras de sua coleção e que desconhece qualquer tentativa de cooptação de funcionários. A investigação segue sob responsabilidade da PF.

PF investiga tentativa de acesso ao acervo do Real Gabinete Português de Leitura 1 de 5

O que a operação investiga

A PF cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Diadema, na Grande São Paulo. A operação busca localizar livros, imagens sacras e outros objetos culturais, além de documentos e equipamentos que possam ajudar a esclarecer o caso.

A investigação dá sequência à Operação Trinca de Papel, que apurou a atuação de um grupo suspeito de subtrair livros raros e bens culturais de instituições públicas e privadas. A PF informou que os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, por receptação, tentativa de furto qualificado e associação criminosa.

O Real Gabinete declarou que não encontrou obras furtadas em seu acervo. A diferença entre a informação da PF e a posição da instituição reforça que a apuração ainda precisa esclarecer se houve uma tentativa concreta de acesso indevido ao espaço.

Tesouros literários

Apesar da investigação, o acervo ajuda a explicar a importância histórica da biblioteca. A coleção inclui a edição príncipe de “Os Lusíadas”, publicada em 1572, além de “Ordenações de Dom Manuel”, de 1521, e manuscritos autógrafos de “Amor de Perdição”, romance de Camilo Castelo Branco.

O espaço também preserva o manuscrito de “Tu só, tu, puro amor”, peça que Machado de Assis escreveu em 1880 para marcar os 300 anos da morte de Luís de Camões. Já o “Dicionário da Língua Tupy”, de Gonçalves Dias, integra a coleção de manuscritos da instituição.

Segundo o próprio Real Gabinete, a biblioteca recebe publicações de Portugal por meio do depósito legal. O benefício garante à instituição um exemplar de obras editadas no país europeu e contribui para a expansão contínua do acervo. Pesquisadores também podem consultar algumas obras raras e manuscritos, mediante autorização.

Da fundação à sede histórica

Quarenta e três imigrantes portugueses fundaram o Gabinete Português de Leitura em 1837 para preservar e difundir a cultura de seu país. Depois de ocupar diferentes endereços, a instituição ganhou sua sede atual na Rua Luís de Camões. A princesa Isabel inaugurou o edifício em 1887, e o espaço passou a receber o público em geral em 1900.

O arquiteto português Rafael da Silva e Castro projetou o prédio em estilo neomanuelino, inspirado na arquitetura portuguesa da época das grandes navegações. No salão principal, galerias de ferro acompanham as estantes, enquanto uma claraboia colorida ilumina o ambiente. O rei D. Carlos I concedeu à instituição o título de “Real” em 1906.