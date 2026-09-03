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Rebeca Andrade surge em momento íntimo com empresária e chama atenção

Ginasta compartilhou registros da rotina e uma foto específica voltou a alimentar especulações entre os seguidores

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 19:45

Rebeca Andrade e Gisele surgiram juntas em novo registro compartilhado pela ginasta
Rebeca Andrade e Gisele surgiram juntas em novo registro compartilhado pela ginasta Crédito: Reprodução/Instagram

Um registro publicado por Rebeca Andrade nas redes sociais voltou a despertar a curiosidade dos seguidores sobre a relação da ginasta com a empresária Gisele. A imagem faz parte de um álbum compartilhado pela atleta nesta quinta-feira (3), com diferentes momentos de sua rotina.

Entre fotos de treinos, sessões de fisioterapia, praia, restaurantes e compromissos profissionais, Rebeca aparece em um momento de carinho ao lado de Gisele. A publicação rapidamente rendeu comentários e reacendeu especulações que já circulavam anteriormente.

Rebeca Andrade

Rebeca Andrade no Prêmio Laureus por Reprodução I Instagram
Rebeca Andrade por Brazil News e Leca Novo/Divulgação
Rebeca Andrade no Carnaval por Reprodução I Redes sociais
Simone Biles, Rebeca Andrade e Jordan Chiles no pódio em Paris-2024 por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade conquistou o ouro no solo, em Paris por Alexandre Loureiro/COB
A ginasta brasileira Rebeca Andrade conquista a medalha de ouro na final do solo por Alexandre Loureiro/COB
[Edicase]Rebeca Andrade conquistou 6 medalhas olímpicas (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
[Edicase]Rebeca Andrade é a maior medalhista olímpica do Brasil (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
Rebeca Andrade ouro por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade é reverenciada por Simone Biles por Divulgação Jogos Olimpícos
Rebeca Andrade na apresentação do solo por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade e Simone Biles em pódio do salto individual por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade levou a prata no salto por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade leva a prata no salto por COI/Reprodução Twitter
Rebeca Andrade recebe a medalha de prata que conquistou na final do individual geral por Luiza Moraes/COB
Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata na final do individual geral por Luiza Moraes/COB
Rebeca Andrade na trave por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade faturou prata por Ricardo Bufolin/CBG
2024.08.01 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - Rebeca Andrade. Foto Luiza Moraes/COB por Luiza Moraes/COB
[Edicase]Rebeca Andrade é a segunda mulher negra a conquistar o título de campeã mundial na ginástica (Imagem: artistic gymnastics | Shutterstock) por
[Edicase]Rebeca Andrade foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha olímpica na ginástica artística (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
2024.07.28 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - GinÃ¡stica ArtÃ­stica Feminina. Na foto, a ginasta Rebeca Andrade durante a fase qualificatÃ³ria. por Miriam Jeske/COB
Rebeca Andrade vai disputar cinco finais por Miriam Jeske/COB
Ginasta Rebeca Andrade por Rafael Bello/COB
Rebeca Andrade  por
Rebeca Andrade por Divulgação
Rebeca Andrade faturou mais um ouro por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade comemora o ouro no salto do Pan por Marcelo Hernandez/Santiago 2023 via Photosport
Rebeca Andrade em treino de pódio no Pan de Santiago: ginasta é uma das estrelas brasileiras no evento por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade com a medalha de ouro conquistada no salto no Mundial por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade ganha medalha de ouro por Reprodução
Rebeca Andrade por Reprodução/Cazé TV
Rebeca Andrade conquistou a prata no Mundial de ginástica por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade durante apresentação no Mundial de ginástica artística por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade apresenta novo solo com músicas por Ricardo Bufolin/CBG
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Rebeca Andrade no Prêmio Laureus por Reprodução I Instagram

Parte dos internautas fez brincadeiras com a versão de que Gisele seria apenas uma “amiga”, informação já apresentada pela equipe da atleta. A proximidade entre as duas também havia chamado atenção em junho, após Rebeca conquistar uma medalha no Pan-Americano.

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Na ocasião, a ginasta publicou uma foto ao lado da empresária e agradeceu pelo apoio durante a competição. “Obrigada por me apoiar e estar aqui nesse momento importante da minha vida! Te amo”, escreveu.

Após a repercussão, a assessoria de Rebeca afirmou à revista Quem que Gisele é amiga da atleta. A equipe também explicou que a ginasta costuma fazer agradecimentos públicos a pessoas importantes em sua vida.

Até o momento, não há confirmação pública de um relacionamento amoroso entre as duas.

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