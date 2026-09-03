Rebeca Andrade surge em momento íntimo com empresária e chama atenção

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Heider Sacramento
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 19:45
Um registro publicado por Rebeca Andrade nas redes sociais voltou a despertar a curiosidade dos seguidores sobre a relação da ginasta com a empresária Gisele. A imagem faz parte de um álbum compartilhado pela atleta nesta quinta-feira (3), com diferentes momentos de sua rotina.
Entre fotos de treinos, sessões de fisioterapia, praia, restaurantes e compromissos profissionais, Rebeca aparece em um momento de carinho ao lado de Gisele. A publicação rapidamente rendeu comentários e reacendeu especulações que já circulavam anteriormente.
Rebeca Andrade
Parte dos internautas fez brincadeiras com a versão de que Gisele seria apenas uma “amiga”, informação já apresentada pela equipe da atleta. A proximidade entre as duas também havia chamado atenção em junho, após Rebeca conquistar uma medalha no Pan-Americano.
Na ocasião, a ginasta publicou uma foto ao lado da empresária e agradeceu pelo apoio durante a competição. “Obrigada por me apoiar e estar aqui nesse momento importante da minha vida! Te amo”, escreveu.
Após a repercussão, a assessoria de Rebeca afirmou à revista Quem que Gisele é amiga da atleta. A equipe também explicou que a ginasta costuma fazer agradecimentos públicos a pessoas importantes em sua vida.
Até o momento, não há confirmação pública de um relacionamento amoroso entre as duas.