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Recado do amor: 'Mas lembrar-se com saudade é como se despedir de novo', escreveu Clarice Lispector

Reflexão inspirada na escritora Clarice Lispector aborda a dor de deixar alguém ir, as lembranças de um amor e a dificuldade de seguir em frente após uma despedida

Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 08:30

Clarice Lispector fez reflexão importante sobre o amor Crédito: Álbum de família

“Mas lembrar-se com saudade é como se despedir de novo.” A frase atribuída à escritora Clarice Lispector traduz uma das partes mais difíceis de perder alguém importante: perceber que, mesmo depois da despedida, algumas lembranças continuam despertando sentimentos que pareciam estar adormecidos. Uma música, um lugar ou uma situação cotidiana podem trazer de volta a presença de quem já não faz parte da nossa vida.

Existem despedidas que não acontecem porque o amor acabou. Em algumas histórias, o sentimento permanece, mas as circunstâncias, as diferenças ou as dificuldades da convivência tornam a continuidade da relação cada vez mais difícil. Deixar alguém ir, nesses casos, significa lidar com a ausência de uma pessoa que ainda ocupa um lugar especial no coração.

Clarice Lispector 1 de 7

Quando uma relação chega ao fim, a rotina também precisa ser reconstruída. As mensagens que costumavam chegar durante o dia deixam de aparecer, os planos compartilhados perdem o sentido e momentos antes vividos a dois passam a acontecer individualmente. Aos poucos, a ausência se revela nos detalhes, especialmente naqueles que pareciam pequenos enquanto faziam parte da convivência.

É nesse cenário que a saudade pode se tornar tão dolorosa. Lembrar de uma conversa, de um abraço ou de uma promessa pode provocar a sensação de que tudo está acontecendo novamente. Por alguns instantes, a memória aproxima aquilo que a realidade separou, fazendo com que a despedida pareça ainda mais recente.

A dificuldade aumenta quando o afastamento foi uma decisão necessária, mas não desejada. Nem sempre é possível permanecer em uma relação apenas porque existe amor. Diferenças importantes, expectativas incompatíveis e situações que provocam sofrimento podem fazer com que duas pessoas reconheçam que precisam seguir caminhos distintos, mesmo sem terem deixado de sentir carinho uma pela outra.

Nessas circunstâncias, é comum questionar a própria escolha. Será que ainda havia algo a ser tentado? Será que as coisas poderiam ter sido diferentes? Essas perguntas podem surgir principalmente nos dias em que as boas lembranças parecem mais fortes do que os motivos que levaram à separação.

Entretanto, recordar os momentos felizes não significa que a história pudesse continuar da mesma maneira. Uma relação pode ter sido verdadeira, significativa e repleta de carinho, sem que isso seja suficiente para garantir um futuro em conjunto. Reconhecer a importância do que foi vivido não exige ignorar as dificuldades que também fizeram parte daquela história.

A saudade ainda pode provocar a vontade de procurar a outra pessoa, retomar conversas ou descobrir se o sentimento continua existindo dos dois lados. Antes de agir, porém, pode ser importante compreender o que está por trás desse desejo. Às vezes, existe uma vontade genuína de reconstruir a relação; em outras, o que mais dói é aceitar a ausência de alguém que fazia parte da rotina e dos planos para o futuro.

Sentir falta também não significa que todo o caminho percorrido para seguir em frente tenha sido perdido. O processo de lidar com uma despedida não acontece de maneira linear. Há dias em que as lembranças despertam carinho e outros em que provocam tristeza, arrependimento ou a sensação de que ainda falta alguma coisa para encerrar aquele capítulo.

Com o tempo, é possível aprender a conviver com essas recordações sem permitir que elas determinem todas as escolhas do presente. Isso não exige apagar a história, fingir que o sentimento nunca existiu ou transformar o que aconteceu em algo sem importância. Significa, antes, reconhecer que uma pessoa pode continuar fazendo parte das nossas lembranças sem precisar ocupar o mesmo lugar em nossa vida.

A frase de Clarice Lispector permite refletir justamente sobre essa relação entre memória e despedida. Recordar alguém pode trazer de volta a emoção de um momento vivido, mas a lembrança não muda necessariamente aquilo que aconteceu nem determina o que deve acontecer daqui em diante.

Talvez uma das partes mais difíceis de deixar alguém ir seja aceitar que nem toda história de amor termina da maneira que imaginávamos. Algumas relações chegam ao fim antes que os sentimentos desapareçam, deixando perguntas sem respostas e planos que nunca sairão do papel.