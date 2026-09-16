ANJO DA GUARDA

Mensagem do dia: 3 signos precisam ter cuidado com uma pessoa que vai reaparecer pedindo ajuda

Alguém que passou um tempo distante pode voltar a procurar você justamente quando estiver enfrentando um problema

Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 00:00

Signos e eclipse solar Crédito: Imagem gerada por IA

Existem pessoas que desaparecem quando tudo está bem, passam semanas ou meses sem procurar e reaparecem justamente quando precisam de alguma coisa. A aproximação pode começar com uma mensagem carinhosa, uma conversa sobre o passado ou até um simples "lembrei de você".

Só depois vem o verdadeiro motivo do contato.

A mensagem do Anjo da Guarda chama atenção para esse tipo de reaproximação. Uma pessoa que estava distante pode voltar pedindo um favor, dinheiro, indicação, apoio em um problema ou ajuda para resolver uma situação pessoal.

O alerta não significa que essa pessoa necessariamente esteja agindo de má-fé. O ponto é observar a relação antes do pedido. Ela também procurava você quando não precisava de nada? Esteve presente quando era você quem precisava de ajuda? Ou o contato costuma acontecer somente quando existe alguma necessidade?

Para três signos, essa resposta pode revelar bastante sobre uma relação.

Touro

Taurinos podem receber uma mensagem inesperada de alguém que estava distante há algum tempo.

O Anjo da Guarda recomenda não se deixar levar apenas pela surpresa ou pela saudade. Observe como a conversa evolui, principalmente se a pessoa rapidamente começar a falar sobre algum problema que precisa resolver.

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Libra

Librianos podem ser procurados por alguém que já ajudaram anteriormente.

Desta vez, o pedido pode envolver algo maior ou exigir um comprometimento que você não esperava. O momento pede que você avalie até onde realmente deseja se envolver antes de dizer sim apenas para evitar constrangimento.

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Aquário

Aquarianos podem perceber que uma pessoa voltou a demonstrar proximidade pouco antes de fazer um pedido.

O Anjo da Guarda pede atenção ao padrão. Se essa aproximação desaparece sempre que o problema é resolvido e retorna quando surge uma nova necessidade, talvez você já tenha a resposta sobre o espaço que ocupa nessa relação.

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