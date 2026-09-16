Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mensagem do dia: 3 signos precisam ter cuidado com uma pessoa que vai reaparecer pedindo ajuda

Alguém que passou um tempo distante pode voltar a procurar você justamente quando estiver enfrentando um problema

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 00:00

Signos e eclipse solar
Signos e eclipse solar Crédito: Imagem gerada por IA

Existem pessoas que desaparecem quando tudo está bem, passam semanas ou meses sem procurar e reaparecem justamente quando precisam de alguma coisa. A aproximação pode começar com uma mensagem carinhosa, uma conversa sobre o passado ou até um simples "lembrei de você".

Só depois vem o verdadeiro motivo do contato.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Literatura: 'Viver é muito perigoso' - a reflexão de 'Grande Sertão: Veredas' sobre a coragem de continuar mesmo sem saber o que vem pela frente

Frase do dia da Literatura: 'Viver é muito perigoso' - a reflexão de 'Grande Sertão: Veredas' sobre a coragem de continuar mesmo sem saber o que vem pela frente

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Não permita que quem te feriu consiga uma segunda vitória transformando a dor que causou na maneira como você escolhe viver' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio

Frase do dia da Filosofia: 'Não permita que quem te feriu consiga uma segunda vitória transformando a dor que causou na maneira como você escolhe viver' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Você não precisa ter certeza de que vai dar certo para sair de um lugar onde já sabe que não está bem' - a reflexão inspirada na obra de Carl Rogers sobre mudança

Frase do dia da Psicologia: 'Você não precisa ter certeza de que vai dar certo para sair de um lugar onde já sabe que não está bem' - a reflexão inspirada na obra de Carl Rogers sobre mudança

A mensagem do Anjo da Guarda chama atenção para esse tipo de reaproximação. Uma pessoa que estava distante pode voltar pedindo um favor, dinheiro, indicação, apoio em um problema ou ajuda para resolver uma situação pessoal.

O alerta não significa que essa pessoa necessariamente esteja agindo de má-fé. O ponto é observar a relação antes do pedido. Ela também procurava você quando não precisava de nada? Esteve presente quando era você quem precisava de ajuda? Ou o contato costuma acontecer somente quando existe alguma necessidade?

Para três signos, essa resposta pode revelar bastante sobre uma relação.

Touro

Taurinos podem receber uma mensagem inesperada de alguém que estava distante há algum tempo.

O Anjo da Guarda recomenda não se deixar levar apenas pela surpresa ou pela saudade. Observe como a conversa evolui, principalmente se a pessoa rapidamente começar a falar sobre algum problema que precisa resolver.

Perfume ideal para Touro

Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
1 de 4
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA

Libra

Librianos podem ser procurados por alguém que já ajudaram anteriormente.

Desta vez, o pedido pode envolver algo maior ou exigir um comprometimento que você não esperava. O momento pede que você avalie até onde realmente deseja se envolver antes de dizer sim apenas para evitar constrangimento.

Perfume ideal para Libra

Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
1 de 4
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA

Aquário

Aquarianos podem perceber que uma pessoa voltou a demonstrar proximidade pouco antes de fazer um pedido.

O Anjo da Guarda pede atenção ao padrão. Se essa aproximação desaparece sempre que o problema é resolvido e retorna quando surge uma nova necessidade, talvez você já tenha a resposta sobre o espaço que ocupa nessa relação.

Perfume ideal para Aquário

Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
1 de 4
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA

Mensagem do dia

Não é o pedido de ajuda que revela uma relação por interesse. É perceber que algumas pessoas só se lembram do caminho até você quando precisam que você faça alguma coisa por elas.

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Você não vence quem te feriu quando fere de volta, mas quando tira dessa pessoa o espaço que ela tinha na sua vida' - a reflexão inspirada em Epicteto sobre vingança e liberdade

Frase do dia da Filosofia: 'Você não vence quem te feriu quando fere de volta, mas quando tira dessa pessoa o espaço que ela tinha na sua vida' - a reflexão inspirada em Epicteto sobre vingança e liberdade