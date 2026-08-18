Receita: aprenda a fazer creme de leite caseiro e sem lactose, gastando menos de R$ 5 e que rende mais de 1 litro

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Fernanda Varela
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 17:00
Que a versão sem lactose do creme de leite costuma ser mais cara, muita gente já sabe. Mas o que nem todo mundo imagina é que o arroz cozido pode virar uma alternativa econômica para substituir o ingrediente em várias receitas. O preparo é simples, leva poucos ingredientes e rende mais de 1 litro de creme caseiro.
A receita usa arroz branco cozido, água, óleo vegetal e uma pitada de sal. Depois de bater tudo no liquidificador, a mistura fica cremosa e pode ser utilizada em diferentes preparos.
6 vantagens do creme de leite caseiro
Ingredientes
* 1 e 1/2 xícara de arroz branco (300 g)
* 3 xícaras de água para o cozimento (720 ml)
* 1,2 litro de água para bater
* 1 xícara de óleo vegetal (200 g)
* 1 pitada de sal
Como fazer creme de leite caseiro
1. Coloque o arroz e as 3 xícaras de água em uma panela e cozinhe até os grãos ficarem bem macios. Não é necessário deixar a água secar completamente.
2. Transfira o arroz ainda morno para o liquidificador.
3. Acrescente 1,2 litro de água, o óleo vegetal e uma pitada de sal.
4. Bata até obter uma mistura lisa, branca e sem pedaços. Se necessário, faça o processo em duas etapas para não sobrecarregar o liquidificador.
5. Distribua o creme em potes de vidro limpos, tampe e leve à geladeira por algumas horas para ganhar consistência.
A preparação pode ser usada como base em receitas que levam creme de leite, como pratos salgados e sobremesas.