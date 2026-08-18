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Receita: aprenda a fazer creme de leite caseiro e sem lactose, gastando menos de R$ 5 e que rende mais de 1 litro

Receita usa poucos ingredientes e transforma o arroz cozido em um creme versátil para preparar pratos doces e salgados

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 17:00

A receita de creme de leite caseiro leva arroz, água, óleo vegetal e uma pitada de sal, além de ser uma opção econômica
A receita de creme de leite caseiro leva arroz, água, óleo vegetal e uma pitada de sal, além de ser uma opção econômica Crédito: Reprodução

Que a versão sem lactose do creme de leite costuma ser mais cara, muita gente já sabe. Mas o que nem todo mundo imagina é que o arroz cozido pode virar uma alternativa econômica para substituir o ingrediente em várias receitas. O preparo é simples, leva poucos ingredientes e rende mais de 1 litro de creme caseiro.

A receita usa arroz branco cozido, água, óleo vegetal e uma pitada de sal. Depois de bater tudo no liquidificador, a mistura fica cremosa e pode ser utilizada em diferentes preparos.

6 vantagens do creme de leite caseiro

Para quem quer economizar no supermercado, a receita rende mais de 1 litro de creme usando ingredientes simples que podem estar na despensa por Reprodução
O creme de leite caseiro sem lactose pode ser utilizado tanto em receitas doces quanto em preparos salgados por Reprodução
Depois de bater os ingredientes no liquidificador, o creme fica com textura uniforme e ganha mais consistência após algumas horas na geladeira por Reprodução
A receita de creme de leite caseiro leva arroz, água, óleo vegetal e uma pitada de sal, além de ser uma opção econômica por Reprodução
Com poucos ingredientes, o arroz cozido se transforma em um creme branco, liso e cremoso para substituir o creme de leite tradicional por Reprodução
Creme de leite caseiro sem lactose feito com arroz cozido rende mais de 1 litro e pode ser usado em diversas receitas por Reprodução
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Para quem quer economizar no supermercado, a receita rende mais de 1 litro de creme usando ingredientes simples que podem estar na despensa por Reprodução

Ingredientes

* 1 e 1/2 xícara de arroz branco (300 g)

* 3 xícaras de água para o cozimento (720 ml)

* 1,2 litro de água para bater

* 1 xícara de óleo vegetal (200 g)

* 1 pitada de sal

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Como fazer creme de leite caseiro

1. Coloque o arroz e as 3 xícaras de água em uma panela e cozinhe até os grãos ficarem bem macios. Não é necessário deixar a água secar completamente.

2. Transfira o arroz ainda morno para o liquidificador.

3. Acrescente 1,2 litro de água, o óleo vegetal e uma pitada de sal.

4. Bata até obter uma mistura lisa, branca e sem pedaços. Se necessário, faça o processo em duas etapas para não sobrecarregar o liquidificador.

5. Distribua o creme em potes de vidro limpos, tampe e leve à geladeira por algumas horas para ganhar consistência.

A preparação pode ser usada como base em receitas que levam creme de leite, como pratos salgados e sobremesas.

@roledevegano CREME DE LEITE BARATO, CASEIRO, E FÁCIL DE FAZER ? a base desse creme é arroz e, claro, ele é todo SEM LACTOSE/ VEGANO ? ⠀ não sei se lembram, mas há um tempo eu postei um leite condensado de arroz que é PER-FEI-TO, mas o negócio é que esse ingrediente também serve pra criar um creme de leite que pode ser usado no lugar do de vaca em todo tipo de receita e hoje eu vim ensinar como é o preparo dele! ⠀ no vídeo, também conversei com vocês sobre a cobertura de Diária de Incapacidade Temporária que é um seguro que traz proteção pra autônomos e pra quem trabalha por conta, caso não consigam exercer a sua profissão ou ocupação durante o período em que tiverem em tratamento médico ? ⠀ a grande sacada é que o setor dos seguros têm evoluído e ficado cada mais democrático, então a cobertura de Diária de Incapacidade Temporária pode ser contratada por um custo mensal que atende até quem tem o orçamento apertado ??? ⠀ pra saber mais sobre seguros de forma democrática e acessível, não deixem de seguir a @CNseg! (publicidade) ⠀ ? CUSTOS ? ⠀ ARROZ 1kg – R$4,39 300g – R$1,32 ⠀ ÓLEO 900ml – R$17,98 240ml – R$4,80 ⠀ 1,350L = R$6,12 1L = R$4,53 ⠀ - - - ⠀ ? para o creme de “leite”: ⠀ 1 + 1/2 xícaras de arroz (300g) 3 xícaras de água (1) (720ml) 1,2L de água (2) 1 xícara de óleo vegetal (200g) 1 pitada de sal ⠀ - Cozinhe o arroz com 720ml de água (1) e depois bata ele cozido com 1,2L de água (2), o óleo e o sal. - Caso seu liquidificador seja fraco, divida a receita ao meio para não sobrecarregá-lo. ⠀ ? rendimento: aproximadamente 1,35L. #Publi #SegurosPraGente #FenaPrevi #CNseg ♬ som original - leo kazuya かずや

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