RECEITA

Receita: aprenda a fazer um pudim de leite fit e que não leva açúcar, sem abrir mão da calda de caramelo e da textura cremosa

Versão leva adoçante culinário e leite desnatado, mas mantém a textura cremosa e a tradicional calda de caramelo

Fernanda Varela

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 17:00

Crédito: Reprodução

O pudim de leite é uma daquelas sobremesas difíceis de resistir, mas a versão tradicional costuma ter bastante açúcar e gordura. Para quem quer controlar a alimentação sem abrir mão do doce, uma alternativa é preparar o pudim fit, que substitui o açúcar refinado por adoçante culinário e o leite integral pela versão desnatada.

A receita foi ensinada pela nutricionista Giovanna Oliveira, membro do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional (IBNF), ao EU Atleta. Além de ter menos calorias que a versão tradicional, o pudim mantém a consistência cremosa característica da sobremesa e ainda leva calda de caramelo.

Pudim de leite condensado perfeito e sem furinhos 1 de 9

Segundo a nutricionista, a opção pode ser incluída na alimentação de pessoas que estão buscando emagrecimento ou que precisam seguir uma dieta específica, como no caso de diabéticos. Uma fatia de 150 g do pudim fit tem, em média, 250 calorias, enquanto a mesma quantidade da versão tradicional chega a cerca de 300 calorias.

Receita de pudim de leite fit

A preparação é simples e leva ingredientes encontrados facilmente no supermercado. O segredo para manter a textura do pudim está na combinação do leite em pó desnatado com o amido de milho.

Ingredientes da calda

* ½ xícara de adoçante culinário em pó

* 3 colheres de sopa de água

### Ingredientes da massa

* 1 xícara de leite em pó desnatado

* ½ xícara de adoçante culinário em pó

* ½ xícara de água fervente

* 2 xícaras de leite desnatado

* 4 ovos

* 1 colher de amido de milho

* 1 colher de chá de essência de baunilha

Como fazer o pudim fit

Comece preparando a calda. Coloque o adoçante culinário em uma panela e leve ao fogo baixo por alguns minutos. Quando começar a amarelar, acrescente a água e deixe ferver até chegar ao ponto de caramelo.

Em seguida, espalhe a calda por toda a forma e reserve.

Para preparar a massa, coloque a água fervente, o adoçante e o leite em pó no liquidificador. Bata por cerca de cinco minutos. Depois, acrescente o leite desnatado, os ovos, o amido de milho e a essência de baunilha. Bata novamente até que a mistura fique homogênea.

Despeje a massa na forma caramelizada. Coloque a forma dentro de uma assadeira maior com água para fazer o banho-maria e leve ao forno por aproximadamente 1 hora e 30 minutos.

Depois de assado, espere o pudim esfriar um pouco e leve à geladeira antes de desenformar e servir.

Pudim fit não significa comer sem moderação

Apesar de ter menos calorias e açúcar que a receita tradicional, o pudim fit também deve ser consumido com equilíbrio. A nutricionista destaca que a versão pode ajudar quem sente vontade de comer um doce durante uma dieta, mas não significa que a sobremesa possa ser consumida sem limites.

Para quem está seguindo uma alimentação com restrições, a receita também pode ser uma alternativa para ocasiões em família, evitando que a pessoa precise abrir mão completamente da sobremesa.