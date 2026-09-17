AVIAÇÃO

Receita autoriza pouso de caças F-16 da Argentina na Base Aérea de Natal

Caças F-16 da Argentina recebem autorização para pousar na Base Aérea de Natal; saiba como vai funcionar a operação

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Juliana Matias

Agência Correio

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 13:13

Caças F-16 da Argentina recebem autorização para pousar na Base Aérea de Natal mesmo sem posto alfandegário fixo; saiba como vai funcionar a operação Crédito: Foto: Reprodução/PixNio/Jon Sullivan

A Receita Federal do Brasil (RFB) autorizou a passagem de caças F-16 Fighting Falcon da Argentina, com suas tripulações, pela Base Aérea de Natal (BANT), no Rio Grande do Norte. A liberação, publicada no Diário Oficial da União em 11 de setembro, vale para o período de 21 de setembro a 1º de outubro e permite que aeronaves estrangeiras em voo internacional pousem e decolem do local, mesmo sem um posto alfandegário fixo, item normalmente obrigatório nesse tipo de operação.

As aeronaves fazem parte do segundo lote de F-16 comprado da Dinamarca pela Fuerza Aérea Argentina (FAA), que busca reconstruir sua capacidade de caças supersônicos após décadas sem investimento nessa área.

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Por que a Base Aérea de Natal é escolhida para essa escala?

A BANT é um ponto histórico de logística aérea entre as Américas, a África e a Europa. A base foi construída no início da Segunda Guerra Mundial pelo Exército dos Estados Unidos, o que a consolidou como parada natural em travessias transatlânticas.

O primeiro lote de F-16 argentinos já havia feito escala ali no fim do ano passado. Na ocasião, os caças foram acompanhados por um avião-tanque KC-135R Stratotanker da Força Aérea Americana, que realizou reabastecimento em voo, além de um C-130 Hércules da própria FAA.

A rotina deve se repetir agora. O KC-130 já partiu do interior da Argentina rumo à Dinamarca, e o voo de volta com os novos caças deve fazer escala de reabastecimento e pernoite na base potiguar, assim como ocorreu na primeira viagem.

Como funciona a autorização especial da Receita Federal?

A Força Aérea Brasileira (FAB) pediu à RFB uma isenção temporária para que a BANT funcione como aeroporto internacional durante o período da operação, mesmo sem a estrutura alfandegária permanente exigida em voos desse tipo.

Com a autorização, o controle aduaneiro será feito de forma ad hoc: agentes da Receita Federal estarão presentes apenas no momento da chegada do voo, cuidando do processamento de entrada dos militares estrangeiros. O mesmo modelo de exceção já havia sido usado no ano passado, durante o primeiro translado dos F-16 argentinos.

O que vem depois da escala em Natal?

Uma data exata de chegada dos caças à BANT ainda não foi divulgada. Depois da parada na capital potiguar, as aeronaves seguem viagem até Río Cuarto, na Argentina, que serve como base temporária para os novos F-16.