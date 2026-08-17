Receita: bolo de cenoura fit do 'Mais Você' leva chocolate e não tem açúcar, glúten ou lactose

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Fernanda Varela
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 17:00
O bolo de cenoura é um daqueles clássicos que podem ganhar versões diferentes sem perder o sabor. No ‘Mais Você’, da Globo, a chef Luciana Werneck ensinou uma receita de bolo de cenoura fitness preparada no liquidificador e adaptada para quem busca uma opção sem glúten, sem açúcar e sem lactose.
A massa é feita no liquidificador, o que deixa o preparo mais simples. De acordo com a receita apresentada no programa, basta bater os ingredientes até que fiquem bem incorporados antes de levar a mistura para assar. O diferencial fica por conta do recheio. Depois de assado, o bolo é cortado ao meio e recebe uma camada de chocolate sem açúcar e sem lactose.
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O chocolate também é usado na parte externa da sobremesa. Para finalizar, a cobertura é espalhada sobre o bolo e pode receber raspas de chocolate, deixando a apresentação mais parecida com a de um bolo tradicional recheado.
A receita chamou atenção justamente por reunir algumas das características procuradas em versões consideradas mais leves: não leva açúcar, lactose ou glúten, segundo a apresentação do ‘Mais Você’.
Ingredientes:
Massa
Recheio e calda
Decoração
Modo de preparo
Massa:
Recheio e calda
Montagem/decoração