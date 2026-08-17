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Receita: bolo de cenoura fit do 'Mais Você' leva chocolate e não tem açúcar, glúten ou lactose

Receita de liquidificador ensinada no programa da Globo aposta em ingredientes adaptados e ganha recheio de chocolate sem açúcar e sem lactose

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 17:00

A cobertura de chocolate não precisa ficar de fora de uma versão adaptada da receita. O segredo está nas escolhas dos ingredientes e nas quantidades usadas no preparo
A cobertura de chocolate não precisa ficar de fora de uma versão adaptada da receita. O segredo está nas escolhas dos ingredientes e nas quantidades usadas no preparo Crédito: Reprodução

O bolo de cenoura é um daqueles clássicos que podem ganhar versões diferentes sem perder o sabor. No ‘Mais Você’, da Globo, a chef Luciana Werneck ensinou uma receita de bolo de cenoura fitness preparada no liquidificador e adaptada para quem busca uma opção sem glúten, sem açúcar e sem lactose.

A massa é feita no liquidificador, o que deixa o preparo mais simples. De acordo com a receita apresentada no programa, basta bater os ingredientes até que fiquem bem incorporados antes de levar a mistura para assar. O diferencial fica por conta do recheio. Depois de assado, o bolo é cortado ao meio e recebe uma camada de chocolate sem açúcar e sem lactose.

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O chocolate também é usado na parte externa da sobremesa. Para finalizar, a cobertura é espalhada sobre o bolo e pode receber raspas de chocolate, deixando a apresentação mais parecida com a de um bolo tradicional recheado.

A receita chamou atenção justamente por reunir algumas das características procuradas em versões consideradas mais leves: não leva açúcar, lactose ou glúten, segundo a apresentação do ‘Mais Você’.

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Como preparar o bolo de cenoura

Ingredientes:

Massa

  • 4 ovos
  • 330 g de cenoura
  • 200 g de óleo de milho
  • 250 g de xilitol
  • 280 g de farinha sem glúten, que pode ser de aveia, chia, linhaça, amêndoa ou trigo-sarraceno
  • 20 g de fermento em pó
  • 15 g de gordura hidrogenada para untar a forma

Recheio e calda

  • 160 g de chocolate sem glúten, sem lactose e sem açúcar
  • 400 g de creme de leite sem lactose
  • 20 g de cacau em pó
  • 20 g de xilitol

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Decoração

  • 80 g de raspas de chocolate

Modo de preparo

Massa:

  1. No liquidificador, bata os ovos, a cenoura, o óleo de milho e o xilitol até obter uma mistura homogênea.
  2. Transfira a mistura para uma tigela e acrescente a farinha sem glúten e o fermento em pó. Misture delicadamente até incorporar os ingredientes.
  3. Despeje a massa em uma forma redonda untada com a gordura hidrogenada e polvilhada com farinha sem glúten.
  4. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 a 45 minutos.
  5. Retire do forno, desenforme ainda morno com cuidado e deixe esfriar.

Recheio e calda

  1. Derreta o chocolate no micro-ondas, mexendo a cada 30 segundos para evitar que queime.
  2. Transfira o chocolate derretido para uma panela e acrescente o creme de leite sem lactose, o xilitol e o cacau em pó. Misture até dissolver.
  3. Leve ao fogo alto, mexendo sempre.
  4. Quando a mistura começar a soltar do fundo da panela, abaixe o fogo e espere engrossar.
  5. Desligue o fogo, transfira a calda para um recipiente grande e deixe esfriar.

Montagem/decoração

  1. Corte o bolo já frio em duas camadas.
  2. Espalhe metade da calda sobre uma das partes da massa.
  3. Cubra com a outra metade do bolo e espalhe o restante da calda por cima.
  4. Alise a cobertura com uma faca para distribuí-la de maneira uniforme.
  5. Finalize com as raspas de chocolate e sirva.

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