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Receita de bacalhau que Ivete Sangalo aprendeu com a mãe leva batata, ovo e muito azeite

A receita de bacalhau da cantora leva poucos ingredientes, rende uma travessa generosa e tem um detalhe que transforma o prato em comida afetiva

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 07:00

Bacalhau de Ivete Sangalo combina memória afetiva e sabor em uma receita simples e farta
Bacalhau de Ivete Sangalo combina memória afetiva e sabor em uma receita simples e farta Crédito: Reprodução

Algumas receitas entram para a memória não apenas pelo sabor, mas também pela história que carregam. É o caso do bacalhau que Ivete Sangalo aprendeu a gostar por influência da mãe, dona Maria Ivete.

A preparação apareceu durante a websérie Ivete 3.0, em que a cantora colocou a mão na massa ao lado de Eleni Moretti. O prato reúne ingredientes tradicionais, como batata, bacalhau, cebola, ovo e azeitona, em uma montagem feita em camadas e regada com bastante azeite.

O resultado é uma receita simples de preparar e que funciona bem para almoço de família, reunião de amigos ou aquela refeição especial de fim de semana.

Como fazer o bacalhau de Ivete Sangalo

Ingredientes

700 g de batatas descascadas, cortadas em rodelas e cozidas

1 kg de bacalhau dessalgado, cozido e em lascas

3 cebolas cortadas em rodelas

Mansão de Ivete Sangalo em Orlando

Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
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Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais

3 ovos cozidos cortados em rodelas

½ xícara (chá) de azeitonas pretas picadas

1 colher (sopa) de coentro picado

Azeite a gosto

Modo de preparo

1. Preaqueça o forno a 200°C.

2. Em um refratário grande, faça uma camada com parte das batatas cozidas.

3. Regue as batatas generosamente com azeite.

4. Distribua uma camada de bacalhau em lascas por cima e acrescente mais um pouco de azeite.

5. Cubra com parte das cebolas em rodelas e regue novamente com azeite.

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6. Continue alternando as camadas de batata, bacalhau e cebola até utilizar todos os ingredientes.

7. Finalize a montagem com os ovos cozidos, as azeitonas pretas e o coentro.

8. Regue com mais azeite e cubra o refratário com papel-alumínio.

9. Leve ao forno preaquecido por aproximadamente 40 minutos.

10. Retire o papel-alumínio, retire do forno e sirva ainda quente.

Dica

Como o bacalhau já concentra bastante sal, vale provar uma lasca antes de montar a receita. Se ainda estiver salgada, faça mais uma etapa de dessalgue antes do preparo.

Para acompanhar, arroz branco, salada de folhas ou legumes assados são opções que complementam o prato sem pesar na refeição.

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