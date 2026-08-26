Receita de bacalhau que Ivete Sangalo aprendeu com a mãe leva batata, ovo e muito azeite

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Heider Sacramento
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 07:00
Algumas receitas entram para a memória não apenas pelo sabor, mas também pela história que carregam. É o caso do bacalhau que Ivete Sangalo aprendeu a gostar por influência da mãe, dona Maria Ivete.
A preparação apareceu durante a websérie Ivete 3.0, em que a cantora colocou a mão na massa ao lado de Eleni Moretti. O prato reúne ingredientes tradicionais, como batata, bacalhau, cebola, ovo e azeitona, em uma montagem feita em camadas e regada com bastante azeite.
O resultado é uma receita simples de preparar e que funciona bem para almoço de família, reunião de amigos ou aquela refeição especial de fim de semana.
Como fazer o bacalhau de Ivete Sangalo
Ingredientes
700 g de batatas descascadas, cortadas em rodelas e cozidas
1 kg de bacalhau dessalgado, cozido e em lascas
3 cebolas cortadas em rodelas
Mansão de Ivete Sangalo em Orlando
3 ovos cozidos cortados em rodelas
½ xícara (chá) de azeitonas pretas picadas
1 colher (sopa) de coentro picado
Azeite a gosto
Modo de preparo
1. Preaqueça o forno a 200°C.
2. Em um refratário grande, faça uma camada com parte das batatas cozidas.
3. Regue as batatas generosamente com azeite.
4. Distribua uma camada de bacalhau em lascas por cima e acrescente mais um pouco de azeite.
5. Cubra com parte das cebolas em rodelas e regue novamente com azeite.
6. Continue alternando as camadas de batata, bacalhau e cebola até utilizar todos os ingredientes.
7. Finalize a montagem com os ovos cozidos, as azeitonas pretas e o coentro.
8. Regue com mais azeite e cubra o refratário com papel-alumínio.
9. Leve ao forno preaquecido por aproximadamente 40 minutos.
10. Retire o papel-alumínio, retire do forno e sirva ainda quente.
Dica
Como o bacalhau já concentra bastante sal, vale provar uma lasca antes de montar a receita. Se ainda estiver salgada, faça mais uma etapa de dessalgue antes do preparo.
Para acompanhar, arroz branco, salada de folhas ou legumes assados são opções que complementam o prato sem pesar na refeição.