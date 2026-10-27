CULINÁRIA AFETIVA

Receita de vó! Aprenda a fazer doce de abóbora em calda

Cravo, canela e limão dão um toque especial à sobremesa caseira, que pode ser servida com queijo branco

Kamila Macedo

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 05:00

Doce de abóbora Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

Com textura macia e calda aromática, o doce de abóbora em cubos é um clássico que remete às receitas de vó. Nesse preparo, o toque de limão equilibra a doçura, enquanto o cravo e a canela deixam a preparação mais perfumada. A sobremesa pode ser servida com queijo branco ou utilizada como recheio de bolos e tortas.

A receita é uma alternativa para aproveitar a abóbora em uma preparação doce, com ingredientes que realçam o sabor do alimento e são fáceis de encontrar em qualquer mercado.

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Ingredientes

1 kg de abóbora;

2 litros de água;

4 colheres de sopa de bicarbonato de sódio;

500 gramas de açúcar refinado;

½ limão;

10 cravos-da-índia;

2 canelas em pau.

Modo de preparo

Para começar, corte a abóbora em cubos grandes, mantendo a casca se desejar um visual rústico. Coloque a abóbora em uma bacia grande, cubra com os dois litros de água, adicione o bicarbonato, misture bem e deixe descansar por duas a três horas. É importante deixar os pedaços de molho com o bicarbonato para manter a firmeza durante o cozimento.



Passado o tempo, escorra toda a água e lave bem os cubos de abóbora em água corrente para remover qualquer excesso do bicarbonato. Em seguida, transfira a abóbora escorrida para uma panela larga e adicione o açúcar, o suco do limão, os cravos e as canelas em pau.

Leve ao fogo médio e mexa delicadamente de vez em quando até que a abóbora comece a soltar líquido. Lembre de manusear os ingredientes com cuidado para que os pedaços não se desfaçam. Tampe a panela, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 30 minutos, mexendo ocasionalmente. Na metade do tempo, verifique o ponto da calda e, se estiver muito espessa, adicione um pouco de água quente para ajustar a consistência.