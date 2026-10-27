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Receita de vó! Aprenda a fazer doce de abóbora em calda

Cravo, canela e limão dão um toque especial à sobremesa caseira, que pode ser servida com queijo branco

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 05:00

Doce de abóbora
Doce de abóbora Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

Com textura macia e calda aromática, o doce de abóbora em cubos é um clássico que remete às receitas de vó. Nesse preparo, o toque de limão equilibra a doçura, enquanto o cravo e a canela deixam a preparação mais perfumada. A sobremesa pode ser servida com queijo branco ou utilizada como recheio de bolos e tortas.

A receita é uma alternativa para aproveitar a abóbora em uma preparação doce, com ingredientes que realçam o sabor do alimento e são fáceis de encontrar em qualquer mercado.

As melhores ideias para transformar a abóbora no prato principal

Lasanha de abóbora-moranga com espinafre  por Imagem: Olga Nayashkova | Shutterstock
Camarão na abóbora-moranga por Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock
Abóbora-moranga assada com ervas por Imagem: Purrfect_photo | Shutterstock
Creme de abóbora com cottage por Imagem: Nata Bene | Shutterstock
Salada morna de abóbora com couve e grão-de-bico por Imagem: Magdanatka | Shutterstock
Sopa de repolho com abóbora, cenoura e tomate  por Imagem: Angelika Heine | Shutterstock
Frango com abóbora por Imagem: Sergii Koval | Shutterstock
Canelone recheado com abóbora e queijo por Imagem: OlgaBombologna | Shutterstock
Abóbora recheada por Imagem: Mike Wunsch | Shutterstock
Salada de abóbora com ricota e gengibre  por Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock
Curry de grão-de-bico com abóbora por Imagem: YuliiaHolovchenko | Shutterstock
Espetinho de abóbora por Imagem: Chatham172 | Shutterstock
Muffin de abóbora com cacau por Imagem: Cesarz | Shutterstock
Quibe de abóbora  por Imagem: rodrigobark | Shutterstock
Macarrão com creme de abóbora por Imagem: gowithstock | Shutterstock
Coxinha de abóbora por
Suco de abóbora e limão  por
Pão doce de abóbora por Brent Hofacker | Shutterstock
Torta de abóbora por
1 de 19
Lasanha de abóbora-moranga com espinafre  por Imagem: Olga Nayashkova | Shutterstock

Ingredientes

1 kg de abóbora;

2 litros de água;

4 colheres de sopa de bicarbonato de sódio;

500 gramas de açúcar refinado;

½ limão;

10 cravos-da-índia;

2 canelas em pau.

Modo de preparo

Para começar, corte a abóbora em cubos grandes, mantendo a casca se desejar um visual rústico. Coloque a abóbora em uma bacia grande, cubra com os dois litros de água, adicione o bicarbonato, misture bem e deixe descansar por duas a três horas. É importante deixar os pedaços de molho com o bicarbonato para manter a firmeza durante o cozimento.

Passado o tempo, escorra toda a água e lave bem os cubos de abóbora em água corrente para remover qualquer excesso do bicarbonato. Em seguida, transfira a abóbora escorrida para uma panela larga e adicione o açúcar, o suco do limão, os cravos e as canelas em pau.

Leve ao fogo médio e mexa delicadamente de vez em quando até que a abóbora comece a soltar líquido. Lembre de manusear os ingredientes com cuidado para que os pedaços não se desfaçam. Tampe a panela, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 30 minutos, mexendo ocasionalmente. Na metade do tempo, verifique o ponto da calda e, se estiver muito espessa, adicione um pouco de água quente para ajustar a consistência.

Após o tempo de cozimento, desligue o fogo e deixe o doce esfriar completamente na própria panela. Transfira a preparação já fria para potes de vidro esterilizados, guarde na geladeira e sirva gelado ou em temperatura ambiente.

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