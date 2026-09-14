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Receita fácil de farofa com carne e cebola caramelizada: veja o passo a passo para deixar seu almoço ainda mais gostoso

Acompanhamento simples garante um almoço cheio de sabor

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 11:30

Quer deixar a farofa ainda mais completa? Ovos mexidos, cenoura ralada, milho e azeitona são opções simples que rendem bastante
Quer deixar a farofa ainda mais completa? Ovos mexidos, cenoura ralada, milho e azeitona são opções simples que rendem bastante Crédito: Reprodução

A farofa é o acompanhamento que não pode faltar na mesa e esta versão é perfeita para reaproveitar sobras de carnes. Derreta uma boa quantidade de manteiga em uma frigideira grande e coloque cebola cortada em rodelas finas. Deixe refogar até que a cebola fique bem macia e levemente dourada.

Dicas para uma farofa perfeita

Use manteiga de boa qualidade ou manteiga de garrafa para dar um sabor bem caseiro à farofa por Reprodução
Corte a cebola em rodelas bem finas para que ela cozinhe por igual e derreta facilmente no refogado por Reprodução
Deixe a cebola dourar com calma em fogo médio para liberar todo o açúcar natural e ficar macia por Reprodução
Pique ou desfie bem pequeno as sobras de carne, frango ou linguiça antes de juntar na frigideira por Reprodução
Deixe a carne fritar por alguns minutos junto com a manteiga para que ela absorva toda a gordura saborosa por Imagem: Regiane_Ferraz | Shutterstock
Abaixe bem o fogo antes de colocar a farinha para evitar que ela queime no fundo da panela por Imagem: WS-Studio | Shutterstock
Adicione a farinha aos poucos, mexendo sempre com uma colher de pau para que os grãos fiquem bem tostados e crocantes por Imagem: flanovais | Shutterstock
Acerte o sal no final, lembrando que as sobras de carne já costumam ter algum tempero por Reprodução
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Use manteiga de boa qualidade ou manteiga de garrafa para dar um sabor bem caseiro à farofa por Reprodução

Depois, adicione as sobras de carne moída, frango ou linguiça na frigideira. Deixe tudo fritar por alguns minutos para pegar bem o gosto da manteiga.

Por fim, abaixe o fogo e jogue a farinha aos poucos. Mexa sem parar até que a farinha fique tostada, crocante e bem temperada. Desligue e sirva.

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Ingredientes

3 colheres de sopa de manteiga

1 cebola grande cortada em rodelas finas

1 xícara de sobras de carne moída, frango desfiado ou linguiça picada

2 xícaras de farinha de mandioca

Sal a gosto

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