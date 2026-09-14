Receita fácil de farofa com carne e cebola caramelizada: veja o passo a passo para deixar seu almoço ainda mais gostoso

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 11:30
A farofa é o acompanhamento que não pode faltar na mesa e esta versão é perfeita para reaproveitar sobras de carnes. Derreta uma boa quantidade de manteiga em uma frigideira grande e coloque cebola cortada em rodelas finas. Deixe refogar até que a cebola fique bem macia e levemente dourada.
Dicas para uma farofa perfeita
Depois, adicione as sobras de carne moída, frango ou linguiça na frigideira. Deixe tudo fritar por alguns minutos para pegar bem o gosto da manteiga.
Por fim, abaixe o fogo e jogue a farinha aos poucos. Mexa sem parar até que a farinha fique tostada, crocante e bem temperada. Desligue e sirva.
Ingredientes
3 colheres de sopa de manteiga
1 cebola grande cortada em rodelas finas
1 xícara de sobras de carne moída, frango desfiado ou linguiça picada
2 xícaras de farinha de mandioca
Sal a gosto