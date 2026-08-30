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Receita rápida de macarrão de forno cremoso: veja o passo a passo para salvar o almoço de domingo

Uma alternativa prática e econômica para o dia a dia que transforma a massa tradicional em uma refeição completa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 12:00

Macarrão de forno cremoso
Macarrão de forno cremoso Crédito: Reprodução/Receita toda hora

O macarrão de forno é a saída ideal para quem precisa de um almoço rápido sem abrir mão de muito sabor e cremosidade. O grande diferencial desta versão é a combinação direta do molho de tomate com requeijão e creme de leite, que envolve a massa por completo e impede que ela fique ressecada ao gratinar.

Receita de macarrão de forno

O macarrão de forno é a saída ideal para quem precisa de um almoço rápido sem abrir mão de muito sabor e cremosidade. O grande diferencial desta versão é a combinação direta do molho de tomate com requeijão e creme de leite, que envolve a massa por completo e impede que ela fique ressecada ao gratinar. por Reprodução/Tudo Gostoso
Ingredientes: 500g de macarrão penne cozido al dente, 2 colheres (sopa) de azeite de oliva, 2 dentes de alho picados, 1 lata (ou sachê) de molho de tomate, 200g de requeijão cremoso, 1 lata de creme de leite, 300g de queijo muçarela picado ou ralado, 300g de presunto picado em cubos pequenos, Sal e pimenta-do-reino a gosto, Queijo parmesão ralado a gosto para finalizar por Reprodução/Receitas Globo
Modo de Preparo: Refogue a base: Em uma panela aquecida com o azeite, doure o alho picado em fogo médio. por Reprodução/Receitas Globo
Faça o creme: Acrescente o molho de tomate, o requeijão cremoso, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até os ingredientes se incorporarem e o molho levantar leve fervura. por Reprodução/Receita toda hora
 Incorpore os frios: Apague o fogo. Adicione o creme de leite, o presunto e a muçarela picada, mexendo delicadamente para que o calor residual comece a amaciar o queijo. por Reprodução/Receita da vovó
Monte a travessa: Distribua o macarrão cozido al dente em um refratário ou assadeira e despeje o molho por cima, misturando levemente para penetrar nos tubos da massa. por Reprodução/Renata
Gratine: Polvilhe o queijo parmesão ralado por toda a superfície e leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 20 minutos, ou até que fique borbulhante e com uma crosta dourada. Sirva em seguida. por Reprodução/Youtube Canal receitas de pai
 Dica extra: Para manter a textura perfeita, cozinhe a massa dois minutos a menos do que o indicado na embalagem, pois ela terminará de cozinhar dentro do forno. Se quiser variar o recheio, adicione milho verde, azeitonas fatiadas ou substitua o presunto por frango desfiado temperado. por Reprodução/Receiteria
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O macarrão de forno é a saída ideal para quem precisa de um almoço rápido sem abrir mão de muito sabor e cremosidade. O grande diferencial desta versão é a combinação direta do molho de tomate com requeijão e creme de leite, que envolve a massa por completo e impede que ela fique ressecada ao gratinar. por Reprodução/Tudo Gostoso

Confira os ingredientes e o passo a passo completo:

  • Ingredientes:

500g de macarrão penne cozido al dente

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

1 lata (ou sachê) de molho de tomate

200g de requeijão cremoso

1 lata de creme de leite

300g de queijo muçarela picado ou ralado

300g de presunto picado em cubos pequenos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Queijo parmesão ralado a gosto para finalizar

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  • Modo de preparo:

Refogue a base: Em uma panela aquecida com o azeite, doure o alho picado em fogo médio.

Faça o creme: Acrescente o molho de tomate, o requeijão cremoso, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até os ingredientes se incorporarem e o molho levantar leve fervura.

Incorpore os frios: Apague o fogo. Adicione o creme de leite, o presunto e a muçarela picada, mexendo delicadamente para que o calor residual comece a amaciar o queijo.

Monte a travessa: Distribua o macarrão cozido al dente em um refratário ou assadeira e despeje o molho por cima, misturando levemente para penetrar nos tubos da massa.

Gratine: Polvilhe o queijo parmesão ralado por toda a superfície e leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 20 minutos, ou até que fique borbulhante e com uma crosta dourada. Sirva em seguida.

Dica extra: Para manter a textura perfeita, cozinhe a massa dois minutos a menos do que o indicado na embalagem, pois ela terminará de cozinhar dentro do forno. Se quiser variar o recheio, adicione milho verde, azeitonas fatiadas ou substitua o presunto por frango desfiado temperado.

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