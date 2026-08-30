Receita rápida de macarrão de forno cremoso: veja o passo a passo para salvar o almoço de domingo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 12:00
O macarrão de forno é a saída ideal para quem precisa de um almoço rápido sem abrir mão de muito sabor e cremosidade. O grande diferencial desta versão é a combinação direta do molho de tomate com requeijão e creme de leite, que envolve a massa por completo e impede que ela fique ressecada ao gratinar.
Receita de macarrão de forno
500g de macarrão penne cozido al dente
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
2 dentes de alho picados
1 lata (ou sachê) de molho de tomate
200g de requeijão cremoso
1 lata de creme de leite
300g de queijo muçarela picado ou ralado
300g de presunto picado em cubos pequenos
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Queijo parmesão ralado a gosto para finalizar
Refogue a base: Em uma panela aquecida com o azeite, doure o alho picado em fogo médio.
Faça o creme: Acrescente o molho de tomate, o requeijão cremoso, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até os ingredientes se incorporarem e o molho levantar leve fervura.
Incorpore os frios: Apague o fogo. Adicione o creme de leite, o presunto e a muçarela picada, mexendo delicadamente para que o calor residual comece a amaciar o queijo.
Monte a travessa: Distribua o macarrão cozido al dente em um refratário ou assadeira e despeje o molho por cima, misturando levemente para penetrar nos tubos da massa.
Gratine: Polvilhe o queijo parmesão ralado por toda a superfície e leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 20 minutos, ou até que fique borbulhante e com uma crosta dourada. Sirva em seguida.
Dica extra: Para manter a textura perfeita, cozinhe a massa dois minutos a menos do que o indicado na embalagem, pois ela terminará de cozinhar dentro do forno. Se quiser variar o recheio, adicione milho verde, azeitonas fatiadas ou substitua o presunto por frango desfiado temperado.