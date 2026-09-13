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Receita rápida de macarrão em uma panela só: veja o passo a passo para salvar o almoço de domingo

Cozinhe a massa e o molho juntos na mesma panela para um resultado bem cremoso

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 11:30

Macarrão de uma panela só com carne moída e molho de tomate (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock)
Macarrão de uma panela só   Crédito: Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock

Fazer macarrão em uma panela só, técnica conhecida como one-pot, economiza tempo e gera muito menos louça para lavar. Comece refogando alho, cebola e as sobras de carne escolhidas em uma panela larga com um fio de azeite. Logo depois, jogue o macarrão cru direto na panela para que ele absorva todos os temperos desde o início.

Dicas para fazer um macarrão de uma panela só perfeito

Escolha uma panela larga para que o macarrão cozinhe de maneira uniforme sem grudar no fundo por Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock
Pique o alho e a cebola bem miudinhos para que eles derretam no refogado e incorporem ao molho por Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock
Adicione a massa crua direto na panela logo após refogar a carne para garantir que ela pegue todo o gosto dos temperos por Imagem: Tatiana Vorona | Shutterstock
Meça a água fervente corretamente para que o macarrão cozinhe no ponto certo sem ficar ensopado por Imagem: Cook Shoots Food | Shutterstock
Mexa a mistura a cada dois minutos para liberar o amido da massa e deixar o caldo bem grosso e cremoso por Imagem: Liudmyla Chuhunova | Shutterstock
Desligue o fogo assim que o macarrão atingir o ponto al dente para evitar que ele passe do ponto e fique mole demais por Imagem gerada por IA
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Escolha uma panela larga para que o macarrão cozinhe de maneira uniforme sem grudar no fundo por Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock

Adicione a quantidade certa de água quente junto com o molho de tomate e orégano. Mexa a cada dois minutos para liberar o amido natural da massa, o que vai deixar o caldo bem grosso e saboroso.

Em poucos minutos, o macarrão atinge o ponto ideal (al dente) e absorve todo o sabor. É uma solução prática e rápida para quando você está com fome e não quer complicação na cozinha.

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Ingredientes 

200g de macarrão (sua preferência)

1 xícara de sobra de carne desfiada ou picada

2 dentes de alho picados

1 cebola pequena picada

1 xícara de molho de tomate

2 xícaras de água fervente

1 fio de azeite

Orégano e sal a gosto

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