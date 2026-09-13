Receita rápida de macarrão em uma panela só: veja o passo a passo para salvar o almoço de domingo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 11:30
Fazer macarrão em uma panela só, técnica conhecida como one-pot, economiza tempo e gera muito menos louça para lavar. Comece refogando alho, cebola e as sobras de carne escolhidas em uma panela larga com um fio de azeite. Logo depois, jogue o macarrão cru direto na panela para que ele absorva todos os temperos desde o início.
Dicas para fazer um macarrão de uma panela só perfeito
Adicione a quantidade certa de água quente junto com o molho de tomate e orégano. Mexa a cada dois minutos para liberar o amido natural da massa, o que vai deixar o caldo bem grosso e saboroso.
Em poucos minutos, o macarrão atinge o ponto ideal (al dente) e absorve todo o sabor. É uma solução prática e rápida para quando você está com fome e não quer complicação na cozinha.
Ingredientes
200g de macarrão (sua preferência)
1 xícara de sobra de carne desfiada ou picada
2 dentes de alho picados
1 cebola pequena picada
1 xícara de molho de tomate
2 xícaras de água fervente
1 fio de azeite
Orégano e sal a gosto