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Recém-solteira, Karoline Lima busca apartamento em São Paulo e critica preços: 'O que é isso?'

Influenciadora, que terminou o noivado com o zagueiro Léo Pereira, diz que a mudança depende do fim do semestre escolar da filha, Cecilia

Kamila Macedo

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 19:57

Karoline Lima relata dificuldade em encontrar imóvel para alugar em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Karoline Lima utilizou as redes sociais na noite da última terça-feira (17) para falar sobre sua busca intensa pelo apartamento ideal em São Paulo. Ela está em processo de mudança desde que confirmou o fim do noivado com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, no início de novembro.

Atualmente, a influenciadora vive com a filha, Cecília, de 4 anos, fruto da relação com o jogador Éder Militão, em um imóvel alugado por temporada no Rio de Janeiro. O desejo é ir para a capital paulista em breve, mas, de acordo com ela, a mudança só não ocorreu ainda porque a menina precisa concluir o semestre escolar.

Karoline Lima e Léo Pereira anunciam noivado 1 de 6

“Tanta coisa para resolver. É apartamento, é escola, é a empresa agora, é a minha vida pessoal. Eu queria ter umas três de mim, juro por Deus”, afirmou.

Nos relatos, Karoline reclamou dos valores do mercado imobiliário paulistano. Segundo ela, um imóvel de bom em uma região valorizada custa entre R$ 16 milhões e R$ 18 milhões para compra, e cerca de R$ 80 mil por mês para aluguel. “Mulher, o que é isso?”, questionou, surpresa com os preços.

Ela contou ainda que gostou do apartamento onde está morando atualmente no Rio e chegou a querer comprá-lo, mas o imóvel foi vendido pouco antes. “Estava há séculos sendo alugado, botou para vender há séculos. Aí na hora que eu quero comprar, vendeu”, disse, em tom de brincadeira.

Apesar de também gostar da capital fluminense, a influenciadora destacou que a prioridade agora é o seu trabalho. “A gatinha precisa trabalhar, ganhar dinheiro, não tem como... O lugar de ganhar dinheiro é São Paulo, gente”, declarou.