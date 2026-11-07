TAROT & SIGNOS

Recomeços e decisões importantes: 3 signos recebem sinais neste sábado (7)

Áries, Virgem e Escorpião aparecem em destaque na leitura, com cartas ligadas à iniciativa, à reflexão e à transformação. Veja a previsão para os 12 signos

Heider Sacramento

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 05:51

Tarot Crédito: Shutterstock

O sábado (7) chega com uma leitura do tarot voltada para decisões, novos caminhos e mudanças de comportamento. Áries, Virgem e Escorpião aparecem entre os signos em evidência, com cartas que simbolizam coragem para agir, autoconhecimento e capacidade de transformação.

Para alguns, o dia pode trazer disposição para tirar projetos do papel. Para outros, a orientação é ter paciência, observar os acontecimentos e não deixar que a ansiedade determine os próximos passos.

Confira a previsão para cada signo.

Áries: O Carro

Determinação e iniciativa podem ajudar a superar obstáculos. A carta indica movimento e capacidade de conduzir situações importantes. Mantenha o foco nos objetivos e evite dispersar energia.

Touro: Quatro de Ouros

Atenção à necessidade de segurança e controle. A carta recomenda cuidado com gastos e decisões financeiras, mas também alerta para o excesso de apego. Nem sempre preservar significa impedir mudanças.

Gêmeos: Pajem de Espadas

Curiosidade e comunicação ganham destaque. O dia favorece pesquisas, conversas e troca de informações. Antes de compartilhar notícias ou tirar conclusões, procure verificar os detalhes.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Câncer: Cinco de Copas

Uma frustração pode ocupar seus pensamentos. A carta aconselha a reconhecer os sentimentos sem perder de vista as possibilidades que continuam disponíveis. Nem tudo está perdido.

Leão: Três de Paus

Planos de expansão e expectativas para o futuro aparecem em evidência. A carta favorece o planejamento e a observação de novas oportunidades. Pense além dos resultados imediatos.

Virgem: O Eremita

Organização interna e reflexão serão importantes. A carta recomenda diminuir as interferências externas para compreender melhor suas prioridades. Um momento de solitude pode ajudar a encontrar respostas.

Decoração que é a cara de Virgem 1 de 10

Libra: Justiça

Equilíbrio e responsabilidade orientam as escolhas. A carta indica a necessidade de avaliar consequências e agir com coerência. Questões pendentes podem exigir posicionamentos mais claros.

Escorpião: A Morte

Transformações profundas aparecem no caminho. A carta não representa uma morte literal, mas o encerramento simbólico de ciclos e a possibilidade de recomeçar. Desapegar do que perdeu sentido pode abrir espaço para novas experiências.

Sagitário: Oito de Paus

Aceleração e notícias podem movimentar o dia. A carta simboliza agilidade e acontecimentos que avançam depois de um período de espera. Esteja preparado para responder com clareza.

Comidas que são a cara de Sagitário 1 de 10

Capricórnio: Rei de Ouros

Estabilidade e responsabilidade aparecem em destaque. O momento favorece decisões práticas e atenção à vida profissional e financeira. Confie na experiência, mas permaneça aberto a ajustes.

Aquário: Três de Copas

Amizades, encontros e celebrações conduzem a leitura. A carta favorece a colaboração e a convivência com pessoas que compartilham interesses. Procure valorizar as conexões positivas.

Peixes: A Sacerdotisa

Intuição e observação serão fundamentais. Nem todas as respostas estarão disponíveis imediatamente. A carta recomenda silêncio estratégico, paciência e atenção aos sinais do cotidiano.